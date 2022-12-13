メインコンテンツへスキップ
Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Splashtop のユーザーとコンピュータの管理

ユーザーとデバイスを簡単に管理・整理

複数のユーザー、デバイス、リモート コンピューターで Splashtop アカウントを管理するのは、 Splashtop Web管理コンソールで簡単に行えます

Splashtop には、ユーザーの招待、権限の設定、セキュリティ設定の調整、アクセスのスケジュール設定、ユーザーとコンピューターのグループへの編成などのツールが用意されています。

グループ化機能は、個々のユーザーまたはコンピューターごとではなく、グループ全体のユーザーとコンピューターの設定を調整できる管理者にとって特に役立ちます。

管理機能

  • ユーザーを招待し、ロールを設定する
  • ユーザーに認証方法を割り当てる
  • アクセス権限を設定する
  • 事前に決められた時間枠でリモートアクセスをスケジュールする
  • 自分とユーザーがアカウント内のコンピューターにリモートでアクセスするために使用しているデバイスを管理します
  • アカウントのセッション履歴とアクティビティを確認する
  • セキュリティツールと利用可能な機能を切り替える
  • きめ細かな機能制御の管理 (Enterprise のみ)

