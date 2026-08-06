エンドポイントの自動化は、ITチームが反復的な作業を減らし、問題への対応を迅速化し、より一貫性を持ってエンドポイントを管理するのに役立ちます。しかし多くのチームにとっては、何が起きているのかを明確に把握できず、どこにアクションが適用されるかを制御できず、作業が正常に完了したかどうかを確認できない場合、自動化には依然としてリスクがあるように感じられます。
そのためらいはもっともです。ITチームは、稼働時間、セキュリティ、ユーザーの生産性、そしてエンドポイント作業が正しく完了したことの証跡に責任を負っています。自動化されたアクションが誤ったデバイスで実行されたり、失敗しても気付かれなかったり、混乱を引き起こしたりすると、チームは結局その問題を調査し、手作業で対処しなければなりません。
Splashtopの調査では、多くのITチームがすでにエンドポイント管理の一部を自動化している一方で、より機密性が高い、または複雑なワークフロー全体に自動化を広げることには依然として苦労していることがわかりました。
信頼できるエンドポイント自動化は、ワークフロー全体を通じた可視性、制御、一貫性、検証にかかっています。ITチームが対応が必要な箇所を把握し、慎重に自動化を適用し、その結果を確認できれば、自動化をより簡単に、確信を持って拡張できます。
ITチームがエンドポイント作業の自動化をためらう理由
自動化によって手作業の負担は軽減できますが、エンドポイントでの作業は重要なシステム、アクティブなユーザー、セキュリティ上重要なタスクに影響を及ぼすことがよくあります。だからこそ、信頼が欠かせません。
ITチームは、実務的な疑問に対する明確な答えが必要なため、より多くのエンドポイント作業を自動化することをためらう場合があります：
自動化は適切なデバイスに影響しますか？
適切なタイミングで実行されますか？
パッチまたは修復アクションは、気づかれないまま失敗することがありますか？
チームは何が変更されたか確認できますか？
アクションはグループ、ポリシー、またはリスクレベルごとに制限できますか？
監査、経営層、または顧客要件に向けて結果を報告できますか？
こうした懸念は、自動化がすでに導入されていても、ワークフローが分断されたままになっているエンドポイント環境ではよく見られます。Splashtopの完全版レポートでは、部分的な自動化によって、チームに手動での後続対応や一貫性のない結果が残り、より広範な自動化の導入にためらいが生じる理由を詳しく解説しています。
1. 信頼できる自動化の基盤は可視性
エンドポイントの可視性が不完全だと、自動化は信頼しにくくなります。チームがパッチ適用、修復、設定変更を自動化する前に、管理しているエンドポイント環境を明確に��把握する必要があります。
チームは現在のエンドポイントの状態を確認する必要があります
ITチームは、どのエンドポイントが正常な状態にあるのか、どれにパッチが不足しているのか、どれに既知の脆弱性があるのか、そしてどれに対応が必要な可能性があるのかを把握する必要があります。その可視性がなければ、自動化は手探りのように感じられます。
例えば、チームがパッチ適用を自動化したい場合でも、どのデバイスがオンラインか、どのオペレーティングシステムが影響を受けるか、どのアプリケーションが古くなっているか、またどのエンドポイントがより優先度の高いユーザーやシステムに関連しているかを把握する必要があります。
チームは自動化で何が行われたかを把握する必要があります
自動化はブラックボックスのように感じられるべきではありません。自動アクションが実行された後、ITチームは、どのデバイスが対象となったのか、どのアクションが実行されたのか、どれが成功し、どれが失敗したのか、そして何にフォローアップが必要なのかを把握する必要があります。
この可視性は、特にパッチ適用と修復対応において重要です。パッチの設定が一部のデバイスで失敗した場合、チームはエンドポイントを1台ずつ手動で確認するのではなく、それらの失敗をすばやく特定する必要があります。
チームは、まだ対応が必要なことを把握する必要があります
