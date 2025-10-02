メインコンテンツへスキップ
A person using a laptop computer.

LogMeInのようなプログラム: 適切なLogMeInの代替を見つける

Robert Pleasant
所要時間 7分
更新済み
もしあなたが強力なリモートアクセスとサポートソリューションを探しているなら、ビジネスに最適なソフトウェアを見つけることがどれほど重要か知っているでしょうが、選択肢がたくさんあることも知っているでしょう。もしかしたらLogMeInを聞いたことがあるか、現在使用しているかもしれませんが、あなたのニーズに完全には合わないかもしれません。

幸いなことに、LogMeInのように同様のリモートデスクトップアクセス機能とそれ以上を提供するプログラムが多数存在します。

検索を簡単にするために、7つのLogMeIn代替案のリストをまとめました。オプションについて学び、リモートアクセスに投資する準備ができたら、情報に基づいた決定を下すことができます。

LogMeInの代替を検討すべき理由

  • 価格: LogMeInの価格は、業界で高いと考えられることが多く、決して安くはありません。その価格は、限られた予算の組織にとっては恐ろしいものであり、よりコスト効果の高い代替案を見つけたいかもしれません。

  • パフォーマンス: LogMeInは現在Trustpilotで3.6星の評価を受けており、63%が1つ星のレビューです。レビューアーは、頻繁な再起動、リモートプリンターの問題、ログインできないなどのパフォーマンス問題を指摘しています。

  • カスタマーサポート： Trustpilotで最も頻繁に指摘される問題の1つは、カスタマーサービスであり、キャンセルの不可能サポートへの連絡の難しさが含まれます。

LogMeInのようなプログラムを探しているなら、代替案を探し、予算に合った価格や必要な機能を持つオプションを探すのが役立ちます。調査と比較検討は、従業員が効率的で安全なリモートワーク体験を得るのに役立ちます。

7つのLogMeInの代替案: 信頼できるリモートアクセスとサポートのためのトップピック

LogMeInがあなたに合わない場合、他にどのようなオプションがありますか？これらは購入可能な7つの最高のLogMeIn代替案であり、それらがどのように比較されるかです:

Splashtop

リストのトップにはSplashtopがあります。Splashtopは、あらゆる規模の企業や業界に対応したリモートアクセスとサポートを提供し、柔軟なプランの選択肢と豊富な機能を備えています。

Splashtopを使用すると、ユーザーはWindows、Mac、iOS、Android、Chromebooksを含む任意のデバイスから作業用コンピュータにアクセスできます。設定はアプリをダウンロードしてログインするだけで簡単です。Splashtopは、高速で高品質なremote connectionsを提供し、LogMeInが誇るすべてのリモートアクセスツールと機能を、わずかな価格で提供します。

(SplashtopがLogMeInと比較して最大80％の節約をどのように実現できるか知りたいですか？Splashtopの価格がLogMeIn Proの価格LogMeIn Centralの価格、およびLogMeIn Rescueの価格とどのように比較されるかをご覧ください)

さらに、Splashtopはそのセキュリティで有名で、幅広い高度なセキュリティ機能と、さまざまな政府および業界標準への準拠を誇っています。Splashtopのユーザーサポートも非常に高く評価されており、顧客は言っています、「彼らのカスタマーサービスは最高です。」

TeamViewer

TeamViewerは、資産管理、モバイルデバイス管理、デバイスモニタリング、エンドポイント保護などの機能を含む、別のリモートアクセスおよびITサポートソリューションです。

しかし、TeamViewerはLogMeInよりもさらに高価です。そのため、機能はLogMeInと比較して良いですが、価格がネックになるかもしれません。

RealVNC 接続

RealVNC接続は、オンデマンドセッションでリモートアクセスとサポートを提供します。リモートアクセスのための招待制アクセスコードを使用し、ユーザーが専門家や外部コンサルタントを迅速に招待できるようにし、ヘルプデスクチーム向けのセッションハンドオーバーや注釈などの機能を含みます。

The latest version of RealVNC 接続, Version 8, combines RealVNC Viewer and サーバー, bringing multiple tools into one console. その価格はLogMeInよりも安価ですが、Splashtopよりは高価です。

AnyDesk

AnyDeskは、個人および組織向けにパッケージを提供するリモートデスクトッププラットフォームです。クラウドとオンプレミスのオプションがあり、個々のニーズに応じた柔軟性とカスタマイズを誇ります。

しかし、AnyDeskはSplashtopのようなオプションよりも高価です。

ScreenConnect

ScreenConnectは、ITチームがリモートデバイスをより簡単にサポートできるようにするリモートサポートとアクセスソフトウェアを提供します。クラウドとオンプレミスのオプション、カスタマイズ可能なインターフェース、ConnectWiseソリューションとの統合などの利点を提供します。しかし、価格が高いことが懸念される場合があります

