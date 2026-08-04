中小企業でも、特に管理すべきエンドポイントが複数ある場合は、大きなIT要件を抱えることがあります。少人数のITチームやIT全般を担当するスタッフに頼らざるを得ない場合、更新漏れや複数のサポートチケットなど、エンドポイントの問題がすぐに積み重なりがちです。
仕事で使用するリモート、ハイブリッド、個人所有のデバイスを追加すると、一貫した可視性と管理を維持するのはさらに難しくなります。ITがエンドポイントを監視しサポートするための明確な方法を持っていないと、管理されていないデバイス、古いアプリケーション、セキュリティギャップにつながる可能性があります。
幸い、これらの問題は解決できます。適切なエンドポイント管理ソリューションがあれば、あらゆる規模の企業で手作業を減らし、可視性を高め、ITチームがデバイス全体にわたって迅速に対応できるようになります。それでは、中小企業にとってのエンドポイント管理のメリットと、ITチームにとって特に重要な機能を見ていきましょう。
中小企業向けのエンドポイント管理とは？
エンドポイント管理とは、一元化された場所から企業全体のデバイスを監視、更新、保護、サポートするプロセスです。これには、ノートPC、デスクトップコンピュータ、リモートエンドポイ�ント、タブレット、共有ワークステーション、そのほかの管理対象システムなど、さまざまな種類のデバイスが含まれます。
エンドポイント管理には、パッチ管理、デバイスの可視性、セキュリティポリシーの適用、インベントリ追跡、問題解決など、複数の要素が含まれます。
小規模企業に実用的なエンドポイント管理ソリューションが必要な理由
中小企業では、エンドポイント管理を少人数のITチームや個人が担っていることがよくあります。そのチームは、オフィス内とリモートの両方の環境において、デバイスを最新の状態に保ち、ユーザーの問題を解決し、ソフトウェアを追跡し、基本的なセキュリティ管理を維持する必要があります。
優れたエンドポイント管理ソリューションは、可視性を一元化し、定型業務を自動化し、対応が必要な際にIT部門がより迅速に行動できるようにすることで、その負担の軽減に役立ちます。
1. 限られたITスタッフでは手作業に割ける余裕が少ない
ITチームは、ユーザーのサポートやデバイスのトラブルシューティングだけでも手一杯です。さらに、手動でのパッチ適用、デバイスチェック、リモートデバイスの管理にかかる時間が加わると、限られた時間はさらに圧迫されます。エンドポイント管理ソフトウェアは、手作業を自動化することで、より優先度の高い業務に使える時間を生み出します。
2. エンドポイントの問題は日常業務を妨げる可能性があります
エンドポイントの管理は、それがオフィス内にあっ�てもリモート環境にあっても不可欠です。古いソフトウェア、更新の失敗、動作の遅いデバイス、未解決の問題は、業務を妨げ、生産性の低下を招き、ITチームの負担を増やす原因になります。しかし、効果的なエンドポイント管理により、こうした問題にすばやく対処し、業務への影響や不要なサポート作業を最小限に抑えることができます。
3. 自動化を機能させるには、まず可視性が重要
エンドポイント管理は、IT環境やネットワーク全体の可視性向上に役立ちます。中小企業は、自社でどのデバイスを保有しているか、それらのデバイスにどのソフトウェアがインストールされているか、どこに対応が必要か、どのシステムにリスクがあるかを把握する必要があります。適切なエンドポイント管理を行えば、こうした情報をすべて一元化された場所から確認できます。
エンドポイント管理ソリューションに求めるべき主な機能
すべてのソリューションが同じ機能を提供するわけではないため、中小企業にとって不可欠な機能をすべて備えたものを見つけることが重要です。具体的には、次のような機能が含まれます。
1. 一元化されたデバイス可視化
ITチームは、管理対象デバイス、オペレーティングシステム、ソフトウェアのバージョン、デバイスの健全性、更新状況を1か所から確認できる必要があります。優れたエンドポイント管理ソリューションには、エンドポイント全体を一元的に可視化する機能が必要です。これにより、すべてのデバイスとアプリケーションを明確に把握し、管理できま�す。これにより、小規模なチームでもスプレッドシート、その場限りの確認、ユーザーからの報告に頼らずにエンドポイントを管理できるようになり、時間を節約して効率を高められます。
2. 自動パッチ管理
