現代のITチームは、これまで以上に多くの拠点にまたがって、ノートPC、デスクトップ、サーバー、モバイルデバイス、リモートエンドポイントを管理しています。明確なライフサイクルプロセスがないと、そうしたデバイスの追跡、パッチ適用、保護、サポート、適切な廃棄が難しくなります。
エンドポイントのライフサイクル管理により、ITチームはデバイスを取得から廃棄まで体系的に管理できます。これにより、可視性の維持、手作業の削減、監査対応のしやすさの向上、そしてエンドポイントの耐用期間を通じたセキュリティと生産性の維持が可能になります。
このガイドでは、エンドポイント ライフサイクル管理に含まれる内容と、自動化によってITチームがエンドポイントをより効率的に管理する方法を説明します。
エンドポイントライフサイクル管理とは？
エンドポイントライフサイクル管理とは、組織のデバイスをライフサイクル全体にわたって管理するためのプロセス、ポリシー、手順を指します。これには、取得から廃棄まで、デバイスの追跡、保守、更新、保護、設定が含まれます。
ITチームにとって、エンドポイントライフサイクル管理が重要なのはなぜですか？
管理されておらず保護もされていないエンドポイントはサイバー攻撃の格好の標的になりやすく、ほとんどの侵害の出発点になります。実際、レポートによると、エンドポイントセキュリティインシデントの67%は、脆弱または欠如したMulti-Factor Authentication、盗まれた資格情報、ブルートフォースアクセスといったギャップに起因しています。
そのため、エンドポイントを管理しないままにすると、組織は重大なセキュリティリスクやITコンプライアンスリスクにさらされます。
企業は場当たり的なデバイス管理アプローチでセキュリティギャップへの対応を試みることがありますが、そのような体系化されていないアプローチは非効率で信頼性に欠けます。その代わりに、体系的なライフサイクルが不可欠です。これにより、調達から廃棄までデバイスを一貫して管理でき、その状態や脅威を追跡するための関連データや統計も把握できます。
エンドポイントのライフサイクルステージ：実践的な5ステップフレームワーク
実用的なエンドポイントライフサイクルは、通常5つの段階で構成されます。
調達と計画: ライフサイクルは、企業がデバイスを取得したときに始まります。ただし、これは無計画に行われるわけではありません。企業は必要なデバイスを見極め、それらを設定して活用するための計画を立てる必要があります。
プロビジョ�ニングと設定: デバイスを入手したら、適切なユーザーまたは部門に割り当てることができます。これには、ハードウェアとソフトウェアのインストール、デバイスの設定、エンドポイント管理ソフトウェアへの登録、そして使用準備が整っていることの確認が含まれます。
メンテナンスと監視: デバイスのライフサイクル全体を通して、ITチームは問題がないか定期的に監視し、継続的なメンテナンスを実施します。これにより、デバイスの問題を最小限に抑えながら、できるだけ長く使用できるようになり、その価値と生産性を最大化できます。
サポートと更新: 継続的なメンテナンスに加えて、デバイスは利用可能になり次第、サポートと更新を受けられます。デバイスを常に完全に最新の状態に保つことは、サイバーセキュリティとITコンプライアンスの両面で重要です。これは、脅威や脆弱性に対処するためのセキュリティパッチが含まれるほか、更新やバグ修正によってパフォーマンスの向上にもつながるためです。
デバイスの廃止と処分：デバイスが古くなった場合や正常に機能しなくなった場合など、不要になった時点で廃止され、処分されます。この段階で、デバイスからはすべての会社データとソフトウェアが完全に消去され、機密情報が一切残らないようにします。
エンドポイント ライフサイクル管理における最大の課題とは何ですか？
エンドポイントのライフサイクル管理は、デバイスの使用期間全体を通して継続的に行うプロセスであるた��め、その過程ではよくある課題がいくつかあります。これらの問題に適切に対処しないと管理が難しくなるため、ITチームは認識しておく必要があります。
エンドポイント ライフサイクル管理の課題には、次のようなものがあります。
ツールの乱立: あまりに多くのばらばらなツールは、管理や適切な活用が難しい、複雑で雑然とした状態になりかねません。同じことを行うために複数の分断されたツールに投資するよりも、複数のタスクを処理できる1つのソリューションを使うほうが望ましく、コスト効率も高くなります。
信頼できる唯一の情報源がない: 重要な情報が複数のデバイスやツールに分散し、さまざまなソースから提供されると、情報に食い違いが生じやすく、重要な詳細を見つけるのが難しくなります。信頼できる唯一の情報源がないと、ITチームはデバイスがライフサイクルのどの段階にあるのかを把握しにくくなり、管理がより難しくなります。
手動パッチ適用の抜け漏れ: エンドポイント、オペレーティングシステム、アプリケーションに手動でパッチを適用するだけでは、もはや十分ではありません。手動でのパッチ適用は遅く、ミスも起こりやすいため、デバイスやパッチの見落とし、一貫性のないパッチ適用、セキュリティの脆弱性につながります。デバイス全体でパッチコンプライアンスを維持するには、堅牢で自動化されたpatch management solutionが不可欠です。
追跡されていない廃棄済みデバイス: デバイスが廃棄された後でも、機密データが残ってい��る可能性があります。廃棄済みデバイスを追跡することで、ライフサイクルの終了時に各デバイスが適切に消去・廃棄されることを確実にし、情報漏えいのリスクを低減できます。
