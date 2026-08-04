中小企業の意思決定者であれば、投資するソフトウェアを慎重に検討する必要があります。中小企業には、信頼性の高いデバイス、セキュアなアクセス、ソフトウェア更新、そして問題をすばやく解決する力が必要です。しかし、専任のITチームや複雑なIT管理プラットフォームに割ける予算がないことも少なくありません。
企業の規模にかかわらず、適切に管理が必要なノートPC、デスクトップ、そしてさまざまなアプリケーションに依存しています。では、中小企業にはどれくらいのITツールが必要なのでしょうか？
リモート監視および管理（RMM）ソフトウェアはエンドポイントの管理に役立ちますが、従業員数20人未満の企業にとっては、フル機能のプラットフォームは必要以上かもしれません。それを踏まえて、RMMでできること、どのような場合に導入する意味があるのか、そして必要以上だと感じる小規模企業が何を重視すべきかを見ていきましょう。
RMMソフトウェアとは？
リモート監視および管理ソフトウェアは、ITチームやMSPsがエンドポイントをリモートで監視、保守、トラブルシューティングするのに役立ちます。従来のRMMプラットフォームには、次のようなより幅広いIT運用機能が含まれていることがよくあります。
リモートデバイスの監視
エンドポイントの健全性に関する問題アラート
パッチ管理
リモートアクセスとサポート
エンドポイント全体へのソフトウェア設定
資産およびインベントリの追跡
スクリプトと自動化
報告機能
請求、チケット管理、PSA統合など、MSP向けのワークフロー
従業員20人未満の小規模企業にも、本当にRMMは必要なのでしょうか。
従業員数が20人未満の多くの企業にとって、本格的なRMMプラットフォームは必要以上のものです。だからといって、IT管理をおろそかにはできません。小規模なチームでも、デバイスへのアクセス、従業員のサポート、更新プログラムの適用、エンドポイントの健全性の監視、そして使用しているコンピュータやソフトウェアの把握を行うための信頼できる方法が依然として必要です。
より重要なのは、従来型のRMMプラットフォームに通常含まれる一式のツールが、自社に本当に必要かどうかです。多くのRMMソリューションは、MSPs、専任のITチーム、またはより大規模で複雑な環境を管理する組織向けに構築されています。自社に必要なのが、デバイスの基本的な可視化、リモートサポート、パッチ適用、インベントリ、基本的な自動化だけであれば、より軽量なソリューションのほうが適している場合があります。
小規模企業が計画しておくべき基本的なITニーズ
RMMが自社に適しているかを判断しようとしているITリーダーなら、まずは自社のITニーズを評価することから始めるのが有効です。最初にソリューションを検討するのではなく、まず何を計画すべきかに焦点を当て、そのうえでそのニーズを満たすプラットフォームを見つけましょう。
中小企業のITチームに必要なもの：
従業員に問題が発生したときに、外出先で作業している場合でも問題をすばやく解決できるよう、迅速なリモートサポート。
デバイスの健全性やステータスを可視化し、問題を早期に特定できます。
エンドポイントを最新の状態に保ち、安全性を確保するための、オペレーティングシステムおよびサードパーティソフトウェアの自動更新。
何が使用されているかとそのパッチ状況を追跡するためのソフトウェアおよびハードウェアのインベントリ。
一般的なエンドポイントの問題に対するアラート。
再起動、スクリプトの実行、更新の適用などの修復アクション。
誰が何にアクセスできるかを管理するためのユーザーアクセス制御とアクセス許可。
説明責任とトラブルシューティングのためのアクティビティログ。
フル機能のRMMプラットフォームが過剰になる場合
そのことを踏まえると、RMMプラットフォームが必要以上のものだと分かるサインには、どのようなものがあるでしょうか。リモート監視・管理ツールは、�それを必要とする企業には非常に有用ですが、小規模企業にとっては最適な出発点ではないかもしれません。
次のいずれかに当てはまる場合は、RMMソリューションは不要かもしれません。
プラットフォームを設定して維持管理する専任のIT管理者がいない。
管理しているコンピュータの台数は少数です。
PSA、請求、またはMSPワークフローは必要ありません。
不要な高度なモジュールや、ほとんど使わないモジュールに料金を支払っています。
設定、トレーニング、メンテナンスに、ツールによって節約できる以上の時間がかかります。
主なニーズは、リモートアクセス、サポート、パッチ適用、監視、インベントリです。
手頃な価格のRMM代替製品を選ぶ際のポイント
RMM ソリューションが必要以上に高機能な場合、代わりに何に投資すべきでしょうか？RMM の代替を探す際には、ビジネスに必要な中核機能に注目することが重要です。軽量なソリューションでも、これらの機能は備えているべきです。こうした機能を備えたソリューションを選べば、複雑さを増やすことなく、本格的な RMM の主なメリットを得られます。
1. シンプルなリモートアクセスとリモートサポート
