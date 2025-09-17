メインコンテンツへスキップ
Man enjoying Splashtop's remote desktop on his laptop, post switch from LogMeIn

LogMeIn Central の代替品

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
シンプルに。速く。強く。Splashtop リモートサポート は、LogMeIn Central ユーザーが待ち望んでいた信頼性が高く非常に安全な代替手段です。その優れた価格で、Splashtop リモートサポートは業界の頼りになるソリューションとなっています。

LogMeInの価格上昇: コスト効果の高い代替案を求める企業を促す

何千もの企業やMSPsがSplashtop リモートサポートに切り替えており、その理由は明白です。LogMeInは年々価格を引き上げています。彼らはユーザーに対して、ほとんど通知や調整の時間を与えずに高価なアップグレードを強制します。ユーザーは常に、アップグレードするか、クライアントへのサポートをすべて失うかという厄介な選択に直面しています。

Splashtopは、より手頃な価格で信頼性の高いソリューションを提供しており、パフォーマンスを妥協しない を探している企業にとって理想的な選択です。

Splashtop リモートサポート: LogMeIn Centralのよりスマートで手頃な代替品

LogMeInユーザーの懸念に応えて、SplashtopはLogMeIn Centralの代替としてSplashtopリモートサポートを開発しました。約3年前、LogMeInがフリーミアムパッケージをキャンセルし、LMI Centralのビジネスモデルを変更した後、MSP、ITプロフェッショナル、サービスプロバイダーが世界中からSplashtopに彼らのユースケースに基づくリクエストを殺到させました。

Splashtopはリクエストを真剣に受け止め、今日の最高のリモートアクセスとサポートソリューションであるSplashtop リモートサポートの探求を始めました - 最高のLogMeIn Centralの代替です。

Splashtopの機能と能力がリモートサポートをどのように向上させるか

Splashtop リモートサポートは堅実で、安全で、信頼性が高く、使いやすいです。Splashtop vs LogMeInを評価する際、Splashtopに競争力を与えるいくつかの際立った機能があります。ここにいくつかの注目すべき機能があります：

  • ファイル転送

  • リモートプリント

  • リモートウェイク

  • リモート再起動

  • チャット

  • 多対多モニター（マルチウインドウ）

  • Windows Update (Windowsの更新プログラム)

  • イベントログ

  • アンチウイルス統合

  • 有人サポート

  • グルーピング

  • ユーザー管理

  • 簡単な設定

  • どのデバイスからでもアクセス

  • 設定可能なアラート

  • システムインベントリ

  • リモート操作

Splashtopは、LogMeInと比較して、年間のサブスクリプションコストを数百ドル、または数千ドル節約するのにも役立ちます。LogMeIn Centralの価格比較をチェックして、自分で確認してみてください！

強力なセキュリティ

すべてのSRSリモートセッションはTLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。すべての接続、ファイル転送、および管理イベントはログに記録されます。リモートアクセスは、デバイス認証、2段階認証、および複数の2段階目のパスワードオプションによってさらに保護されています。SplashtopはHIPAAコンプライアンスのサポートも行っています。

有人サポート

IT、ヘルプデスク、サポートの専門家が、管理されていないコンピュータに対して有人サポートを提供したい場合、Splashtopは有人サポートも提供しています。

LogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートに切り替えましょう

LogMeInのビジネスモデルの変更に伴い、Splashtopのリモートサポート製品は多くのプロフェッショナル、特にLMI Centralユーザーを喜ばせ、安心させています。現在LogMeIn Centralを使用している場合は、Splashtop リモートサポートを無料で試して、多くの人がなぜ乗り換えて後悔しないのかを確認してください！

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

よくある質問

SplashtopをLogMeIn Centralの代替として導入するのはどれほど簡単か？
Splashtop リモートサポートを試してからLogMeIn Centralから切り替えることはできますか？

