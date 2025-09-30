企業が日常業務を遂行するためにコンピュータやソフトウェアに依存し続ける中、MSPsへの需要が増加しています。MSPsが効果的なサポートを提供するためには、クライアントのエンドポイントをリモートでサポート、監視、管理できるソリューションが必要です。
よく知られているオプションの一つがLogMeIn Centralです。しかし、LogMeIn Centralは市場で最も高価なオプションの一つであることに気づいたかもしれません。
一方で、LogMeIn Centralと比較して50％以上のコストを節約できるリモートサポート、監視、管理のための一流のソリューションを手に入れることができることをご存知ですか？もしそれがあなたにとっての解決策のように思えるなら、Splashtop リモートサポートをお勧めします。
Splashtop リモートサポートとLogMeIn Centralは、どちらもMSPsによく使われるトップ機能を提供していますが、価格設定には大きな違いがあります。 この記事では、LogMeIn Centralの価格とSplashtop リモートサポートの価格を比較して、どのソリューションがあなたのビジネスニーズと予算に最適かを判断するのに役立てます。
LogMeIn Central Pricing VS Splashtop リモートサポート
LogMeIn Centralは、管理する必要のあるコンピュータの数によって価格が決まります。LogMeIn Centralの価格は、25台のコンピ�ュータを管理するために月額80ドルから始まります（年間960ドルで請求）。管理するエンドポイントの数に応じたLogMeIn Centralの年間費用は以下の通りです。
25台のコンピュータ: $960/年
50台のコンピュータ: $1,236/年
100台のコンピュータ: $1,668/年
250台のコンピュータ: $3,480/年
同様に、Splashtop リモートサポートは管理されるエンドポイントの数に基づいて価格が設定されており、柔軟な月額オプションに加えて割引された年間価格も提供しています。Splashtop リモートサポートとLogMeIn Centralの年間プランのコストを比較すると、Splashtopはライセンスコストを最大50%節約できます。
25台のコンピュータ: ¥79,200/年
50台のコンピュータ: ¥118,800/年
100台のコンピュータ: ¥158,400/年
250台のコンピュータ: ¥316,800/年
なぜもっと支払うのか？SplashtopはLogMeIn Centralで追加料金がかかる機能を含んでいます
Splashtopで得られる節約はそれだけではありません。エンドポイントをより良く管理するための機能を探しているなら、LogMeIn Central ライセンスにさらに多くの費用を払う必要があります。
それは、LogMeIn Centralがこれらの機能を3つの別々の（しかしすべて高価な）アドオンパッケージにバンドルしているからです。
セキュリティアドオン（アンチウイルス管理とWindowsアップデート）：25台のコンピュータ�で$564/年
自動化アドオン（スクリプトとタスク、プロアクティブアラートなど）：$564/年で25台のコンピュータ
インサイトアドオン（システムインベントリ、イベントログなど）：25台のコンピュータで$540/年
さらに、サブスクリプションに管理するエンドポイントを追加するにつれて、LogMeIn Centralのアドオンの価格も上昇します。これにより、LogMeIn Centralはほとんどの中小企業にとって手の届かないものとなり、大規模な組織にとって非常に高価なオプションとなります。
しかし、Splashtopは違います。MSPsが必要とする重要な機能に追加料金を課す代わりに、それらはSplashtop リモートサポートに追加費用なしで含まれています！これらの機能には以下が含まれます：
Windowsアップデート管理
エンドポイントセキュリティダッシュボード
設定可能なアラート
イベントログ
システムインベントリダッシュボード＆履歴
スクリプトとタスク
リモートコマンドプロンプト
Splashtopアンチウイルスの設定＆管理
エンドユーザーのリモートアクセスを有効にする
必要なトップ機能を提供し、クライアントに最高のサービスを提供するだけでなく、Splashtopを選ぶことで信頼性の高いリモート接続と業界をリードするセキュリティを提供するソリューションも手に入ります。だからこそ、Splashtop リモートサポートは最高のLogMeIn Centralの代替です。
SplashtopでLogMeIn Centralのコスト効果の高い代替を発見
強力でありながら手頃なリモートサポートソリューションを求める企業にとって、SplashtopはLogMeIn Centralのコスト効率の高い代替手段として際立っています。Splashtop リモートサポート offers all the critical features you need—such as high-performance リモートアクセス, comprehensive management tools, and robust security—at a fraction of the cost.小規模なIT部門から大規模な企業まで、Splashtopは効率的に運用を拡大できる柔軟な価格プランを提供します。これにより、リモートサポート機能を最適化しながら過剰な支出を避けたい企業にとって理想的な選択肢となります。
Splashtopのユーザーフレンドリーなインターフェースと迅速なセットアップにより、LogMeIn Centralからの移行がシームレスになり、チームが最小限の中断で一流のサポートを提供し続けることができます。さらに、Splashtopの信頼できるカスタマーサービスと継続的な更新により、現在および将来のリモートサポートのニーズが満たされることを信頼できます。
Splashtopを選ぶことで、コストを節約するだけでなく、現代のリモートワークフォースを効果的にサポートするために必要なツールと柔軟性を提供するソリューションに投資することになります。
LogMeIn CentralからSplashtopへの切り替えのステップバイステッププロセス
LogMeInからSplashtopへの切り替えは、最小限の中断でスムーズな移行を保証する合理化されたプロセスです：
ステップ1: Splashtopアカウントを作成
自分のニーズに合ったSplashtopアカウントにサインアップすることから始めま��しょう。
ステップ2: 設定パッケージを設定する
SplashtopのWeb管理コンソールを使用して設定パッケージを作成します。Splashtop StreamerのインストーラーをEXEまたはMSIファイルとしてダウンロードしてください。
ステップ3: Splashtop Streamerを設定
既存のリモートツールを使用して、すべてのターゲットコンピュータにSplashtop Streamerをリモートでインストールします。You can also 設定 it across multiple machines using tools like Microsoft グループ ポリシー, SCCM, or RMM.
ステップ4：テストと移行
設定後、接続をテストしてすべてが正しく機能していることを確認してください。満足したら、完全にSplashtopに移行できます。
ステップ5: LogMeInサブスクリプションをキャンセル
Splashtopがニーズを満たしていることを確認した後、重複するコストを避けるためにLogMeInのサブスクリプションをキャンセルしてください。
これらのステップに従うことで、よりコスト効果が高く強力なリモートアクセスソリューションを楽しむためにSplashtopに効果的に移行できます。
Try Splashtop リモートサポート for Free
LogMeIn Centralの価格とSplashtop リモートサポートを比較する際には、予算を考慮することが重要です。Splashtopでは、同じトップ機能をより良い価値で手に入れることができます。さらに、TrustRadiusのユーザーレビューに�よると、SplashtopはLogMeIn Centralよりも優れており、Splashtopは10点中9.2点、LogMeIn Centralは8.5点の評価を受けています。
Splashtop リモートサポートの無料トライアルを始めて、自分自身でそれがあなたにとって最適な選択である理由を確認し、LogMeIn Centralを選ぶよりも得られる節約を楽しんでください！