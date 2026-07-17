従業員がエンドポイントの問題を最初に発見すると、ITチームがトラブルシューティングを開始する時点では、すでに生産性に影響が出ていることになります。一般的な問題の多くは、継続的なエンドポイントの可視化と自動化によって、より早い段階で検出して対処できます。
ITチームはプロアクティブなサポートが不足していることが多く、従業員の業務に支障が出てから初めてエンドポイントの問題に気づくケースが少なくありません。その結果、ダウンタイムが増加し、担当者に繰り返しのサポート作業が発生し、セキュリティや設定の問題が必要以上に長く未解決のままになります。
しかし、自律型エンドポイント管理を活用すれば、ITチームはエンドポイントの問題を継続的に特定し、対応をトリガーし、問題が解決されたことを確認できます。それを踏まえて、プロアクティブなワークフローの仕組み、実装方法、そして自律型エンドポイント管理がどのように問題を事前に解決できるのかを見ていきましょう。
エンドポイントの問題をプロアクティブに解決するとはどういう意味ですか？
プロアクティブなエンドポイント管理とは、エンドユーザーに問題が発生する前にエンドポイントの課題を特定して対処することです。これには��、プロアクティブな管理に必要なスピードと効率を実現するために、継続的な可視性、自動アラート、スクリプト、パッチ適用、自動修復を組み合わせる必要があります。
ただし、自動化は人の関与を完全になくすことを意味するわけではありません。自律性を実現する場合でもITの監督は必要であり、チームは条件、承認済みのアクション、安全対策、エスカレーション経路を定義する必要があります。
プロアクティブなエンドポイント管理で最も重要な要素は、ユーザーから報告される前に問題を特定して対処できることです。ITチームがユーザーから症状の報告を受ける前に問題を止められれば、時間を節約でき、組織全体の効率向上につながります。
自律型エンドポイント管理がユーザーから報告される問題を未然に防ぐ仕組み
では、自律型エンドポイント管理はどのように機能するのでしょうか？エンドポイント管理ソフトウェアがユーザーから報告を受ける前に問題を特定して対処するのに役立つ、シンプルながら重要なワークフローがあります。
エンドポイントの状態を継続的に監視: まず、エンドポイント管理ソフトウェアは、デバイスの健全性、ソフトウェア、パッチ、サービス、構成、セキュリティ状況に関するデータを収集します。この継続的な可視化は、たまに行うインベントリチェックに頼るのではなく、十分前もって兆候を特定するために不可欠です。
重要な変更やしきい値の超過を検出: ソフトウェアがエンドポイントを監視すると、ストレージ容量の不足、サー�ビスの停止、パッチの欠落、アプリケーションの旧式化、設定のずれといった状態を特定します。これらの状態には対応が必要な場合があるため、ITチームは重大度、エンドポイントの公開状況、業務への影響、社内ポリシーに基づいて、どの問題から優先的に対処すべきかを判断できます。
リスクとユーザーへの影響に基づいて問題の優先順位を付ける: 優先順位付けは、最も重大な問題を最初に特定して対処するうえでも不可欠です。セキュリティ、可用性、パフォーマンス、または生産性に影響を及ぼす可能性がある状態を評価するためのルールを設定し、広範囲に及ぶ問題、最も重大な問題、または最大の混乱を引き起こす可能性が高い問題を優先することが重要です。
承認済みの修復をトリガーする: 問題が特定され、優先順位付けされたら、エンドポイント管理ソフトウェアは事前承認された修復アクションでその問題に対処できる必要があります。これには、スクリプトの実行、更新プログラムのインストール、サービスの再起動、ポリシーの適用、その他の事前定義されたアクションが含まれますが、リスクによっては技術者の承認が必要になる場合や、自動的に実行される場合もあります。
問題が解決されたことを確認する: 問題に対処した後は、その問題が適切に解決されたことを確認することも重要です。ワークフローでは、パッチが正常にインストールされたこと、サービスが再起動されたこと、またはデバイスが必要な構成に戻されたことを確認するなど、エンドポイントの状態を再確認できる場合は、常に結果を確�認する必要があります。失敗したアクションは、技術者が確認できるよう記録する必要があります。
技術者レビューのために例外をエスカレーション: 自動化で問題を解決できない場合や、より徹底した調査が必要な繰り返し発生する問題になった場合は、エンドポイント管理ソリューションでITチームにエスカレーションできる必要があります。これにより、問題を未解決のままにするのではなく、人間の担当者が介入してより複雑な問題に対応できます。これには、影響を受けたデバイスに直接アクセスし、ユーザーへの影響を最小限に抑えて問題を解決するためのリモートサポートとトラブルシューティングが必要になる場合があります。
