Splashtop機能

有人アクセス

Splashtop有人アクセスを使用すると、 Windows 、Mac、 Androidデバイスをリモートで制御できます。 iOS および Chromebook デバイスの画面をリモートでリアルタイムに表示することもできます。

チャット

リモートアクセスセッションの前、最中、または後にリモートコンピュータとメッセージを送受信します。

クロスプラットフォームリモートアクセス

リモート処理するデバイスや接続するデバイスに関係なく、高性能接続、HD 品質のストリーミング、サウンドでシームレスなエクスペリエンスが得られます。

ファイル転送

Splashtopのリモートデスクトップ ファイル転送機能を使用すると、リモート接続を介してコンピューター間でファイルを転送することが簡単かつ簡単になります。 電子メールでファイルを送信するよりも安全です。

高いパフォーマンス

Splashtop の高性能機能により、専門家は目の前に座っているかのように、リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセスできます。

ログ記録

リモートデスクトップ接続、ファイル転送、チャットセッション、その他の履歴のログを確認します。

マルチモニターリモートデスクトップ

Splashtopのマルチモニター リモート デスクトップ機能を使用すると、リモート コンピューターを制御しながら 1 つの画面に複数のモニターを表示できます。

リモートデスクトップオーディオ

Splashtopを使用すると、ローカル コンピュータ、タブレット、またはモバイル デバイスでリモート コンピュータからのサウンドをリアルタイムで聞くことができます。

リモート印刷

アクセスしているリモート コンピューターからローカル プリンターにあらゆるものを印刷します。

リモート再起動

Splashtop Web管理コンソールまたはSplashtop Businessアプリからリモートコンピュータを再起動します。

リモートウェイク

Splashtop のリモート ウェイクオン LAN 機能を使用すると、同じネットワーク上の別のコンピュータが起動している限り、Windows または Mac コンピュータをリモートでウェイクアップできます。

スケジュールされたリモートアクセス

集中管理コンソールを使用して、事前に決められた時間に許可されたオンサイト コンピューターにアクセスできるようにするスケジュールを設定、管理、監視します。

画面を共有する

別のデバイスにリモート アクセスしながら、デスクトップ画面をリモート ビューアーと共有します。この機能は、デモンストレーション、説明の提供、情報の共有に最適です。

シングルサインオン

Splashtop SSO は、SAML 2.0 標準を利用し、すべての主要な ID プロバイダーとの統合を利用します。

1台のコンピュータに2人のユーザー

2 人のユーザーが同時に 1 台のコンピューターにリモート アクセスできるようにします。

Unattended Android リモートアクセス

エンドユーザーがいなくても、PC (Windows または Mac)、iOS、または Android デバイスから Android デバイスにリモートでアクセスして制御します。Android スマートフォンやタブレットをコンピューターからリモート制御して、IT およびサポート タスクを簡単に完了できます。

ユーザーコンピュータ管理

Splashtop には、ユーザーを招待したり、権限を設定したり、セキュリティ設定を調整したり、アクセスをスケジュールしたり、ユーザーとコンピューターをグループに整理したりするためのツールが用意されています。

ビデオセッション録画

リモート サポート セッションを記録して、エンド ユーザーにタスクの実行方法を示したり、他の IT 技術者に特定の問題のトラブルシューティング方法を教えたりします。

ホワイトボード

タブレットを使用して、プレゼンテーションを簡単に強調表示したり、描画したり、上書きしたりできます。ホワイトボードを使用すると、プレゼンテーション、トレーニング、または教育中のインタラクティブ性を高めることができます。

