Splashtop Remote Support 積分
Splashtop Remote Supportを、チームがすでに使っているヘルプデスク、セキュリティ、アイデンティティツールに接続し、チケットからセッションを起動し、すべてのセッションを記録に残すことができます。
チケット管理、ヘルプデスク、ITSM
Freshservice
Freshserviceチケットから Splashtop Remote Support セッションを開始します。 チケット内にセッションリンクを作成し、ユーザーに送信し、事前インストールなしで接続してください。セッションの詳細は自動的にチケットに記録されます。
Freshdesk
Freshdeskのチケット内でお客様をサポートし Splashtop Remote Support。 チケットにセッションリンクを挿入し、ユーザーが実行したら接続し、ケース終了時にセッションの記録をチケットに追加します。
Zendesk
Zendeskのチケットから数回クリックでリモートサポートセッションを開始し、ユーザーのデバイス上で事前にソフトウェアを必要としません。サポートケースを閉じると、セッションやファイル転送のログがプライベートコメントとしてチケットに追加されます。
Jira
技術者にJiraの問題内部からリモートサポートを提供しましょう。問題からセッションリンクを作成し、ユーザーと共有し、そのユーザーのパソコンに接続し、セッションログを問題に戻してください。
ServiceNow
ServiceNowストアのSplashtopアプリを使って、ServiceNowインシデントからリモートサポートセッションを起動できます。ユーザーはインシデントビューから直接セッションアプリをダウンロードでき、セッションログをインシデントに取り込んで参照することもできます。
Salesforce
Salesforceから離れることなく、エンドユーザーのコンピューターをサポートします。ケース、リード、機会、アカウント、または連絡先からリモートセッションを開始し、終了後にセッションログをレコードに追加します。
Microsoft Teams
Microsoft Teamsチャットから直接リモートサポートを提供します。ユーザー用のセッションリンク付きサポートカードを作成し、Splashtopボットが準備できたと表示したら接続してください。セッションレコードはアプリのセッションログタブで利用可能です。
HaloITSM/HaloPSA
Haloのアセットに対して無人セッションを開始し、チケットやライブチャットから誰のサポート招待を送るか、すべてHaloコンソールから。 セッションノートはチケットやチャットに戻されます。
SysAid
AI駆動のリモートサポートをSysAidに取り入れましょう。SysAid Copilotはサービスレコードから適切なデバイスを特定し、セッションリンクを生成し、すべてのセッションが自動的にチケットジャーニーに記録されます。SysAid cloud の顧客向けに利用可能です。
エンドポイントのセキュリティ
Bitdefender
サポートするエンドポイントは、Bitdefenderが搭載し、リモートサポートに使う同じコンソールからデプロイ・管理されるSplashtop Antivirusで保護しましょう。Bitdefender EDRやMDRもアドオンとして利用可能です。
CrowdStrike
SplashtopコンソールでCrowdStrike Falcon検出を確認し、Falconで開いてより詳細な分析を行い、影響を受けたエンドポイントに接続して問題を解決してください。Splashtopを通じてCrowdStrikeを購入するか、Splashtop AEMでご自身のライセンスを持参してください。
SentinelOne
SentinelOneエージェントをオンデマンドまたはエンドポイントセキュリティポリシーで自動的にインストールし、Splashtopコンソールから保護カバーを確認してください。Splashtopを通じてSentinelOneを購入するか、Splashtop AEMでご自身のライセンスを持参してください。
アイデンティティ、SSO、ログ(エンタープライズ向け)
Microsoft Entra ID
技術者がMicrosoft Entra IDアカウントでSAMLシングルサインオンを通じてSplashtopにサインインできるようにします。EntraのアプリギャラリーのSplashtopアプリから設定できます。
JumpCloud
JumpCloud SSOでSplashtopに認証し、SCIMを通じてユーザーやグループの自動プロビジョニング、更新、解除を行います。
OneLogin
OneLoginの認証情報でSplashtopにサインインし、集中管理され安全なシングルサインオンが可能です。
Splunk
Splashtopのセッションログ、ログイン、ファイル転送、チャット、設定変更をSplunkに自動エクスポートし、セキュリティ監視、コンプライアンス、調査に活用します。
モバイルデバイス管理
Jamf
設定 Jamf ProでJamf管理デバイスに Splashtop 。 そうすれば、管理対象のMacに対して無人でのサポートを提供したり、画面共有を通じてiOSユーザーをサポートしたりすることができます。
IBM MaaS360
SplashtopIBM MaaS360マーケットプレイスでリモートサポートを追加するために、MaaS360のMDMやMAMコントロール(iOSリモートビューやAndroidリモートコントロールを含む)を追加できます。
AppTec360
Splashtop Remote SupportAppTec360 MDM/MAMと連携し、iOSのリモートビューとリモートコントロールAndroidサポートします。