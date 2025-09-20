LogMeIn Central の代替手段 2025 – Splashtop RS Premium
Splashtop はコストが低く、LogMeIn Central と同じ主要な機能を備えています
もうLogMeInの値上げの心配はなし？Splashtopなら、LogMeIn Centralと比べて 40%～80%以上のコストを節約できます！
Splashtop には LogMeIn と同じ主要な機能があります
Splashtopは世界中で2,000万人以上のユーザーに使用されています
LogMeInからの 簡単な移行
保証された節約と早期開始プログラム:サブスクリプションの有効期限が切れるまで待たずに、追加料金なしで今すぐ切り替えてください。– 詳細は以下をお読みください
Splashtop が LogMeIn Central に勝る理由: 主な機能の比較
SRSプレミアム
LogMeIn
開始価格(25台)
¥79,200/年
$960/年
無人リモートサポート
インストールなし有人 (ad hoc) のサポート
無制限の技術者と同時セッション
ユーザーとコンピューターの管理機能
セキュリティ機能
Windows の更新プログラム
年間$564から
設定可能なアラート/アクション
年間$564から
リモート・コマンド
年間$564から
イベントログ
年間$540から
システムインベントリ
年間$540から
LogMeIn Central から Splashtop に切り替えたときのユーザーの声
他の多くの IT プロフェッショナルと同様に、私も LogMeIn の価格設定の爆弾に目がくらんでおり、私と私のクライアントは、現在高額になっているソリューションに代わるものを探しています。他の製品の無料ソリューションで一時的にやりくりした後、ようやく Splashtop に帰ってきました。Splashtop は、簡単に展開して拡張できるだけでなく、大ざっぱな接続でも優れたパフォーマンスを提供します。
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central と Splashtop: 価格比較
Splashtop RS Premiumのすべての監視および管理機能を利用するには、LogMeIn Central基本プランを取得し、3つのアドオンすべてを購入する必要があります。Splashtop RS PremiumとLogMeInを利用した場合のコストを比較し、Splashtopを選択すると、40％～80％以上のコスト削減が可能です。
LogMeIn Centralの価格比較をご覧ください。
コンピュータの数
LogMeIn Central
25
¥79,200
$2,628
50
¥118,800
$3,288
100
¥158,400
$5,220
250
¥316,800
$10,584
LogMeIn Central から Splashtop に切り替える簡単な手順
ステップ1
クレジットカード不要の14日間の無料トライアルにサインアップしてください。
ステップ2
すべての管理対象コンピュータを Splashtop に切り替える方法をご覧ください。
「LogMeIn は一貫して価格を上げており、私たちは毎年、ただというだけの理由でサブスクリプション サービスを更新するという悪循環に陥らないようにしています... あるベンダーが、価格を理由に LogMeIn から Splashtop に乗り換えたことがわかりました。私たちはこのソフトウェアを無料トライアルモードで試してみましたが、とても驚きました。Splashtop には必要な機能が備わっており、価格も私たちの希望に合致して��いました。」
– ジョン・クインシー、ITマネージャー、 Strobel Energy Group