BeyondTrust リモートサポート

特にリモートITサポートを求める組織には、BeyondTrust リモートサポートが有効なオプションです。それは、安全なアクセスとサポートを誇り、トラブルシューティング、更新、デバイスやシステムのサポートのための有人サポートと無人アクセス:を含み、カスタム統合を作成するためのオープンAPIを提供します。

しかし、BeyondTrustはLogMeInよりも高価なオプションであり、価格がそれを上回ります。そのため、予算に敏感な組織は、よりコスト効果の高い代替案を探すかもしれません。

Zoho Assist

Zoho Assistは、ユーザーが有人アクセスと無人アクセス:でサーバー、コンピュータ、モバイルデバイスにアクセスできるようにします。それは複数のモニターをサポートし、ファイル転送、セッション録画、音声/ビデオチャットなどの機能を含んでいます。

一方、Zohoは学習曲線が急で、ユーザーがすぐに習得したり、完全な利益を得るのが難しいです。Splashtopのような価格効率の良いソリューションと比較すると、もう一つの高価なオプションです。

なぜSplashtopがLogMeInよりも好まれるリモートアクセスソリューションなのか？

すべてのオプションを考慮すると、Splashtopが最高のLogMeInの代替である理由は何ですか？Splashtopが他と一線を画すいくつかの利点には、以下のものがあります：

  • Features: Splashtop offers a staggering amount of features, including role-based access control and access management, multi-monitor support, ファイル転送, リモート印刷, USB デバイスのリダイレクト, リモートマイク, and so much more.

  • パフォーマンス: Splashtopのスピードとパフォーマンスはシームレスで、4Kストリーミングは最大60fps、iMac Pro Retina 5Kストリーミング、4:4:4カラー、高忠実度のオーディオを特徴としています。Splashtopがリモートデバイスに接続するときに遅延、ラグ、品質の問題はなく、最も高速なリモートデスクトップソリューションの1つです。

  • セキュリティ: Splashtopはセキュリティを念頭に置いて構築されており、多要素認証、セッションアイドルタイムアウト、リモート接続通知、通話ログなどの機能を備えています。これは、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRなどに準拠しており、幅広い業界および政府の基準を満たしています。

  • カスタマーサポート: Splashtopのカスタマーサポートは、その効率性と親しみやすさで知られており、ユーザーレビューではサポートチームの助けがいかに役立つかが一貫して称賛されています。

  • 手頃な価格: Splashtopは、ソロユーザー向けに月額5ドルから始まる、あらゆる規模の組織にとって手頃な価格で設計されています。より高いティアでも、LogMeInやTeamViewerの低価格オプションよりもコスト効率の良い選択肢であり続けます。

これらすべてが、あらゆる規模の企業や個人にとってSplashtopがリモートアクセスとサポートソリューションの選択肢となる理由です。信頼性が高く高品質なリモートアクセスをお探しなら、Splashtopには必要なものがすべて揃っています。

Splashtopで最大80％節約: LogMeInの理想的な代替手段

予算を意識した企業は、予算に合ったソリューションを見つけることと、必要なすべての強力なツールと機能を提供することの間で難しいバランスを取る必要があります。Splashtopでは、どちらか一方を選ぶ必要はありません。

Splashtopは、幅広いリモートアクセスとサポートツールを提供し、従業員がどこからでも、どのデバイスでも簡単に作業できるようにします。これには、マルチモニター対応の表示、リモート再起動、ユーザー管理、ドラッグアンドドロップによるファイル転送、チャット、リモート印刷、USBリダイレクトなどが含まれ、LogMeInの価格のほんの一部で利用できます。

Splashtopに切り替えるLogMeInユーザーは、年間最大80％の節約を実現しながら、どこからでもシームレスに作業するために必要なすべてのツールと機能にアクセスできます。Splashtopを使用すれば、手頃な価格と機能のどちらかを選ぶ必要はありません。

Splashtopの無料トライアルでリモートアクセスを始めましょう

Whether you’re shopping for a new リモートアクセスソフトウェア or you’re a former LogMeIn customer looking for something new, Splashtop has everything you need, including:

  • 有人アクセスと無人アクセス:

  • 高精細ストリーミング

  • マルチモニターサポート

  • 高度なセキュリティとアクセス制御

  • ファイル転送

  • リモート印刷

  • エンタープライズグレードのセキュリティ

  • 高度な統合

  • 比類のないカスタマーサービス

  • そしてさらに

Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？無料トライアルで今日から始めることができます：

無料トライアル

