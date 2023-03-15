遠端存取 Chromebook 進行遠端支援

Splashtop 支援與 Chromebook 的遠端桌面連接。從另一台電腦遠端存取 Chromebook，以提供遠端支援。免費試用。

Splashtop 遠端支援工具已成為提供支援的 IT 團隊及 MSP 首選解決方案，因為他們必須遠端存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。

現在，使用 Splashtop 的 IT 專業人員還可以遠端連接並即時查看 Chromebook 裝置螢幕提供支援。

IT 及支援專業人員十分需要對 Chromebook 裝置進行遠端連接，但市面上始終沒有可支援 Chromebook 的遠端存取工具，直到出現了 Splashtop。

Splashtop 新推出的遠端桌面軟體也為 Chromebook 提供支援，以反應 Chromebook 在全球各地攀升的使用率及服務需求，尤其是教育領域，從 K-12 到高等教育的學生都在使用Chromebook 進行學習。

歡迎瀏覽以下有關 Chromebook 遠端存取以及免費試用的各項資訊。

哪些 Splashtop 套件支援對 Chromebook 的遠端存取？

可以使用 Splashtop Enterprise、Splashtop SOS (使用 9 位數連線代碼的 SOS 應用程式進行連接) 和 Splashtop Remote Support Premium (使用已部署的 Splashtop Streamer for Android 進行連接) 遠端存取 Chromebook。

Splashtop Enterprise和Splashtop SOS是IT團隊最好的遠端支援軟體解決方案。通過SOS，您可以遠端存取任何電腦，平板電腦或移動設備（包括Chromebook），以在用戶需要幫助時立即提供支持。您可以使用簡單的連線代碼立即連接到用戶設備。而Enterprise是針對大型公司的多合一遠端存取和遠端支援解決方案。

Splashtop Remote Support Premium 是 MSP 遠端支援、監管用戶端點的最佳夥伴。

如何使用 Splashtop 為 Chromebook 提供遠端支援

使用9位連線代碼

使用 Splashtop 為Chromebook 提供遠端支援十分簡便。當遠端使用者請求幫助時，請引導他們在 Chromebook 裝置上開啟 Android 版的 Splashtop SOS 應用程式。該應用程式將提供一組 9 位連線代碼給使用者，請使用者告訴您這組號碼，然後請在自己的裝置上輸入該代碼來啟動遠端連接。

建立連接後便可即時遠端查看遠端 Chromebook 電腦的螢幕，協助遠端使用者解決問題。

透過免費試用 Splashtop SOS親身體驗。或進一步了解 Splashtop SOS 相關資訊。或者，瀏覽 Splashtop Enterprise 後與我們聯繫。

使用AndroidSplashtop串流

Splashtop Remote Support Premium 使用者可在其託管的 Chromebook 裝置上部署 Android 版本的 Splashtop Streamer。安裝完成後，您可以隨時對託管的 Chromebook 啟動遠端存取連線。連接後即可檢視遠端螢幕即時狀態。

您也可以免費試用 Splashtop Remote Support Premium，或深入了解。

深入了解 Splashtop 遠端存取 Chrome 作業系統的更多相關資訊

存取Chrome操作系統

想要從 Chromebook 遠端存取另一台電腦？

Splashtop Business 應用程式做到了！使用 Chromebook 遠端存取工作電腦維持專業水準的工作。多虧了 Splashtop，學生們使用它來遠端存取電腦實驗室持續學習！

從 Chromebook 存取 Mac 和 PC 時，您可以即時遠端控制電腦，就像坐在電腦前操作一樣使用遠端電腦的軟體。 Splashtop 還可供使用者在外接顯示器的 Chromebook 上遠端工作，在身邊的螢幕上查看辦公室 PC 的多個顯示器設定。

免費使用 Splashtop Business Access ，然後在Chromebook 上取得 Splashtop Business Android 應用，感受最佳的遠端存取體驗。