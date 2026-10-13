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Intune + Splashtop

Intune & SCCM向けAgentic Packr

AIを活用したアプリパッケージ化、より強力な検証、Microsoft Intune、SCCM などによる自動設定

最大100エンドポイントまで利用できるフル機能の無料プラン

無料で始めるお問い合わせ

  • 1,000種類以上の認定アプリ

    設定の準備完了

  • クリーンなVMでテスト済み

    すべてのビルド

  • Intuneネイティブ

    実際のWin32アプリを公開

  • PSADTをベースに構築

    一貫したエンドユーザー体験

すべてのアプリを設定・パッチ適用し、工数を削減してリスクを最小限に抑える

設定と更新が必要なアプリの多くは、すでにカタログ内でパッケージ化され、テスト済みです。別のアプリが必要な場合は、インストーラーまたはパッケージIDを渡すだけで、AIが代わりに作成します。タイムリーにバージョンを更新して、さらされる脆弱性を減らしましょう。


設定の品質とセキュリティを向上

インストール/アンインストールの確認、セキュリティスキャン、承認ワークフローを標準搭載し、すべてのパッケージを設定前に検証します。すべてのアクションの監査証跡を保持し、ロールベースのアクセス制御で管理を徹底します。

Intune でワンクリック設定

アプリのリクエストからインストール、最新状態の維持まで、すべてを1つのコンソールで。Intune とエンドポイント全体のあらゆるアプリを可視化し、未管理のアプリもワンクリックでパッケージ化できます。デバイスごとのインストール状況や展開統計を、Intune から直接追跡できます。

エンドユーザーのアップデート体験をコントロール

エンドユーザー向けダイアログをカスタマイズ — 再利用可能なエクスペリエンステンプレートを使って、貴社のブランドを強調し、延期、カウントダウン、タイムアウト、ライト/ダークモード、言語などを設定できます。

よくある質問

Agentic Packrは実際に何をするのですか？
Microsoft Intune は必要ですか？
AIパッケージングはどのように機能しますか？
何がテストされますか？
更新専用アプリとは何ですか？
無料プランには何が含まれますか？
費用はいくらですか？
PSADTは含まれていますか？
Splasthop Agentic Packr の無料トライアルはありますか？

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