ユーザーがチケットを送信する前にITチームが対処できるエンドポイントの問題
次の質問は、自律型エンドポイント管理がどのような具体的な問題を事前に特定し、対処できるのかということです。ユーザーが報告する前に自動的に検出して修正できる一般的な問題には、次のようなものがあります。
1. ディスク容量不足
デバイスのストレージ容量には限りがあり、エンドポイント管理ソフトウェアはデバイスの空き容量が不足しそうなタイミングを検出できます。そこから、承認済みのクリーンアップ対応を実行できます。たとえば、一時ファイルを削除したり、問題が繰り返し発生するデバイスをエスカレーションしたりできます。
これにより、ディスクがストレージ容量の上限に達するのを防ぎ、アプリケーションの障害やアップデートの問題を減らし、デバイスを効率よく稼働させ続けることができます。
2. 停止中または正常でないサービス
サービスの実行が停止した場合、自動化ソフトウェアがそれを即座に検出できます。その後、自動的にサービスの再起動を試みて、引き続き正常に動作しているかを確認したり、再起動で解決しない場合は（何度も再起動し続けるのではなく）IT担当者に問題をエスカレーションしたりできます。
3. OSとアプリケーションの更新不足
古いソフトウェアは、多くの問題を引き起こす可能性があります。たとえば、脆弱性が放置されたり、パフォーマンス向上のための更新を逃したり、互換性の問題が発生したりします。パッチの自動化により、承認済みのオペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションの更新を各デバイスで手動更新することなく設定できるため、時間を節約し、セキュリティを向上させることができます。
これには、更新が正しくインストールされていることを確認するための検証と、インストールの失敗や例外を記録するレポートが含まれます。
4. 設定ドリフト
使用されるエンドポイントが増えるほど、その設定は時間の経過とともに会社のポリシーや要件からずれていく可能性が高くなります。自律型エンドポイント管理は、設定が必要な状態から外れたときにそれを特定し、ファイアウォール、スクリーンのロック、パスワード要件などの設定に対する制御をITチームが再適用できるよう支援します。
これによ�り、監査やコンプライアンスレビューに向けた是正措置の記録を維持しながら、一貫したポリシー適用を支援します。
5. 繰り返し発生するアプリケーションまたはパフォーマンスの問題
共通エラー、過剰なリソース使用、アプリケーションの障害など、繰り返し発生する問題がある場合、エンドポイント管理ソフトウェアはそれらを特定し、事前定義されたスクリプトやバックグラウンドツールを使って調査と修正を行うことができます。これは既知の問題には有効ですが、複雑な問題や見慣れない問題については、引き続き技術者が調査して対応する必要がある点に注意してください。
自動化するエンドポイントの問題をどう判断するか
自動化は基本的な問題や繰り返し発生する問題に対処するための強力な手段ですが、どの問題がその対象になるかを特定するのは難しい場合があります。エンドポイント管理と自動化を導入する際は、特定の条件に当てはまる問題から自動化を始められます。たとえば、次のようなものがあります。
繰り返し発生し、継続的にサポート対応を生み出す問題。
明確な条件やしきい値があるなど、確実に検出できる問題。
一貫性があり、繰り返し可能な対応によって解決できる問題
直接の監督なしで実施してもリスクが低い修復アクション。
修復後に簡単に確認できる修正。
失敗した場合でも元に戻せる、または安全にエスカレーションできるアクション。
ユーザーへの影響やチケット件数の増加を引き起こす問題。
まずは、よく理解されていて、繰り返し使えるガイダンスに従うことで簡単に解決できる、限られたユースケースから始めましょう。そこから、より複雑なワークフローへと広げていけますが、IT担当者がその問題を直接対応したいと考える複雑さのレベルは常に存在します。
安全な自動修復ワークフローを構築する方法
自動修復で対応できる問題を特定したら、次のステップは自動化ワークフローを構築することです。これにより、問題に適切かつ一貫して対処できるように、エンドポイント管理ソリューションが実行する手順が定義されます。
自動修復ワークフローは、いくつかのステップで構築できます。
1. 正確なトリガーを定義する
まず、特定のエラー、潜在的な問題を示す警告サイン、またはアラートなど、ワークフローをトリガーするエンドポイントの条件を指定します。具体的に設定し、広すぎるしきい値は避けてください。誤報や不要なアクションにつながる可能性があります。
