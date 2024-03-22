メインコンテンツへスキップ
Foxpass
Person creating a weak password

パスワードからセキュアなパスワードレス認証への移行

パスワードベースのEAP-TTLS/PAPを廃止し、証明書ベースのEAP-TLS認証を採用することで脆弱性を低減します。Foxpass Cloud RADIUSが統合された移行を促進します。

Hands holding a computer in front of a laptop computer

Foxpass Cloud RADIUSがパスワードレスへのプロセスを保護

サイバー脅威が増加する中、強力なワイヤレス認証は重要です。多くのITチームは、Wi-Fiネットワークでの共有パスワードから、Entra ID、Google Workspace、Oktaと統合したIDプロバイダーベースのサインオンに移行しました。

Wi-FiおよびVPN接続の場合、MicrosoftはMSCHAPv2ベース（パスワード）接続からEAP-TLSなどの証明書ベースの認証への移行を推奨しています。

EAP-TLSを介した証明書ベースのパスワードレス認証に進むことで、セキュリティのギャップを埋めることができます。EAP-TLSは、ユーザーとネットワークサーバーを相互に検証することで、なりすまし攻撃を防ぎます。さらに、パスワードレスの方法はエンドユーザーにとっての利便性を高めます。

Foxpass Cloud RADIUSは、従来のパスワード駆動のEAP-TTLS/PAPアプローチと、将来を見据えたパスワードレスのEAP-TLSの間をナビゲートするための調整可能なプラットフォームを提供し、組織が好みのペースで移行を段階的に進めることを可能にします。

Foxpass Cloud RADIUSはパスワードレスセキュリティへのスムーズな進化を促進

  • 強化された保護: 証明書ベースの認証は多くのパスワード攻撃を防ぎます
  • 簡素化されたユーザー体験: パスワード疲労とリセットの手間を排除
  • ネイティブクラウド統合: クラウドホストのアイデンティティ管理と整合します
  • 柔軟な移行サポート: パスワードからパスワードレスへの段階的な移行を可能にします
  • 一貫したインフラストラクチャ接続: 移行中もシームレスな統合を維持

ネットワークセキュリティを向上させる準備はできていますか？