自動パッチ管理は、エンドポイント管理において最も重要な機能の1つであり、特にITチームが限られている中小企業にとって重要です。自動パッチ管理により、ネットワーク全体のデバイスを、各エンドポイントやアプリケーションを手動で更新することなく最新の状態に保てます。
優れた自動パッチ管理では、エンドポイント全体にわたってセキュリティパッチやその他の更新を検出して設定できることに加え、スケジュール設定やポリシー管理、パッチ状況の追跡、失敗した更新の可視化も行える必要があります。
3. サードパーティアプリケーションのパッチ適用
パッチ適用は、オペレーティングシステムだけに限るべきではありません。エンドポイント管理にはOSとサードパーティアプリケーションの両方のパッチ適用を含めるべきです。サポート上の問題やビジネスリスクの多くは、脆弱性が修正されていない古いサードパーティアプリに起因するためです。サードパーティアプリケーションをパッチ自動化に含めることで、こうしたセキュリティ脅威への対処と、繰り返し発生する手作業の削減の両方に役立ちます。
4. リモートアクセスとトラブルシューティング
エンドポイント管理とリモートサポートは切っても切り離せない関係にありま��す。適切なエンドポイント管理があれば、ITチームはリモートエンドポイント上の問題を検出して特定でき、さらにリモートサポートを使って担当者がリモートデバイスに接続し、現地に行かずに問題を解決できます。これにより、リモート勤務の従業員のサポート、営業時間外の問題への対応、作業を中断させずにユーザーを支援することが大幅に効率化されます。
5. リアルタイムアラートとプロアクティブな監視
リアルタイムアラートを活用すれば、ITチームは問題がさらなるサポート対応を生む前に把握できますが、ノイズの多いダッシュボードも必要ありません。優れたエンドポイント管理ソリューションは、対応が必要な問題に対して実行可能なアラートを表示できるべきです。
こうした問題には、パッチ適用の失敗、デバイスの健全性に関する懸念、既知の脆弱性、またはポリシーから外れたエンドポイントなどが含まれます。ITチームがすばやく通知を受け取れれば、そのデバイスを調査し、次に取るべき適切な対応を実行できます。
6. ポリシーベースの自動化
企業には、パッチの設定、更新スケジュール、修復ワークフローなどの日常業務をどのように処理するかについて、それぞれ独自のポリシーがあります。優れたエンドポイント管理ソリューションには、そうしたポリシーに従って動作する自動化ツールが含まれている必要があります。
ポリシーベースの自動化は、会社のガイドラインやセキュリティ要件に対応しながら、デバイス間の作業を標準化するのに役立ちます。これにより、管理対��象エンドポイント全体に一貫した管理を適用するのを支援しながら、時間を節約できます。
7. ハードウェアとソフトウェアのインベントリ
最新のインベントリを維持することで、IT部門はどのデバイスが使用中か、どのアプリがインストールされているか、どのシステムに更新が必要か、さらに対処すべきサポート対象外のソフトウェアがあるかどうかを迅速に把握できます。優れたエンドポイント管理ソリューションには、デバイスの接続時に自動更新されるハードウェアおよびソフトウェアのインベントリが含まれている必要があり、情報を可能な限り最新の状態に保てます。
8. レポートと監査対応の準備
優れたレポート機能により、中小企業は更新履歴、パッチのステータス、インベントリ、修復アクティビティを追跡できます。これは監査対応の準備に特に役立ちます。IT部門は、何が更新されたのか、いつ対応が行われたのか、そしてどのエンドポイントにまだ対応が必要なのかを示す証拠を提示できるためです。
9. セットアップと継続的な管理のしやすさ
中小企業は、複雑な設定や管理しにくいソリューションに悩まされたくありません。優れたエンドポイント管理ツールは、専門的なエンタープライズ管理スキルや知識がなくても、簡単に設定、理解、管理できるものであるべきです。結局のところ、エンドポイント管理ツールの利用に節約できる時間以上の時間がかかるなら、使う価値はほとんどありません。
小規模企業ですぐには必要ないかもしれない機能
とはいえ、多くのエンドポイント管理ソリューションは、中小企業には必要以上の機能を備えています。機能が多いからといって、必ずしも優れたソリューションとは限りません。特に中小企業は、不要な機能に費用をかけすぎないよう注意する必要があります。
たとえば、小規模企業にはおそらく次のものは必要ありません：
複雑なエンタープライズワークフロー
主にMSPs向けに設計されたPSA請求機能
高度なネットワーク検出
高度にカスタマイズされたスクリプトフレームワーク
高度なコンプライアンス管理スイート
複数のクライアントや拠点を管理する場合を除き、複雑なマルチテナント管理
