安全でセキュアなリモートデスクトップアクセス
リモートワークの時代は、セキュリティが最優先です。デバイスのセキュリティやプライバシー、データを危険にさらすことなく、パソコンに接続しましょう。Splashtop は、安心感をもたらすセキュリティを備えた必要なアクセスを提供します。
個人、チーム、さらには組織全体がSplashtopリモート デスクトップ ソフトウェアを利用して、ユーザーに自分のコンピュータへの高度なセキュアなリモート アクセスを提供できます。
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアの主なセキュリティ機能
アカウント管理者は、Splashtop のセキュリティ機能を活用して、ユーザー、デバイス、組織全体がセキュリティ ポリシーに準拠していることを確認できます。
大規模な組織は、Splashtop Enterprise を利用して、IT 部門がユーザー、デバイス、データを大規模に保護するために必要な追加のセキュリティ機能を利用できます。エンタープライズ独自の機能には、自動ユーザープロビジョニング、きめ細かな権限、SSO統合、グループベースのアクセス権限、およびスケジュールされたリモートアクセスが含まれます。
安全なリモートデスクトップのSplashtop機能は次のとおりです。
デバイス認証
セッションアイドルタイムアウト
ストリーマー構成のロック
マルチレベルのパスワードセキュリティ
リモート接続通知
プロキシサーバー認証
2段階認証/2要素認証
コピー/貼り付けコントロール
デジタル署名されたアプリケーション
ブランクスクリーン
画面自動ロック
リモート印刷制御
…などなど!
Splashtop リモートデスクトップソフトウェア: コンプライアンスと認証
Splashtop はエンタープライズ グレードのセキュリティを備えて構築されており、厳格なコンプライアンスを必要とする組織から信頼されています。当社のリモート デスクトップ ソフトウェアは業界標準と規制を満たしているため、ビジネスの安全性を維持し、監査に対応できます。
主要な認証およびコンプライアンス フレームワークは次のとおりです。
ISO 27001 – 顧客データの保護に対する Splashtop の取り組みを証明する情報セキュリティ管理認証。
SOC 2 タイプ 2 – セキュリティ、可用性、機密性に関する Splashtop のコントロールを確認する独立監査。
GDPR および CCPA コンプライアンス– EU およびカリフォルニアのユーザーのデータ保護とプライバシーを確保します。
HIPAA および HITECH コンプライアンス– 保護された医療情報 (PHI) を扱う医療機関向けのセキュア リモートアクセス。
FERPA コンプライアンス- 学校や大学の学生データのプライバシーを保護します。
PCI DSS コンプライアンス– 財務データを処理する組織の支払いカード情報を保護します。
FedRAMP Ready – 安全なクラウドベースのリモートアクセス ソリューションを必要とする米国連邦政府機関で利用可能です。
Splashtop選択すると、最も厳格なセキュリティとコンプライアンスの要件に準拠しながら、従業員、請負業者、IT チームにリモート アクセスを提供できます。
Splashtop が RDP よりも安全なのはなぜですか?
RDP (リモートデスクトッププロトコル) は、それを使用する企業や組織に脅威をもたらします。 ファイアウォールの外側にあるRDP接続だけでは、トラフィックがセキュリティリスクにさらされ、ホストコンピュータがランサムウェア攻撃などのサイバー攻撃に対して脆弱になる可能性があります。ファイアウォールや VPN ゲートウェイなどのセキュリティ層を RDP アクセスに追加することは、セットアップ、保守、スケーリングが困難です。
Splashtop は、HTTPS や TLS などの業界標準のセキュリティ プロトコルを利用する独自のテクノロジーで実行されます。すべてのデバイスが認証され、接続が暗号化されます。RDP とは異なり、Splashtop は自動的に更新されるため、Splashtop では常に最新のセキュリティ機能を利用できます。これにより、Splashtop の大規模な管理もはるかに簡単かつ安全になります。 リモートデスクトップとRDPの比較Splashtop全文をご覧ください。