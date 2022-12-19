メインコンテンツへスキップ
PC-based remote access and control of Android devices

Unattended Android リモートアクセス & サポート

エンドユーザーがいなくても、PC (Windows または Mac)、iOS、または Android デバイスから Android デバイスにリモートでアクセスして制御します。Android スマートフォンやタブレットをコンピューターからリモート制御して、IT およびサポート タスクを簡単に完了できます。

詳細はこちらお問い合わせ

Splashtop は、 無人アクセス:デバイスAndroid

Android電話やタブレットへの無人リモートアクセスの場合

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem

頑丈で IoT Android デバイスへの無人リモートアクセスの場合

  • Splashtop Rugged & IoT リモートサポート

無人アクセス: Androidスマートフォンおよびタブレットへ

管理対象のAndroidデバイスにSplashtop設定し、いつでもリモート アクセスしてメンテナンスとサポートを提供します。 Splashtop 、 Android 8.0 以降で実行されているすべてのデバイスに無人リモートアクセスと完全なリモート コントロール サポートを提供します。

Splashtop Streamer Androidデバイスに展開すると、クリックするだけでどのコンピュータからでもリモートアクセス セッションを開始できるようになります。

利用可能

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

詳細はこちらお問い合わせ

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

詳細はこちら

Unattended リモートアクセス To Rugged & IoT Android Devices

Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、どこからでもIoTデバイスにリモートアクセス、サポート、管理する必要がある場合に最適なソリューションです。IoTや堅牢なデバイスから切り離されたと感じることはありません。

WindowsまたはMacコンピューターから頑丈なAndroidデバイスをサポートし、リモート接続できます。頑丈なAndroidデバイスには、スマートフォン、タブレット、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスが含まれますが、これらに限定されません。

Androidデバイスへのリモートアクセスとリモートコントロールをサポートするデバイスメーカーは、Splashtop RuggedとIoT向けのオーダーメイドのアドオンを備えています。

  • シマウマ
  • パナソニック
  • ハネウェル
  • ソニム
  • 京セラ
  • インターメック
  • ネクストジェン
Info icon

詳細はこちら Rugged & IoTデバイスへのリモートアクセスについて

お問い合わせ

リソース

任意のAndroidデバイスに対して臨時のサポートを行うための対面アクセスについては、Splashtopでオンデマンドサポートを提供する方法をご覧ください →

当社OEMソリューションの詳細 →

Splashtop Remote Access と Ivanti の統合 →

無人の Android ストリーマー →

