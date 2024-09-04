メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Researching remote access options for businesses

Splashtop による有人リモートアクセス

アドホックリモートサポートを提供する

Attended Remote Access with Splashtop

エンドユーザーのデバイスに、必要なときにいつでもアクセス可能

シンプルな 9 桁のセッションコードを使用して、技術者はエンド ユーザーのデバイスにリモート アクセスし、問題を迅速に解決するためのリモート アシスタンスを提供できます。

Splashtop有人アクセスを使用すると、 Windows 、Mac、 Androidデバイスをリモートで制御できます。 iOS および Chromebook デバイスの画面をリモートでリアルタイムに表示することもできます。

特徴

Support headset icon

サービスデスク

高度なオンデマンド サポート エクスペリエンス: 技術者 グループ化、サービス チャネル管理と招待リンク、 SOS Call および Web フォーム ウィジェットを介したサポート リクエスト、セッション ルーティングなど。

Connected dots icon

統合

Splashtop は、ServiceNow、FreshDesk、FreshService などのさまざまな PSA および発券システムと統合されています。これらの統合により、ユーザーはプラットフォーム/コンソール内から有人アクセスセッションを簡単に開始できます。

Custom branding icon

カスタムブランディング

顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.

利用可能

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

