Splashtop による有人リモートアクセス
アドホックリモートサポートを提供する
エンドユーザーのデバイスに、必要なときにいつでもアクセス可能
シンプルな 9 桁のセッションコードを使用して、技術者はエンド ユーザーのデバイスにリモート アクセスし、問題を迅速に解決するためのリモート アシスタンスを提供できます。
Splashtop有人アクセスを使用すると、 Windows 、Mac、 Androidデバイスをリモートで制御できます。 iOS および Chromebook デバイスの画面をリモートでリアルタイムに表示することもできます。
特徴
高度なオンデマンド サポート エクスペリエンス: 技術者 グループ化、サービス チャネル管理と招待リンク、 SOS Call および Web フォーム ウィジェットを介したサポート リクエスト、セッション ルーティングなど。
統合
Splashtop は、ServiceNow、FreshDesk、FreshService などのさまざまな PSA および発券システムと統合されています。これらの統合により、ユーザーはプラットフォーム/コンソール内から有人アクセスセッションを簡単に開始できます。
カスタムブランディング
顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.
特別なコンプライアンスニーズに対応
Splashtop On-Prem
セルフホスト型リモートアクセス��とサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます