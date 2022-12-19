Splashtop は、 無人アクセス:デバイスAndroid
Android電話やタブレットへの無人リモートアクセスの場合
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
頑丈で IoT Android デバイスへの無人リモートアクセスの場合
Splashtop Rugged & IoT リモートサポート
無人アクセス: Androidスマートフォンおよびタブレットへ
管理対象のAndroidデバイスにSplashtop設定し、いつでもリモート アクセスしてメンテナンスとサポートを提供します。 Splashtop 、 Android 8.0 以降で実行されているすべてのデバイスに無人リモートアクセスと完全なリモート コントロール サポートを提供します。
Splashtop Streamer Androidデバイスに展開すると、クリックするだけでどのコンピュータからでもリモートアクセス セッションを開始できるようになります。
Unattended リモートアクセス To Rugged & IoT Android Devices
Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、どこからでもIoTデバイスにリモートアクセス、サポート、管理する必要がある場合に最適なソリューションです。IoTや堅牢なデバイスから切り離されたと感じることはありません。
WindowsまたはMacコンピューターから頑丈なAndroidデバイスをサポートし、リモート接続できます。頑丈なAndroidデバイスには、スマートフォン、タブレット、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスが含まれますが、これらに限定されません。
Androidデバイスへのリモートアクセスとリモートコントロールをサポートするデバイスメーカーは、Splashtop RuggedとIoT向けのオーダーメイドのアドオンを備えています。
- シマウマ
- パナソニック
- ハネウェル
- ソニム
- 京セラ
- インターメック
- ネクストジェン