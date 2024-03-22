Foxpass Cloud RADIUSがパスワードレスへのプロセスを保護
サイバー脅威が増加する中、強力なワイヤレス認証は重要です。多くのITチームは、Wi-Fiネットワークでの共有パスワードから、Entra ID、Google Workspace、Oktaと統合したIDプロバイダーベースのサインオンに移行しました。
Wi-FiおよびVPN接続の場合、MicrosoftはMSCHAPv2ベース（パスワード）接続からEAP-TLSなどの証明書ベースの認証への移行を推奨しています。
EAP-TLSを介した証明書ベースのパスワードレス認証に進むことで、セキュリティのギャップを埋めることができます。EAP-TLSは、ユーザーとネットワークサーバーを相互に検証することで、なりすまし攻撃を防ぎます。さらに、パスワードレスの方法はエンドユーザーにとっての利便性を高めます。
Foxpass Cloud RADIUSは、従来のパスワード駆動のEAP-TTLS/PAPアプローチと、将来を見据えたパスワードレスのEAP-TLSの間をナビゲートするための調整可能なプラットフォームを提供し、組織が好みのペースで移行を段階的に進めることを可能にします。
Foxpass Cloud RADIUSはパスワードレスセキュリティへのスムーズな進化を促進
- 強化された保護: 証明書ベースの認証は多くのパスワード攻撃を防ぎます
- 簡素化されたユーザー体験: パスワード疲労とリセットの手間を排除
- ネイティブクラウド統合: クラウドホストのアイデンティティ管理と整合します
- 柔軟な移行サポート: パスワードからパスワードレスへの段階的な移行を可能にします
- 一貫したインフラストラクチャ接続: 移行中もシームレスな統合を維持