自動化によって別の手動確認プロセスが増えてしまうなら、その価値は限定的です。ITチームは、未解決の問題、失敗したアクション、オフラインのデバイス、そしてまだ修復が必要��なエンドポイントを特定できる必要があります。
自動化によって次のステップが明確になれば、チームは問題を探す時間を減らし、その解決により多くの時間を使えます。
2. 制御により、自動化をより安全に拡張できます
ITチームがアクションをどこで、いつ、どのように実行するかを決められると、自動化の信頼性は高まります。制御できなければ、便利な自動化であっても、適用範囲が広すぎたりリスクが高すぎたりするように感じられることがあります。
デバイス、グループ、またはポリシーごとに自動化の範囲を設定
ITチームは、適切なエンドポイントに自動化を適用する必要があります。つまり、部門、場所、オペレーティングシステム、リスクレベル、メンテナンス時間帯、または業務機能ごとにデバイスを対象にすることを意味します。
適用範囲は重要です。エンドポイントによって必要なルールが異なる場合があるためです。テスト用デバイスのグループはすぐにパッチを設定できる一方で、役員のデバイス、本番システム、または共有ワークステーションでは、より慎重な展開が必要になる場合があります。
リスクの高い操作には承認を利用
一部の自動化されたアクションは、最小限の監督で実行できます。特に多くのデバイス、重要なシステム、または機密性の高いワークフローに影響する場合は、実行前に確認が必要になることがあります。
承認ステップは、チームがスピードと管理のバランスを取るのに役立ちます。また、ITリーダーは、自動化が既存のプロセスを迂回するのではなく、それを支える��という確信を持ちやすくなります。
タイミングと展開方法のルールを設定
信頼できる自動化は、ビジネスの運用方法に沿っている必要があります。チームによっては、スケジュールされたアクション、メンテナンス時間枠、段階的な設定、オフラインデバイス向けの再試行ロジック、またはエンドポイントグループごとに異なるポリシーが必要になる場合があります。
これらの制御により不要な中断を減らし、チームは自動化を再現可能なエンドポイント管理プロセスの一部として組み込めます。
3. 一貫性が自動化を繰り返し使えるワークフローに変える
単発のスクリプトや個別に分断された自動タスクは目の前の問題を解決できますが、アクションごとに異なるプロセスに従う場合、拡張しにくくなります。一般的な作業の進め方をチームで標準化できると、エンドポイントの自動化の信頼性は高まります。
その一貫性には、次のような点が含まれます。
標準パッチポリシー
定義済みの修復アクション
明確なデバイスのグループ化
繰り返し使える承認ルール
一貫したレポート
文書化された成果
失敗したアクションのフォローアップ手順
一貫性があることで、自動化も時間の経過とともに改善しやすくなります。チームが繰り返し使えるワークフローを活用すれば、何がうまくいったかを見直し、ポリシーを調整し、一般的なエンドポイントタスク全体で手動介入を減らせます。
4. 確認で信頼のギャップを埋める
チームが結果を確認できなければ、自動化は機能しません。エンドポイント管理では、パッチがインストールされたか、修復アクションが完了したか、設定変更が適用されたか、または脆弱性に対処されたかを把握することを意味します。
アクションが正常に実行されたかどうかを確認する
自動化の実行後、ITチームには信頼できる結果データが必要です。これには、パッチのステータス、デバイスの健全性、脆弱性のステータス、設定状態、または修復結果などが含まれます。
検証がなければ、自動化によって作業が見えにくくなるだけで、実際には作業負荷が減らないことがあります。問題が解決したと確信できるようになるまで、チームは引き続き結果を手作業で確認する必要があります。
失敗と例外を追跡
障害はエンドポイント運用では通常起こるものです。デバイスがオフラインの場合や、更新に失敗する場合、インストーラーでユーザーの操作が必要な場合、または修復に追加の手順が必要な場合があります。
信頼できる自動化によって、そうした例外を可視化できます。技術者に問題探しを強いるのではなく、フォローアップが必要な項目の優先順位付けを支援するべきです。
