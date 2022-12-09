Splashtop機能
有人アクセス
Splashtop有人アクセスを使用すると、 Windows 、Mac、 Androidデバイスをリモートで制御できます。 iOS および Chromebook デバイスの画面をリモートでリアルタイムに表示することもできます。
チャット
リモートアクセスセッションの前、最中、または後にリモートコンピュータとメッセージを送受信します。
クロスプラットフォームリモートアクセス
リモート処理するデバイスや接続するデバイスに関係なく、高性能接続、HD 品質のストリーミング、サウンドでシームレスなエクスペリエンスが得られます。
ファイル転送
Splashtopのリモートデスクトップ ファイル転送機能を使用すると、リモート接続を介してコンピューター間でファイルを転送することが簡単かつ簡単になります。 電子メールでファイルを送信するよりも安全です。
高いパフォーマンス
Splashtop の高性能機能により、専門家は目の前に座っているかのように、リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセスできます。
ログ記録
リモートデスクトップ接続、ファイル転送、チャットセッション、その他の履歴のログを確認します。
マルチモニターリモートデスクトップ
Splashtopのマルチモニター リモート デスクトップ機能を使用すると、リモート コンピューターを制御しながら 1 つの画面に複数のモニターを表示できます。
リモートデスクトップオーディオ
Splashtopを使用すると、ローカル コンピュータ、タブレット、またはモバイル デバイスでリモート コンピュータからのサウンドをリアルタイムで聞くことができます。
リモート印刷
アクセスしているリモート コンピューターからローカル プリンターにあらゆるものを印刷します。
リモート再起動
Splashtop Web管理コンソールまたはSplashtop Businessアプリからリモートコンピュータを再起動します。
リモートウェイク
Splashtop のリモート ウェイクオン LAN 機能を使用すると、同じネットワーク上の別�のコンピュータが起動している限り、Windows または Mac コンピュータをリモートでウェイクアップできます。
スケジュールされたリモートアクセス
集中管理コンソールを使用して、事前に決められた時間に許可されたオンサイト コンピューターにアクセスできるようにするスケジュールを設定、管理、監視します。
画面を共有する
別のデバイスにリモート アクセスしながら、デスクトップ画面をリモート ビューアーと共有します。この機能は、デモンストレーション、説明の提供、情報の共有に最適です。
シングルサインオン
Splashtop SSO は、SAML 2.0 標準を利用し、すべての主要な ID プロバイダーとの統合を利用します。
1台のコンピュータに2人のユーザー
2 人のユーザーが同時に 1 台のコンピューターにリモート アクセスできるようにします。
Unattended Android リモートアクセス
エンドユーザーがいなくても、PC (Windows または Mac)、iOS、または Android デバイスから Android デバイスにリモートでアクセスして制御します。Android スマートフォンやタブレットをコンピューターからリモート制御して、IT およびサポート タスクを簡単に完了できます。
ユーザーコンピュータ管理
Splashtop には、ユーザーを招待したり、権限を設定したり、セキュリティ設定を調整したり、ア��クセスをスケジュールしたり、ユーザーとコンピューターをグループに整理したりするためのツールが用意されています。
ビデオセッション録画
リモート サポート セッションを記録して、エンド ユーザーにタスクの実行方法を示したり、他の IT 技術者に特定の問題のトラブルシューティング方法を教えたりします。
ホワイトボード
タブレットを使用して、プレゼンテーションを簡単に強調表示したり、描画したり、上書きしたりできます。ホワイトボードを使用すると、プレゼンテーション、トレーニング、または教育中のインタラクティブ性を高めることができます。