2. アクションの対象範囲を限定する
修復は、特定のグループ、デバイス、オペレーティングシステムなど、関連する範囲のみに限定されていることを確認してください。この範囲を制限するポリシーを設定することで、意図しないデバイス全体でアクションが実行され、不必要な変更が加えられるのを防ぐのに役立ちます。
3. 広範な設定の前にテストする
自動化が意図したとおりに実行されることを確認するには、テストが欠かせません。まずは限定したデ�バイスグループを対象に自動修復を実行し、スクリプト、パッチ、ポリシーの変更を含め、すべてが正常に機能することを確認しましょう。そこから、すべてが意図したとおりに機能していれば、より大きなデバイスグループへ拡大できます。アクションが業務アプリケーションやデバイスに影響を与える可能性がある場合は、問題が広範囲に及ぶ前にテストしてエラーを特定するために、段階的な展開が重要です。
4. 承認ルールとエスカレーションルールを設定する
すべてのアクションを自動化すべきとは限りません。エンドポイント管理ソリューションが承認なしに大規模な変更を一括で実行しないよう、簡単に自動化できる低リスクのアクションと、技術者の承認が必要なより大きなアクションを必ず分けてください。また、修復が失敗した場合や同じ状態が再発した場合にどう対応するかを定義するエスカレーションルールを設定することも重要です。そうすることで、問題が繰り返し発生しても自動化ツールがループにはまり続けるのを防げます。
5. すべての結果を記録して確認
自動化は繰り返し可能な修復タスクの実行には非常に有効ですが、それでも適切に処理されたことを確認できるようにしておく必要があります。ITチームは、実行されたタイミング、影響を受けたエンドポイント、成功したかどうかを含め、すべてのアクションと結果を可視化できる必要があります。この情報は、監査時にITコンプライアンスの確認に重要であるだけでなく、しきい値の調整や、繰り返し発生する問題の根本原因の特定にも活用できます。
プロアクティブなパッチ適用がエンドポイントの問題の防止に役立つ理由
ほとんどのエンドポイントインシデントは、適切な準備があれば回避できます。多くの場合、OSアップデートの不足、古いソフトウェア、または設定の失敗から始まるため、これらの問題を十分早い段階で特定できれば、問題化する前に対処できます。
リアルタイムの可視性とポリシーベースのパッチ適用により、ITチームは古いエンドポイントをすばやく特定して更新でき、脆弱な状態にある時間を短縮し、セキュリティとパフォーマンスの両方を向上させられます。自動パッチ管理プロセスには、設定が始まったら作業完了と見なすのではなく、検証とフォローアップを含める必要があることを忘れないでください。
優れたパッチ管理ソリューションには、次の要件が必要です。
オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方を含め、不足しているアップデートを特定します。
更新は、会社のポリシー、重大度、エンドポイントの露出状況に基づいて優先順位を付けましょう。
承認済みのパッチを選択したデバイスグループに設定します。
段階的なロールアウトを活用して更新をテストし、運用リスクを軽減しながら、都合のよい時間にスケジュールしましょう。
インストールの成功と失敗を追跡します。
パッチ未適用のままのデバイスを修復するか、エスカレーションする
IT技術者が依然として介入��する必要がある場合
自動化はITチームの代わりになるべきではありません。むしろ、自動化はITチームを支援し、その能力を高めるものであり、反復的な手作業にかかる時間を減らして、より重要な問題に集中できるようにするべきです。実際、自動化を導入していても、技術者による確認が必要な場面は多くあります。
次の場合は、IT技術者の対応が必要です。
問題の原因が既知のいずれの状態にも特定できない。
自動化されたアクションが繰り返し失敗する。
問題が、慎重な対応を要する業務上重要または専門的なアプリケーションに影響している場合。
修復によって作業が中断されたり、データ損失のリスクが生じたりする可能性があります。
複数のエンドポイントの問題は、インフラ全体のより大きな問題を示している可能性があります。
そのデバイスでは、実際に操作しながらのリモートトラブルシューティングが必要です。
バックグラウンドでの対応では解決できない問題について、ユーザーがサポートを必要としています。
プロアクティブなエンドポイント管理が機能しているかを測定する方法
もちろん、自律型エンドポイント管理ソリューションに投資するなら、それが適切に機能していることを確認したいはずです。幸い、プロアクティブなエンドポイント管理が適切に機能しているか、または自動化ルールを調整する必要があるかを示すために追跡できる重要な指標がいくつかあります。
