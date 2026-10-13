1,000種類以上の認定アプリ
設定の準備完了
クリーンなVMでテスト済み
すべてのビルド
Intuneネイティブ
実際のWin32アプリを公開
PSADTをベースに構築
一貫したエンドユーザー体験
すべてのアプリを設定・パッチ適用し、工数を削減してリスクを最小限に抑える
設定と更新が必要なアプリの多くは、すでにカタログ内でパッケージ化され、テスト済みです。別のアプリが必要な場合は、インストーラーまたはパッケージIDを渡すだけで、AIが代わりに作成します。タイムリーにバージョンを更新して、さらされる脆弱性を減らしましょう。
設定の品質とセキュリティを向上
インストール/アンインストールの確認、セキュリティスキャン、承認ワークフローを標準搭載し、すべてのパッケージを設定前に検証します。すべてのアクションの監査証跡を保持し、ロールベースのアクセス制御で管理を徹底します。
Intune でワンクリック設定
アプリのリクエストからインストール、最新状態の維持まで、すべてを1つのコンソールで。Intune とエンドポイント全体のあらゆるアプリを可視化し、未管理のアプリもワンクリックでパッケージ化できます。デバイスごとのインストール状況や展開統計を、Intune から直接追跡できます。
エンドユーザーのアップデート体験をコントロール
エンドユーザー向けダイアログをカスタマイズ — 再利用可能なエクスペリエンステンプレートを使って、貴社のブランドを強調し、延期、カウントダウン、タイムアウト、ライト/ダークモード、言語などを設定できます。