エンドポイントのライフサイクル全体を効果的に管理するメリット
こうした課題を踏まえると、効果的なエンドポイントのライフサイクル管理に注力するメリットは何か、という疑問が生じます。ライフサイクル管理によって得られる改善効果により、組織やITチームが導入に投資したいと考える理由はいくつもあります。
これらのメリットは次のとおりです：
デバイスに継続的な監視とメンテナンスを行ってパッチ適用と最新状態の維持を実現し、ITチームが脅威を監視できるため、セキュリティ体制を強化できます。
総保有コスト (TCO) の削減。エンドポイントライフサイクル管理により、企業はデバイスをできるだけ長く最大限に活用できる一方で、不要になったデバイスの利用停止と廃棄のワークフローを効率化できます。
明確なプロビジョニング、セットアップ、プロビジョニング解除のワークフローにより、オンボーディング/オフボーディングを迅速化し、ユーザーのデバイス設定をすばやく効率的に行えます。
エンドポイントのライフサイクル管理には エンドポイント監視 とインベントリ追跡が含まれるため、 資産の可視性を完全に確保 できます。これにより、各デバイスが適切に追跡・サポートされ、見落とされ��ることがなくなります。
生産性とユーザーエクスペリエンスの向上。ライフサイクル全体を通じてデバイスを維持管理することで、問題や中断を最小限に抑えられるため、ITチームはほかの業務に集中でき、従業員も頻繁に問題に直面することなく業務を進められます。
自動化がエンドポイントのライフサイクル管理を効率化する方法
今日のエンドポイント ライフサイクル管理では、自動化のメリットを大いに得られます。適切な自動化機能は、パッチの設定の効率化と管理、保守ワークフローのスケジュール設定、問題のリアルタイムでの修復に役立ち、デバイスとサイバーセキュリティの維持に貢献します。
ITチームが、パッチのインストールや問題の監視などの基本的なタスクを自動化すると、デバイスがどこにあっても、それらのタスクをデバイス全体で一貫して実行できます。その一方で、IT担当者の時間を節約できるため、より複雑または重要な業務に集中できます。
例えば、パッチ自動化では、新しい更新プログラムが利用可能になった際にそれを検出し、企業のポリシーに基づいて優先順位を付け、設定をスケジュールし、デバイス全体のパッチ状況を追跡できます。これにより、ITチームが各デバイスを手動で管理しなくても、エンドポイントをより継続的に最新の状態に保つことができます。
同様に、自動化された監視と修復のワークフローにより、ITチームはエンドポイントの問題を特定し、アラートを受け取り、より迅速に対応できるようになります。既知の問題や日常的な問題については、自動化によってポリシーに基づく事前定義済みの修復手順を実行できます。
その結果、ITチームの作業負荷を軽減しながら、エンドポイントを健全な状態に保つことができます。
Splashtop AEMがエンドポイントライフサイクル管理をサポートする方法
強力なエンドポイントライフサイクル管理は、継続的な可視化と再現可能なワークフローに支えられています。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、エンドポイントの可視化、パッチ適用、監視、自動化、リモートサポートのワークフローを一元化することで、ITチームによるアクティブなエンドポイントライフサイクルの管理を支援します。
Splashtop AEMを使うと、ITチームはエンドポイントのインベントリを表示し、デバイスの健全性を監視し、OSとサードパーティのパッチ適用を自動化し、CVEのインサイトを確認し、アラートを設定し、管理対象エンドポイント全体でスクリプトやバックグラウンドアクションを実行できます。これにより、リモート、ハイブリッド、分散環境全体でチームが管理を維持しやすくなります。
Splashtop AEMは、ITチームが脆弱性を特定し、理解し、優先順位を付けるのに役立つ、AIを活用したCVEインサイトも提供します。Smart Actionsは、一般的な修復ワークフローに対して自動応答をトリガーできるため、エンドポイントに対応が必要な際にチームがより迅速に対応できるよう支援します。
更新プログラムが利用可能になると、Splashtop AEMはITチームがポリシーに基づいてパッチを設定し、エンドポイント全体のパッチ状況を追跡するのに役立ちます。これにより、すべてのマシンで手動でパッチを適用する必要がなくなり、デバイスをより継続的に最新の状態に保てます。
Splashtop AEMは、Splashtopのリモートアクセスおよびリモートサポートと連携して動作するため、エンドポイントでトラブルシューティングが必要な際に、技術者は可視化から対応へとスムーズに移行できます。監視、パッチ適用、リモートサポートのために分断されたツールに頼るのではなく、ITチームは1つのプラットフォームから主要なエンドポイント運用を管理できます。
その結果、エンドポイントを最新の状態に保ち、問題をより早く特定し、ユーザーをより迅速にサポートし、分散環境全体で管理を維持しやすくなります。エンドポイントライフサイクル管理を簡素化したいITチームにとって、Splashtop AEMは、デバイスを稼働中の期間を通じてより効率的に管理するために必要な可視性と自動化を提供します。
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