Splashtop を使用したリモートコンピュータアクセスのスケジュール
学生が予定された時間帯にキャンパス内のコンピューターにリモートでアクセスできるようにするため
Splashtop を使用して、さまざまな学生グループが同じコンピュータ ラボにリモートでアクセスできるオープン ラボ時間と特別なラボ セッションをスケジュールします。
集中管理コンソールを使用して、事前に決められた時間に許可されたオンサイト コンピューターにアクセスできるようにするスケジュールを設定、管理、監視します。
従業員に一時的または制限付きのアクセスを許可し、従業員のシフトを管理します。
予定された時間が経過したときにユーザーにリモート コンピューターから強制的に切断する機能など、柔軟な設定を利用します。 または、誰かが物理的にコンピュータを使用しているときにリモート ユーザーが接続できないようにする「排他モード」もあります。
満足したお客様からの声
リモートコンピュータラボへのアクセスをスケジュールできるようになったことで、状況は変わりました。Splashtopにより、高等教育機関やK-12が遠隔学習学期を成功させるために必要なものを処理するツールが手に入るようになったことを嬉しく思います。スケジュールはすべて決まり、準備は整っています。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University