あらゆるタブレットをインタラクティブホワイトボードに変える
タブレットを使用して、プレゼンテーションにハイライトしたり、描画したり、書き込んだりすることが簡単にできます。ホワイトボードを使用すると、プレゼンテーション、トレーニング、指導の際にインタラクティブ性を高めることができます。
あらゆるものに注釈を付ける – ジェスチャを使用して、あらゆるコンテンツの上に描画、強調表示、または書き込みます。
レーザーポインターツールを使って注目を集める
画面のスナップショットを撮ってギャラリーに保存し、共有します。
レッスンを録画して共有する
教室の強化
Splashtop Classroom のホワイトボードを利用して、生徒とのエンゲージメントを高めます。Mac / PCを生徒のデバイスと共有し、生徒が席を離れることなく、レッスン中に制御を渡します。
特徴
- コンテンツに関する学生との共同作業
- Adobe Flashコンテンツ、iTunes音楽、DVD、CDなどを遅延なく再生
- PC をオンのままにして、自宅にいながらにしてリモート接続します
- リアルな再生を体験 – すべてのビデオとオーディオがタブレットで高解像度で再生されます