こうした機能は、基本的なITニーズには通常不要です。代わりに、自社のITチームの業務量やニーズに合った機能を備えたソリューションを選びましょう。
小規模企業向けのエンドポイント管理ソフトウェアを評価する方法
では、エンドポイント管理ソリューションが自社に適しているかどうかは、どのように見極めればよいのでしょうか。必要な機能を手頃な価格で備えているものを見極めるためには、選択肢を慎重に評価することが重要であり、そのためには明確な評価方法を持つことが役立ちます。
エンドポイント管理ソフトウェアを評価する際は、次の点を必ず確認しましょう。
管理する必要があるデバイスとオペレーティングシステムを特定し、それらに対応したプラットフォームを選べるようにしましょう。
現在どのようにパッ�チ適用やソフトウェア更新を管理しているかを見直し、自社のポリシーに合ったプラットフォームを見つけましょう。
どの作業がITの時間を最も多く消費しているかを見極め、プラットフォームがそれらを自動化できることを確認しましょう。
そのツールがリモートでのトラブルシューティングに対応しているか確認しましょう。
ツールがパッチの状態やデバイスの健全性をどれだけ明確に報告するかを確認しましょう。
セットアップにかかる時間と日常的な使いやすさを評価しましょう。
チームが実際に使う機能とコストを比較し、最大限の価値を得られるようにしましょう。
ビジネスの成長に合わせて拡張できるソリューションであることを確認しましょう。
Splashtop AEM が小規模ITチームのエンドポイント管理にどう役立つか
小規模なITチーム向けに、Splashtop AEM はエンドポイントの可視性の一元化、パッチ適用の自動化、デバイスの健全性の監視、そしてSplashtopプラットフォームからの対応を支援します。
Splashtop AEMは、ITチームが不要な複雑さを増やすことなく、エンドポイント管理の手作業を減らせるよう設計されています。チームはこれを使って、分散したデバイス全体の更新管理、エンドポイントステータスの確認、インベントリの追跡、問題への対応を行えます。
Splashtop AEMには以下が含まれます：
デバイスやアプリを最新の状態に保つのに役立つ、OSおよびサードパーティのリアルタイムパッ�チ適用。
既知のソフトウェアリスクの特定と優先順位付けに役立つ、CVEベースの脆弱性インサイト。
エンドポイントの可視性を高めるための、ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ。
ポリシーベースの自動化で、繰り返し発生するIT作業を標準化します。
注意が必要な問題を把握するための、アラートとエンドポイント監視。
Splashtopプラットフォームを通じたリモートサポートと修復。
ITリソースが限られているときに優先すべきこと
もちろん、ITチームの予算は限られていることが多く、特に中小企業の一部門である場合はなおさらです。そのため、適切なコストと機能のバランスを見つけるために、チームはソフトウェアを評価する際に取捨選択する必要があることがよくあります。
そのような状況にある場合は、何を優先すべきかを把握することが重要です。どの機能が不可欠で、どの機能があると便利な程度なのかを把握しておくことは、ソリューションを選ぶ際に大きな違いを生みます。そのため、優先順位のリストを作っておくと役立ちます。
次のことをチームで実現できるソリューションを選びましょう：
管理対象のすべてのエンドポイントを明確に把握し、それぞれを監視して管理できます。
オペレーティングシステムとサードパーティ製アプリの両方に効率的にパッチを適用し、包括的にカバーできるようにします。
緊急の問題にはすばやく対応し、深刻化する前に対処できるよ�うにしましょう。
反復可能なタスクを自動化して、時間を節約し、効率を向上させましょう。
ハイブリッド勤務の従業員や、どこからでも働くチームを支援するために、ユーザーをリモートでサポートします。
手動レポートを必要とせずに結果を追跡します。
不要な機能に料金を支払うのは避けましょう。
自社のIT環境に合ったエンドポイント管理を選びましょう
Splashtop AEMは、リアルタイムのパッチ適用、エンドポイントの可視化、ポリシーベースの自動化、アラート、そしてSplashtopプラットフォームからのリモートサポートにより、小規模なITチームによる分散したエンドポイントのサポートを支援します。手作業による確認や分断されたツールに頼る代わりに、IT部門は1か所から更新を管理し、エンドポイントの健全性を監視し、問題に対応できます。
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