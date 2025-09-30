サイバーセキュリティは、今日のデジタル時代において急速に進化しており、脅威は日々高度化しています。従来のセキュリティ対策、特にパスワードに依存するものは、ますます不十分になっています。パスワードレスの未来への移行は単なるトレンドではなく、デジタル資産とアクセスを保護するための必要な進化です。
この文脈では、証明書ベースの認証（CBA）は、パスワードのパラダイムに対するより安全でユーザーフレンドリーな代替手段を提供する現代のサイバーセキュリティ戦略の基盤です。
今月、私たちはサイバーセキュリティの大きな進展の瀬戸際に立っています。Microsoft Cloud PKIの発売が予定されており、Microsoft Intune Suiteの一部として利用可能になります。このイニシアチブは、MicrosoftがCBAのサポートを拡大し、強力なゼロトラストセキュリティモデルの重要なコンポーネントとしてさらに支持する重要な瞬間を示しています。
このエキサイティングな展開と並行して、SplashtopはFoxpass Cloud RADIUSがMicrosoft Cloud PKIと完全に互換性があり、Wi-FiネットワークとVPNへのアクセスを保護するために特別に設計された補完的なソリューションとして利用可能であることを発表できることを嬉しく思います。
Microsoft Cloud PKIとFoxpass Cloud RADIUSのシナジーは、CBAへの動きとサイバーセキュリティへのゼロトラストアプローチを体現する��大きな進歩を示しています。
Microsoft Cloud PKIとの初日互換性
Microsoft Cloud PKIのMicrosoft Intune Suiteへの追加は、Microsoftが組織に高度なセキュリティ対策をさらに提供するための画期的な動きです。
Microsoft Cloud PKIは、強力な公開鍵基盤（PKI）管理インフラストラクチャを提供することで、現代のサイバーセキュリティフレームワークにおいて重要な役割を果たす準備が整っています。PKIは、安全なデジタル通信の基盤であり、暗号化、デジタル署名、CBAを可能にします。
Microsoft Cloud PKIの立ち上げにより、Microsoftは単に製品を提供するだけでなく、CBAの重要性をゼロトラストセキュリティアプローチの基盤要素として強調しています。
ゼロトラストは、ネットワークの内外を問わず、プライベートネットワーク上のリソースにアクセスしようとするすべての人とデバイスに厳格な身元確認を要求するサイバーセキュリティのパラダイムです。
Foxpass Cloud RADIUSとMicrosoft Cloud PKIの互換性により、組織はFoxpass Cloud RADIUSをシームレスに統合し、Microsoft Cloud PKIの高度なセキュリティ機能を活用してWi-FiネットワークやVPNへのアクセスを初日から確保できます。
証明書ベースの認証 (CBA) の勢い
組織は、従来のパスワードベースのセキュリティ対策からますます離れています。このシフトは主に、フィッシング攻撃への脆弱性、パスワードの再利用、複雑なパスワードの管理の不便さなど、パスワードに関連する制限と脆弱性の認識が高まっていることによって推進されています。
これらの課題に応じて、より安全で効率的、かつユーザーフレンドリーな代替手段としてCBAへの明確な勢いが高まっています。
MicrosoftのCBAの支持、特にMicrosoft Cloud PKIの立ち上げは、パスワードレスの未来に向けた重要なマイルストーンを示しています。Microsoft Cloud PKIは、認証のためのデジタル証明書を提供することで、より安全な認証方法の重要なニーズに対応しています。
Microsoft Cloud PKIとそのCBAサポートに対する興奮は、より安全な認証方法への移行の重要性に関する業界全体のコンセンサスを反映しています。CBAは、従来のパスワードに比べていくつかの重要な利点を提供します：
強化されたセキュリティ: デジタル証明書はパスワードよりもはるかに侵害されにくいです。暗号技術に依存しており、より高いレベルのセキュリティを提供し、無許可のアクセスのリスクを大幅に減少させます。
スムーズなユーザー体験: CBAを使用すると、ユーザーはもはやパスワードを覚えて入力する必要がありません。これにより、ログインプロセスが簡素化され、パスワード疲労や頻繁なパスワードリセットの必要�性といった一般的な問題が解消されます。
スケーラビリティと柔軟性: 証明書は簡単に大規模に設定および管理でき、あらゆる規模の組織に最適です。さらに、Wi-FiやVPN接続のセキュリティ確保から、セキュアなメールやデジタル署名の有効化まで、幅広いユースケースをサポートします。
