遠端存取 Chromebook 進行遠端支援

Splashtop 支援與 Chromebook 的遠端桌面連接。從另一台電腦遠端存取 Chromebook，以提供遠端支援。免費試用。
Splashtop 遠端支援工具已成為提供支援的 IT 團隊及 MSP 首選解決方案，因為他們必須遠端存取 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置。
現在，使用 Splashtop 的 IT 專業人員還可以遠端連接並即時查看 Chromebook 裝置螢幕提供支援。
IT 和支援專業人員長久以來渴望能夠對 Chromebook 裝置進行遠端連接。直到最近，還沒有有效的工具能支持遠端存取 Chromebooks。現在，這些問題已經隨著 Splashtop 成為過去式。
Splashtop 新推出的遠端桌面軟體也為 Chromebook 提供支援，以反應 Chromebook 在全球各地攀升的使用率及服務需求，尤其是教育領域，從 K-12 到高等教育的學生都在使用Chromebook 進行學習。
歡迎瀏覽以下有關 Chromebook 遠端存取以及免費試用的各項資訊。
IT 團隊為什麼需要對 Chromebooks 的遠端存取
隨著 Chromebook 在教育和企業環境中不斷增長，IT 團隊在提供支援時面臨著獨特的挑戰。與傳統 Windows 或 macOS 裝置不同，ChromeOS 限制了深層系統控制和第三方管理選項。當使用者遇到問題時，IT 專業人員仍需要一種快速且安全的方法來即時查看裝置上的情況。
遠端存取 Chromebook 允許臨機、僅供檢視的連線，技術人員可以視覺上引導使用者完成故障排除步驟。這種方法能減少停機時間、改善服務台反應，並支援經常在外的混合學習或工作環境中的裝置。
哪些 Splashtop 套件支援對 Chromebook 的遠端存取？
使用 Splashtop Remote Support 或 Splashtop Enterprise，IT 人員可以在最終使用者授予許可後安全地連接到 Chromebook，查看即時螢幕，並引導他們進行修復，而無需實體接觸。連線資料是端到端加密的，確保了隱私和合規，同時保持技術人員和用戶的直觀體驗。
如何使用 Splashtop 為 Chromebook 提供遠端支援
使用 Splashtop 為Chromebook 提供遠端支援十分簡便。當遠端使用者請求幫助時，請引導他們在 Chromebook 裝置上開啟 Android 版的 Splashtop SOS 應用程式。該應用程式將提供一組 9 位連線代碼給使用者，請使用者告訴您這組號碼，然後請在自己的裝置上輸入該代碼來啟動遠端連接。
建立連接後便可即時遠端查看遠端 Chromebook 電腦的螢幕，協助遠端使用者解決問題。
Chromebook 跨平台連接的系統要求
要使用 Splashtop 啟用基於 Chromebook 的遠端連線，技術人員和最終使用者都必須滿足一些基本的設置要求。這些可確保跨裝置的穩定、安全和相容的檢視連接。
Chromebook 裝置： 必須運行 ChromeOS 版本 80 或更新版本。
Splashtop Streamer for ChromeOS: 由 Chromebook �使用者從 Chrome Web Store 安裝。
連線類型： 臨機的，僅供檢視的存取。終端使用者必須在場以批准並啟動連接。
支持的檢視平台：使用 Splashtop Business App 的 Windows、macOS、iOS、Android 和 Chromebook 裝置。
Network access: 穩定的寬頻網路，允許在埠 443 和 6783 上進行連出連接。
想尋找從 Chromebook 到其他電腦的遠端存取嗎？
Splashtop Business 應用程式做到了！使用 Chromebook 遠端存取工作電腦維持專業水準的工作。多虧了 Splashtop，學生們使用它來遠端存取電腦實驗室持續學習！
從 Chromebook 存取 Mac 和 PC 時，您可以即時遠端控制電腦，就像坐在電腦前操作一樣使用遠端電腦的軟體。 Splashtop 還可供使用者在外接顯示器的 Chromebook 上遠端工作，在身邊的螢幕上查看辦公室 PC 的多個顯示器設定。
免費開始使用 Splashtop Remote Access，然後在您的 Chromebook 上安裝 Splashtop Business Android 應用程式，享受最佳遠端存取體驗。
深入了解Chromebook 的遠端桌面。