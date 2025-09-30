メインコンテンツへスキップ
A smiling IT technician

LogMeIn Central Basic パッケージの廃止

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
2018年12月をもって、LogMeIn Central Basicは終了しました。新しいLogMeIn Central Base Planの開始価格は、旧Basicパッケージよりも約40％高くなっています。もっと支払う必要はありません。Splashtopを選べば、同じトップ機能を手に入れ、最大50％以上の節約が可能です。

なぜLogMeIn Central Basicが廃止されたのか: 新しい価格プランから何を期待するか？

「LogMeIn Central Basicはどうなったの？」と疑問に思っているなら、あなたは一人ではありません。LogMeInは、古いCentralパッケージを廃止し、購入可能なオプションのアドオン付きの「ベースプラン」に切り替えました。新しいベースプランは$960/年から始まり、古いBasicパッケージは$599/年からでした。それはコストがほぼ40％増加することを意味します。

機能満載でコスト効果抜群: なぜSplashtopがLogMeIn Centralを上回るのか

旧Basicパッケージと同じ機能を得るには、新しいBase Planを取得する必要があります。LogMeIn Central Base Planに切り替えてもっと支払うこともできますが、Splashtop リモートサポートを選べば、同じトップ機能を備えながらLogMeInより40%から80%安く利用できます。

Splashtopを使用すると、年間数千ドルを節約できるかもしれません。こちらが、LogMeIn Central Base PlanとSplashtop リモートサポートを比較した場合の年間費用です:

管理が必要なコンピュータの数に関係なく、Splashtop リモートサポートは最高の価値を提供します。SplashtopとLogMeIn Centralの価格比較を見て、なぜSplashtopが最高のLogMeIn Centralの代替であるかをご確認ください。

上述したように、Splashtop リモートサポートのユーザーは、新しいLogMeIn Central Base Planに見られるすべてのトップ機能も利用できます。Splashtopリモートサポートに含まれる機能のリストはこちらです:

  • 無人リモートアクセス

  • インストールなしの有人（アドホック）アクセス

  • 無制限の技術者

  • 無制限の同時セッション

  • Windows、Mac、iOS、Androidのサポート

  • ファイル転送

  • チャット（セッション内外）

  • リモート印刷

  • マルチ to マルチモニタ機能

  • リモートウェイク

  • リモート再起動

  • 画面の非表示

  • 技術者デスクトップの共有

  • オーディオ

  • 2人の技術者が同じマシンにリモートでアクセスできます

  • ログ

  • コンピュータとユーザーのグループ化

  • グループのアクセス許可

  • ユーザー管理

  • 256 bit AES暗号化

  • デバイス認証

  • 設定可能なアラート

  • Unattended Android リモートアクセス

  • リモートコマンドプロンプト

  • Windows Update管理

  • スクリプトとタスク

  • そしてさらに多く..

高速リモートアクセス、使いやすいインターフェース、トップ機能、そしてより良い価格で、Splashtop リモートサポートは現在のLogMeIn Central Basicの加入者にとって理想的なソリューションです。ベースプランに多くを支払わずに、予算を節約し、Splashtopで必要なすべてを手に入れましょう。

LogMeInで予算を消耗させないでください: Splashtopでより多くを節約しましょう！

14日間の無料トライアルでSplashtopリモートサポートを無料でお試しいただけます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。始めるには、以下のボタンをクリックしてください。

小さなITサービスプロバイダーとして、私の焦点はクライアントのニーズにあります。それには、現場にいられない場合でも、リモートで即座に対応できることが含まれます。他の多くのITプロフェッショナルと同様に、LogMeInの価格爆弾に驚かされ、私とクライアントはその高価になったソリューションの代替を探し回っています。他の製品の無料ソリューションで一時的にしのいだ後、ついにSplashtopに戻ってきました。

簡単に展開およびスケーリングできることに加えて、Splashtopは不安定な接続でも優れたパフォーマンスを提供します。翌日、クライアントに素晴らしいサポートを提供できることを知って、夜も安心して眠れます！

- マイカ・バーラム（Micah Barham）、バーラムテクノロジーズ社

予算を節約するためのLogMeInプロモコードをお探しですか？代わりにSplashtopを入手して、年間数千ドルを節約しましょう。