監査対応可能な記録を維持
ログとレポート機能により、何が実行されたのか、いつ実行されたのか、どのエンドポイントが影響を受けたのか、そして結果がどうだったのかをチームが示せるようになります。
これは、監査対応、顧客要件、経営層への報告にとって重要です。自動化によって、分断されたメモや手作業での追跡に頼ることなく、エンドポイント業務の文書化、レビュー、証明をより簡単に行えるようにする必要があります。
信頼できるエンドポイント自動化の実践例
信頼できる自動化は、検知からアクション、そして確認まで、ワークフロー全体をつなぎます。実用的なエンドポイント自動化のワークフローは、多くの場合次のようになります。
エンドポイントの問題を特定: エンドポイントの可視性を活用して、パッチの適用漏れ、脆弱性、デバイスの健全性の問題、または設定の問題を見つけましょう。
アクションの優先順位を決める：重大度、ビジネス上の状況、エンドポイントグループ、またはポリシーに基づいて、対応が必要なデバイスを判断します。
自動化の範囲を設定する：適切なデバイスグループ、システムタイプ、またはエンドポイントセットにアクションを適用します。
必要に応じて承認を追加：重要なシステム、広範なグループ、または機密性の高いワークフローに影響する可能性があるアクションには、レビューを必須にします。
アクションを実行：自動化を使用して、パッチを設定し、修復をトリガーし、設定を適用し、または繰り返し可能なタスクを完了します。
結果を確認：成功を確認し、失敗を特定し、未解決のエンドポイントに対する明確なフォローアップの手順を作成します。
このようなワークフローにより、すべてのステップが可視化され、管理でき、測定可能になるため、ITチ��ームはより安心して自動化を活用できます。
Splashtop AEMがチームのエンドポイント自動化への信頼構築を支援する方法
Splashtop AEM は、ITチームが可視化、自動化、パッチ適用、修復対応を、より管理されたエンドポイント管理ワークフローの中で連携できるよう支援します。
問題の発見、アクションの実行、結果の確認に分断されたツールへ頼る代わりに、チームは主要なエンドポイント運用を1か所から管理できます。これにより、手作業でのフォローアップを減らし、ITチームが対応すべき事項をより明確に把握できるようになります。
Splashtop AEM を使用すると、チームは次のことができます：
一元化されたダッシュボードから、エンドポイントの健全性、パッチステータス、システムの詳細を確認できます
OS とサードパーティのパッチ管理を自動化
CVEベースのインサイトで脆弱性を特定し、優先順位を付けます
ポリシーベースの自動化と修復アクションを適用
管理対象デバイス全体でハードウェアとソフトウェアのインベントリを追跡
必要に応じてエンドポイントの可視化からリモートサポートへ移行し、実際に操作しながらトラブルシューティングできます
Splashtop AEMは、チームが何が起きているかを把握し、より適切にコントロールし、手作業を減らしながら結果を確認できるようにします。これにより、自動化をより信頼しやすくなり、エンドポイント環境全体に拡張しやすくなります。
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チームが自社環境全体で何が起きているかを把握し、コントロールし、確認できると、エンドポイントの自動化はより信頼できるものになります。こうした基盤がなければ、自動化は個別のタスクに限定されたままとなり、ITチームは結局手作業でのフォローアップから抜け出せない可能性があります。
Splashtopの調査レポート『Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management』では、多くのチームが部分的な自動化にとどまっている理由、自動化を信頼することが難しい要因、そしてよりプロアクティブで自律運用に対応したワークフローへ移行するために役立つ運用上の変化について、さらに詳しく掘り下げています。
エンドポイント運用のベンチマーク、チームの成熟度の比較、そしてより信頼性が高く拡張可能な自動化を構築するために必要なことを確認するには、レポート全文をダウンロードしてください。