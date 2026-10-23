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Splashtop20 years of trust
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Splashtop Remote Support 積分

Splashtop Remote Supportを、チームがすでに使っているヘルプデスク、セキュリティ、アイデンティティツールに接続し、チケットからセッションを起動し、すべてのセッションを記録に残すことができます。

チケット管理、ヘルプデスク、ITSM

Freshservice logo

Freshservice

Freshserviceチケットから Splashtop Remote Support セッションを開始します。 チケット内にセッションリンクを作成し、ユーザーに送信し、事前インストールなしで接続してください。セッションの詳細は自動的にチケットに記録されます。

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Freshdeskのチケット内でお客様をサポートし Splashtop Remote Support。 チケットにセッションリンクを挿入し、ユーザーが実行したら接続し、ケース終了時にセッションの記録をチケットに追加します。

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Zendesk logo

Zendesk

Zendeskのチケットから数回クリックでリモートサポートセッションを開始し、ユーザーのデバイス上で事前にソフトウェアを必要としません。サポートケースを閉じると、セッションやファイル転送のログがプライベートコメントとしてチケットに追加されます。

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

技術者にJiraの問題内部からリモートサポートを提供しましょう。問題からセッションリンクを作成し、ユーザーと共有し、そのユーザーのパソコンに接続し、セッションログを問題に戻してください。

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Service Now logo

ServiceNow

ServiceNowストアのSplashtopアプリを使って、ServiceNowインシデントからリモートサポートセッションを起動できます。ユーザーはインシデントビューから直接セッションアプリをダウンロードでき、セッションログをインシデントに取り込んで参照することもできます。

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Salesforceから離れることなく、エンドユーザーのコンピューターをサポートします。ケース、リード、機会、アカウント、または連絡先からリモートセッションを開始し、終了後にセッションログをレコードに追加します。

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Microsoft Teamsチャットから直接リモートサポートを提供します。ユーザー用のセッションリンク付きサポートカードを作成し、Splashtopボットが準備できたと表示したら接続してください。セッションレコードはアプリのセッションログタブで利用可能です。

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Haloのアセットに対して無人セッションを開始し、チケットやライブチャットから誰のサポート招待を送るか、すべてHaloコンソールから。 セッションノートはチケットやチャットに戻されます。

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SysAid

AI駆動のリモートサポートをSysAidに取り入れましょう。SysAid Copilotはサービスレコードから適切なデバイスを特定し、セッションリンクを生成し、すべてのセッションが自動的にチケットジャーニーに記録されます。SysAid cloud の顧客向けに利用可能です。

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エンドポイントのセキュリティ

Bitdefender logo

Bitdefender

サポートするエンドポイントは、Bitdefenderが搭載し、リモートサポートに使う同じコンソールからデプロイ・管理されるSplashtop Antivirusで保護しましょう。Bitdefender EDRやMDRもアドオンとして利用可能です。

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

SplashtopコンソールでCrowdStrike Falcon検出を確認し、Falconで開いてより詳細な分析を行い、影響を受けたエンドポイントに接続して問題を解決してください。Splashtopを通じてCrowdStrikeを購入するか、Splashtop AEMでご自身のライセンスを持参してください。

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SentinelOne

SentinelOneエージェントをオンデマンドまたはエンドポイントセキュリティポリシーで自動的にインストールし、Splashtopコンソールから保護カバーを確認してください。Splashtopを通じてSentinelOneを購入するか、Splashtop AEMでご自身のライセンスを持参してください。

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アイデンティティ、SSO、ログ(エンタープライズ向け)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

技術者がMicrosoft Entra IDアカウントでSAMLシングルサインオンを通じてSplashtopにサインインできるようにします。EntraのアプリギャラリーのSplashtopアプリから設定できます。

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JumpCloud

JumpCloud SSOでSplashtopに認証し、SCIMを通じてユーザーやグループの自動プロビジョニング、更新、解除を行います。

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Onelogin Logo

OneLogin

OneLoginの認証情報でSplashtopにサインインし、集中管理され安全なシングルサインオンが可能です。

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Splashtopのセッションログ、ログイン、ファイル転送、チャット、設定変更をSplunkに自動エクスポートし、セキュリティ監視、コンプライアンス、調査に活用します。

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モバイルデバイス管理

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

Jamf

設定 Jamf ProでJamf管理デバイスに Splashtop 。 そうすれば、管理対象のMacに対して無人でのサポートを提供したり、画面共有を通じてiOSユーザーをサポートしたりすることができます。

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

SplashtopIBM MaaS360マーケットプレイスでリモートサポートを追加するために、MaaS360のMDMやMAMコントロール(iOSリモートビューやAndroidリモートコントロールを含む)を追加できます。

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote SupportAppTec360 MDM/MAMと連携し、iOSのリモートビューとリモートコントロールAndroidサポートします。

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