クラウドRADIUSソリューションの必要性
CBAへの進化とパスワードの段階的な廃止は、これらの進歩をサポートするインフラストラクチャの重要な必要性を強調しています。
Foxpass Cloud RADIUSのようなクラウドベースのRADIUSソリューションは、この環境で重要なコンポーネントとして浮上し、従来のオンプレミスソリューションが苦戦する柔軟性、セキュリティ、統合の容易さを提供します。
オンプレミスRADIUSサーバーの制限を克服する
伝統的に、RADIUSサーバーはオンプレミスで設定され、ハードウェア、ソフトウェア、および継続的なメンテナンスに多大な投資が必要でした。これらのシステムは堅牢ですが、スケーラビリティ、コスト、新しいセキュリティプロトコルや標準に適応するための機敏性に制限を課します。オンプレミスのRADIUSサーバーのメンテナンスは、初期設定からハードウェアの故障、ソフトウェアの更新に至るまで、IT部門にとってかなりのリソース配分を表します。
対照的に、Foxpass Cloud RADIUSのようなクラウドベースのRADIUSソリューションは、これらの課題を排除します。組織は、クラウドを活用することで、オンプレミスの展開に関連する資本支出や運用の複雑さを回避できます。このシフトはコストを��削減し、成長や変動する需要に応じて認証メカニズムを拡張する組織の能力を向上させます。
Foxpass Cloud RADIUS – 機能と利点
Foxpass Cloud RADIUSは、完全に管理されたクラウドベースのRADIUSサーバーソリューションとして際立っており、現代のビジネスのセキュリティ要求を満たすために設計された多くの機能と利点を提供します。
このセクションでは、Foxpass Cloud RADIUSの主要な機能と利点を探り、組織のセキュリティを強化し、アクセス管理を合理化する役割を強調します。
Microsoft Cloud PKIとの即時互換性: 述べたように、Foxpass Cloud RADIUSはMicrosoft Cloud PKIと即時に互換性があります。これにより、組織は初日から最新の証明書ベースのセキュリティを活用できます。
ネイティブクラウド統合: Foxpass Cloud RADIUSは、Microsoft Entra ID (Azure)、OKTA、Googleを含む主要なクラウドIDプロバイダーとネイティブに統合されます。この統合は、Windows、Mac、Chromebook、iOS、Androidをサポートし、さまざまなプラットフォームとデバイスで統一された認証体験を促進します。
CBAによる強化されたセキュリティ: Foxpass Cloud RADIUSのコアバリュープロポジションは、CBAのサポートであり、従来のパスワードベースの方法に対するより安全な代替手段を提供します。
簡素化されたユーザー体験：Foxpass Cloud RADIUSは、パスワードの必要性を排除することでユーザー体験を簡素化します。この合理化されたアクセスプロセスは、ユーザーの満足度を向上させ、ITチームの管理負担を軽減します。
スケーラビリティとコスト効率: Foxpass Cloud RADIUSは、クラウドベースのソリューションとして比類のないスケーラビリティとコスト効率を提供します。組織は、追加のハードウェアや大規模な初期投資なしで、認証インフラストラクチャを簡単にスケールできます。この柔軟性により、Foxpass Cloud RADIUSは、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模のビジネスにとって魅力的な選択肢となります。
BYODポリシーのサポート: BYODポリシーの普及に伴い、Foxpass Cloud RADIUSの幅広いデバイスとの互換性は、従業員が選択したデバイスに関係なく、安全にネットワークにアクセスできることを保証します。
Microsoft Cloud-Based PKIをFoxpass RADIUSで活用
Microsoft Cloud PKIとFoxpass Cloud RADIUSの強みを活用することで、組織はネットワーク、データ、ユーザーのアイデンティティをより効果的に保護し、ユーザーエクスペリエンスと運用効率を向上させることができます。
この安全な組み合わせの利点を直接体験するために、Foxpassの無料トライアルを開始してください。Microsoft Cloud PKIとシームレスに統合する堅牢なCBAシステムを実装するのがどれほど簡単で効率的かを発見してください。
Foxpass Cloud RADIUSを使用すると、組織のセキュリティ姿勢を強化し、管理の負担を軽減し、ユーザーにシームレス��なアクセス体験を提供できます。
すでにFoxpass Cloud RADIUSを活用してネットワークを保護し、認証の未来を受け入れている先進的な組織の仲間入りをしましょう。今日から無料トライアルを始め、より安全でパスワードレスな世界への第一歩を踏み出しましょう。