自分に合った保護を選びましょう
保護を強化しながら、管理の手間を削減
Splashtop Shield for Businessウイルス対策＋詐欺対策
マルウェアやフィッシング、さらには攻撃者がデバイスだけでなく人間の行動を悪用するために利用する詐欺サイトや偽のヘルプデスクRATから、チームを守ります。
大切な人々を守りましょう
Splashtop Shield for Home and Familyウイルス対策＋詐欺対策
詐欺サイトや、詐欺師が家族にインストールを促すリモートアクセスソフトウェアをブロック。信頼できる家族に通知するため、いつでもすぐに助けを求めることができます。
なぜエンドポイント保護にSplashtopを選ぶのか
AI支援による検出
企業であれ家庭であれ、あらゆる階層でAIを活用した検出技術を用いて、標準的なウイルス対策ソフトが見逃す脅威を検知します。
信頼できるベンダー、統合プラットフォーム
チームがリモートアクセスやサポートに既に使っているのと同じSplashtopコンソールからエンドポイント保護を管理すれば、管理すべきベンダーが一つ減ります。
柔軟なデバイス対応
分散したチームでも、家族が日常的に使うデバイスでも、WindowsやMacのデバイスを保護しましょう。
シンプルで透明性の高い料金体系
ビジネス向けにはエンドポイントごとのプラン、家族向けには段階的なプラン、お客様のニーズに合わせて拡張可能な保護機能、隠れた費用は一切ありません。
大切なものを守る準備はできていますか？
事業の成長を支えるため、あるいは大切な人を守るため、私たちは皆様が次のステップに進むお手伝いをいたします。