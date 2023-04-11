メインコンテンツへスキップ
Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

教育者、営業担当者、トレーナーなどがタブレットをインタラクティブホワイトボードに変えることができる、最高のパフォーマンスの注釈ソリューション

Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

あらゆるタブレットをインタラクティブホワイトボードに変える

タブレットを使用して、プレゼンテーションにハイライトしたり、描画したり、書き込んだりすることが簡単にできます。ホワイトボードを使用すると、プレゼンテーション、トレーニング、指導の際にインタラクティブ性を高めることができます。

  • あらゆるものに注釈を付ける – ジェスチャを使用して、あらゆるコンテンツの上に描画、強調表示、または書き込みます。

  • レーザーポインターツールを使って注目を集める

  • 画面のスナップショットを撮ってギャラリーに保存し、共有します。

  • レッスンを録画して共有する

A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

教室の強化

Splashtop Classroom のホワイトボードを利用して、生徒とのエンゲージメントを高めます。Mac / PCを生徒のデバイスと共有し、生徒が席を離れることなく、レッスン中に制御を渡します。

特徴

  • コンテンツに関する学生との共同作業
  • ジェスチャーを使用して、コンテンツを描画、強調表示、または書き込みするジェスチャーを使用して、あらゆるものに注釈を付けます
  • 画面のスナップショットを撮ってギャラリーに保存し、共有する
  • Adobe Flashコンテンツ、iTunes音楽、DVD、CDなどを遅延なく再生
  • PC をオンのままにして、自宅にいながらにしてリモート接続します
  • リアルな再生を体験 – すべてのビデオとオーディオがタブレットで高解像度で再生されます

