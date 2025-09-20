メインコンテンツへスキップ
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
LogMeIn Central の代替手段 2025 – Splashtop RS Premium

Splashtop はコストが低く、LogMeIn Central と同じ主要な機能を備えています

  • もうLogMeInの値上げの心配はなし？Splashtopなら、LogMeIn Centralと比べて 40%～80%以上のコストを節約できます！

  • Splashtop には LogMeIn と同じ主要な機能があります

  • Splashtopは世界中で2,000万人以上のユーザーに使用されています

  • LogMeInからの 簡単な移行

  • 保証された節約と早期開始プログラム:サブスクリプションの有効期限が切れるまで待たずに、追加料金なしで今すぐ切り替えてください。– 詳細は以下をお読みください

Splashtop が LogMeIn Central に勝る理由: 主な機能の比較

SRSプレミアム

LogMeIn
中心的

開始価格(25台)

¥79,200/年

$960/年

無人リモートサポート

インストールなし有人 (ad hoc) のサポート

無制限の技術者と同時セッション

ユーザーとコンピューターの管理機能
(グループ化、グループ権限、無料のセカンダリユーザー、アクセス権限などを含む)

セキュリティ機能
(エンドポイントセキュリティの展開と管理、2要素認証、256ビットAES暗号化などを含む)

Windows の更新プログラム

年間$564から
(セキュリティアドオン)

設定可能なアラート/アクション

年間$564から
(自動化アドオン)

リモート・コマンド

年間$564から
(自動化アドオン)

イベントログ

年間$540から
(インサイトアドオン)

システムインベントリ

年間$540から
(インサイトアドオン)

SRS Premium

LogMeIn Central から Splashtop に切り替えたときのユーザーの声

他の多くの IT プロフェッショナルと同様に、私も LogMeIn の価格設定の爆弾に目がくらんでおり、私と私のクライアントは、現在高額になっているソリューションに代わるものを探しています。他の製品の無料ソリューションで一時的にやりくりした後、ようやく Splashtop に帰ってきました。Splashtop は、簡単に展開して拡張できるだけでなく、大ざっぱな接続でも優れたパフォーマンスを提供します。

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central と Splashtop: 価格比較

Splashtop RS Premiumのすべての監視および管理機能を利用するには、LogMeIn Central基本プランを取得し、3つのアドオンすべてを購入する必要があります。Splashtop RS PremiumとLogMeInを利用した場合のコストを比較し、Splashtopを選択すると、40％～80％以上のコスト削減が可能です。

LogMeIn Centralの価格比較をご覧ください。

コンピュータの数

SRS Premium

LogMeIn Central
（さらにSecurity、Automation、Insightのアドオン付き）

25

¥79,200

$2,628

50

¥118,800

$3,288

100

¥158,400

$5,220

250

¥316,800

$10,584


LogMeIn Central から Splashtop に切り替える簡単な手順

ステップ1

クレジットカード不要の14日間の無料トライアルにサインアップしてください。

ステップ2

すべての管理対象コンピュータを Splashtop に切り替える方法をご覧ください。

すでに LogMeIn ライセンスをお持ちですか?

追加料金なしで Splashtop をいち早く始めましょう!

Strobel Energy Group facility at night

「LogMeIn は一貫して価格を上げており、私たちは毎年、ただというだけの理由でサブスクリプション サービスを更新するという悪循環に陥らないようにしています... あるベンダーが、価格を理由に LogMeIn から Splashtop に乗り換えたことがわかりました。私たちはこのソフトウェアを無料トライアルモードで試してみましたが、とても驚きました。Splashtop には必要な機能が備わっており、価格も私たちの希望に合致していました。」

– ジョン・クインシー、ITマネージャー、 Strobel Energy Group

ケーススタディを読む

