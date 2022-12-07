メインコンテンツへスキップ
IT pro checking logs with Splashtop

Splashtop のリモートデスクトップログ

リモートデスクトップ接続、ファイル転送、チャットセッション、その他の履歴のログを確認する

Splashtopリモートアクセスのログ機能を使用すると、リモートアクセス セッション、チャット、ファイル転送、その他の履歴のログを検索できます。

ログ記録により、次のことが容易になります。

  • 監査を実施する際にコンプライアンスを達成する

  • 作業セッションに費やした時間に基づいて顧客に請求する

管理者とチーム所有者は、チーム全員のログにアクセスできます。チームのメンバーは自分のログのみを見ることができます。ログはSplashtop Web 管理コンソールで表示およびエクスポートできます。

  • セッションログ

    セッションログを使用すると、すべてのリモート接続を確認できます。関係する 2 つのデバイスの IP アドレス、開始時刻と終了時刻、セッションの期間、使用されたデバイス、関係するユーザーが表示されます。また、リモート接続がローカルかリモートか (デバイスが同じネットワーク上にあるか、異なるネットワーク上にあるか) も確認できます。セッション中に転送されたファイルがある場合は、ファイル名が表示されます。

  • ファイル転送ログ

    ファイル転送ログには、ファイル転送に関する詳細情報が表示されます。 さらに、セッション内とセッション外の両方のファイル転送の記録を確認できます。ファイル転送ログには、関係するデバイスの IP アドレスと名前、転送が行われた時刻、関与したユーザー、およびファイルの名前とサイズが表示されます。ログには、ファイルがローカルデバイスからリモートデバイスに転送されたか(アップロード)、またはリモートデバイスからローカルデバイスに転送されたか(ダウンロード)も表示されます。これらのログには、転送されたファイルの内容は含まれません。

  • チャットセッションログ

    すべてのチャット セッションは、セッション内で発生したか、セッション外で発生したかに関係なく、チャット セッション ログに記録されます。 チャットセッションの内容はログに含まれません。

  • 履歴ログ

    履歴ログには、コンピューターの追加や削除、グループ設定や権限の変更など、すべての管理アクションが表示されます。他のログと同様に、履歴ログには、アクションを実行したユーザーの時間、アカウント、IP アドレスが報告されます。

  • イベントログ

    SRS Premium は、イベント ログを使用して MSPs さらに多くの情報を提供します。 詳細については、SRS Premium の監視および管理機能を参照してください。