次の状態であれば、エンドポ��イント管理ソリューションが機能していると判断できます。
特定の問題に関する繰り返し発生するサポートチケットは減少します。
検出された問題のうち、より高い割合が自動的に解決されます。
修復の成功率は向上し、失敗率は低下します。
検出から解決までの時間が短縮されます。
技術者による確認のためにエスカレーションされる問題の数が減少します。
パッチおよび構成のコンプライアンス率が向上する。
修復後に同じインシデントが繰り返し発生する件数が減少する。
ユーザーに影響するインシデントの予防率や軽減率が向上します。
これらの指標によって、ワークフローが実際の問題に対処せずにアラートや自動化されたアクティビティを増やしているだけではなく、意味のある問題を解決しているかどうかを判断できます。
Splashtop AEMがITチームのプロアクティブな問題解決を支援する方法
Splashtop AEM は、エンドポイントの可視化、パッチ管理、アラート、スクリプト、自動化、リモートトラブルシューティングを1つのプラットフォームに統合し、ITチームがプロアクティブなエンドポイント管理ワークフローを実践できるよう支援します。
Splashtop AEMは、一元化されたエンドポイントの可視化、自動パッチ管理、プロアクティブなアラート、CVEのインサイト、修復ツールを提供し、ITチームがデバイスのセキュリティを維持し、安定して運用できるよう支援します。
Splashtop AEMでは、次のことが可能です。
1. 継続的なエンドポイントの可視化を維持
Splashtop AEMは、正常性、ソフトウェア、ハードウェア、パッチ状況、構成、既知の脆弱性など、すべてのエンドポイントを可視化します。これにより、ITチームは管理しているすべてのデバイスを1か所から明確に把握し、管理し、サポートできるようになり、問題をすばやく検出して優先順位を付ける能力が向上します。
2. プロアクティブアラートと自動修復を作成
Splashtop AEMを使えば、ITチームは問題やエンドポイントの状態に対してアラートを設定し、承認済みの修復アクションと組み合わせて迅速に対処できます。これには、スクリプトの実行、サービスの再起動、技術者へのアラート通知などが含まれ、あらゆる問題にできるだけ効率的に対応できます。
3. オペレーティングシステムとサードパーティのパッチ適用を自動化
デバイスとソフトウェアに適切にパッチを適用しておくことは、セキュリティと効率の両面で不可欠です。Splashtop AEMのパッチ自動化により、ITチームは管理対象エンドポイントを最新の状態に保ち、更新に失敗したデバイスや未適用の更新が残っているデバイスを特定できます。Splashtop AEMは、不足している更新を特定し、スケジュールを設定して、会社のパッチ優先順位付けとテストのポリシーに従いながら、エンドポイント全体に設定できます。
4. スクリプトとバックグラウンドアクションを実行
最も優れたテクニカルサポートとは、エンドユーザーが自分にサポートが必要だったことにさえ気づかないほど効率的なも�のです。Splashtop AEM のスクリプトとバックグラウンドアクションは、ITチームがデバイスを調査し、多くの問題をユーザーへの影響を最小限に抑えながら修復するのに役立ちます。これには、スクリプトの実行、サービスの管理、プロセスの確認、複数のエンドポイントにまたがる反復可能なタスクの実行が含まれ、会社全体の効率向上につながります。
5. 複雑な例外にリモートで対処
自動化だけでは問題に対処しきれない場合でも、IT担当者はシームレスにリモートサポートセッションを開始して、デバイスのトラブルシューティングや管理を行えます。ITチームがどこで作業していても、またリモートデバイスがどこにあっても、Splashtopのリモートサポートは可視化、問題の修復、トラブルシューティングを可能にし、あらゆるデバイスをスムーズに稼働させ続けます。
Splashtop AEMでプロアクティブなエンドポイント管理ワークフローを構築
多くの繰り返し発生する問題は、かなり前の段階で特定して防止できます。ただし、そのためには継続的な可視化、有効な検出ルール、自動化、検証、そして必要に応じて技術者にエスカレーションできる機能が必要です。
Splashtop AEM を使用すると、ITチームは問題をすばやく検出し、大きな問題になる前に解決するために必要な可視性、自動化、制御を手に入れることができます。これにより、サイバーセキュリティを強固に保ち、デバイスを最新の状態に維持しながら、IT担当者とエンドユーザーの両方の効率性と生産性の向上に役立ちま��す。
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