最も重要な機能の 1 つは、デバイスに確実にアクセスし、従業員をリモートでサポートできることです。そのため、強力なリモートアクセスとサポートを備えたプラットフォームが不可欠です。これはデバイス全体で簡単に設定できる必要があり、従業員や IT 担当者が、リ��モートワークでも IT サポートでも、リモートデバイスにすばやく便利に接続できるようにする必要があります。
有人リモートアクセスと無人リモートアクセスの両方の価値を見落とさないでください。有人アクセスは一般的にリモートサポートに使用されますが、無人アクセスも、時間外サポートが必要なリモートエンドポイントや、通常は手が届かない場所にあるエンドポイントにとって重要です。
2. 過度な管理負担なしで実現するエンドポイントの可視化
小規模チームでも、どのデバイスに対応やサポートが必要かを把握できる必要があります。そのため、適切なソリューションは、OS、アプリケーション、パッチの状態を含むエンドポイントの可視性を提供する必要があります。過度に複雑なレポートではなく、ダッシュボード、最新のインベントリ、デバイスの健全性を包括的に把握できる表示を備えたソリューションを選びましょう。これにより、組織は潜在的な問題にすばやく対応するために必要な情報を得られ、管理業務を増やさずに済みます。
3. 定型的なITタスクのための実用的な自動化
自動化は、繰り返し発生する手作業を減らし、チーム全体の効率向上につながる強力なツールです。定期的な更新、アラート、再起動、スクリプトベースのアクション、パッチ管理 など、強力な自動化機能を備えたソリューションを選びましょう。これらの機能により、ITチームはより柔軟かつ効率的に動けるようになり、すべてのエンドポイントにすばやくサポートを提供できます��。
4. ごく少人数のチームにも適した価格設定
フル機能のRMMソリューションを導入しないのであれば、RMMのフル価格を支払うべきではありません。予測しやすく手頃な価格体系を選び、不要なエンタープライズバンドルやMSP向け機能を避けるようにしましょう。重要なのは、導入するソリューションから最大限の価値を引き出すことです。そのためには、ユーザー数、デバイス数、技術者数に合わせてプランを選ぶ必要があります。
5. 管理しやすいセキュリティ制御
特にサイバーセキュリティ管理においては、不必要な複雑さは避けるのが最善です。多要素認証（MFA）、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、ログ記録、アクセス許可管理など、信頼性が高く管理しやすいセキュリティ管理を探しましょう。これらの機能は、小規模なチームでも簡単に管理でき、より強力なアクセス制御、監査対応の準備、説明責任の強化に役立つはずです。
Splashtopが小規模企業のIT管理を、フル機能のRMMの複雑さなしでどのように支援するか
ユーザーのサポート、デバイスへのアクセス、エンドポイント管理を、フル機能のRMMプラットフォームのような複雑さなしでよりシンプルに行いたい場合、Splashtopがお役に立ちます。Splashtopなら、中小企業は1つのプラットフォームから主要なIT業務を実用的に管理できます。
Splashtopは、外出先で働く従業員向けのリモートアクセスに加え、必要に応じたトラブルシュ��ーティングのためのリモートサポートも提供します。さらに、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）を使えば、ITチームは、ネットワーク全体のエンドポイントをどこからでも管理するために必要なエンドポイントの可視化、自動化、ソフトウェアインベントリ、パッチ適用、アラート、修復機能を利用できます。
そのためSplashtopは、IT管理機能は必要でも、従来のRMMのような運用負荷や複雑さは望まないチームに実用的な選択肢です。Splashtopを使うと、小規模チームは次のことができます。
従業員のデバイスにすばやく効率的にリモートアクセスし、サポートできます。
一元化されたコンソールから、ネットワーク全体のエンドポイントの健全性を監視できます。
ハードウェアとソフトウェアのインベントリをリアルタイム更新で表示。
定型的なエンドポイントタスクを自動化して、手作業を減らしましょう。
管理対象デバイス全体に更新を適用し、各エンドポイントを常に最新の状態に保ちます。
不要な IT の複雑さを増やさずに可視性を向上
IT管理を適正な規模に整える実用的な方法
中小企業は、組織全体のデバイス、更新、アクセス、サポートを管理するための計画を持つ必要がありますが、だからといって最初からフル機能のRMMソリューションが必要というわけではありません。その代わり、管理すべきエンドポイント数、利用可能なITリソース、必要な管理レベルなどを踏まえ、自社の規模に合ったツールを選ぶべきで�す。
Splashtopなら、中小企業はよりシンプルな方法でユーザーをサポートし、エンドポイントを管理できます。Splashtopは、従業員があらゆるデバイスからどこでも仕事ができるよう必要なツールを提供するとともに、ITチームが社内全体のデバイスをリモートでサポートおよび管理できるようにします。
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