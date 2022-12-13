Splashtop のユーザーとコンピュータの管理
ユーザーとデバイスを簡単に管理・整理
複数のユーザー、デバイス、リモート コンピューターで Splashtop アカウントを管理するのは、 Splashtop Web管理コンソールで簡単に行えます
Splashtop には、ユーザーの招待、権限の設定、セキュリティ設定の調整、アクセスのスケジュール設定、ユーザーとコンピューターのグループへの編成などのツールが用意されています。
グループ化機能は、個々のユーザーまたはコンピューターごとではなく、グループ全体のユーザーとコンピューターの設定を調整できる管理者にとって特に役立ちます。
管理機能
- ユーザーを招待し、ロールを設定する
- ユーザーに認証方法を割り当てる
- アクセス権限を設定する
- 事前に決められた時間枠でリモートアクセスをスケジュールする
- 自分とユーザーがアカウント内のコンピューターにリモートでアクセスするために使用しているデバイスを管理します
- アカウントのセッション履歴とアクティビティを確認する
- セキュリティツールと利用可能な機能を切り替える
- きめ細かな機能制御の管理 (Enterprise のみ)
特別なコンプライアンスニーズに対応
Splashtop On-Prem
セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます