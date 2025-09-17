LogMeIn Central の代替品

シンプルに。速く。強く。Splashtop リモートサポート は、LogMeIn Central ユーザーが待ち望んでいた信頼性が高く非常に安全な代替手段です。その優れた価格で、Splashtop リモートサポートは業界の頼りになるソリューションとなっています。
LogMeInの価格上昇: コスト効果の高い代替案を求める企業を促す
何千もの企業やMSPsがSplashtop リモートサポートに切り替えており、その理由は明白です。LogMeInは年々価格を引き上げています。彼らはユーザーに対して、ほとんど通知や調整の時間を与えずに高価なアップグレードを強制します。ユーザーは常に、アップグレードするか、クライアントへのサポートをすべて失うかという厄介な選択に直面しています。
Splashtopは、より手頃な価格で信頼性の高いソリューションを提供しており、パフォーマンスを妥協しない を探している企業にとって理想的な選択です。
Splashtop リモートサポート: LogMeIn Centralのよりスマートで手頃な代替品
LogMeInユーザーの懸念に応えて、SplashtopはLogMeIn Centralの代替としてSplashtopリモートサポートを開発しました。約3年前、LogMeInがフリーミアムパッケージをキャンセルし、LMI Centralのビジネスモデルを変更した後��、MSP、ITプロフェッショナル、サービスプロバイダーが世界中からSplashtopに彼らのユースケースに基づくリクエストを殺到させました。
Splashtopはリクエストを真剣に受け止め、今日の最高のリモートアクセスとサポートソリューションであるSplashtop リモートサポートの探求を始めました - 最高のLogMeIn Centralの代替です。
Splashtopの機能と能力がリモートサポートをどのように向上させるか
Splashtop リモートサポートは堅実で、安全で、信頼性が高く、使いやすいです。Splashtop vs LogMeInを評価する際、Splashtopに競争力を与えるいくつかの際立った機能があります。ここにいくつかの注目すべき機能があります：
ファイル転送
リモートプリント
リモートウェイク
リモート再起動
チャット
Windows Update (Windowsの更新プログラム)
イベントログ
アンチウイルス統合
有人サポート
グルーピング
ユーザー管理
簡単な設定
どのデバイスからでもアクセス
設定可能なアラート
システムインベントリ
リモート操作
Splashtopは、LogMeInと比較して、年間のサブスクリプションコストを数百ドル、または数千ドル節約するのにも役立ちます。LogMeIn Centralの価格比較をチェックして、自分で確認してみてください！
強力なセキュリティ
すべてのSRSリモートセッションはTLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。すべての接続、ファイル転送、および管理イベントはログに記録されます。リモートアクセスは、デバイス認証、2段階認証、および複数の2段階目のパスワードオプションによってさらに保護されています。SplashtopはHIPAAコンプライアンスのサポートも行っています。
有人サポート
IT、ヘルプデスク、サポートの専門家が、管理されていないコンピュータに対して有人サポートを提供したい場合、Splashtopは有人サポートも提供しています。
LogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートに切り替えましょう
LogMeInのビジネスモデルの変更に伴い、Splashtopのリモートサポート製品は多くのプロフェッショナル、特にLMI Centralユーザーを喜ばせ、安心させています。現在LogMeIn Centralを使用している場合は、Splashtop リモートサポートを無料で試して、多くの人がなぜ乗り換えて後悔しないのかを確認してください！