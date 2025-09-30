組織は、evil twin attackとして知られる、ほぼ20年前のWi-Fiハッキング技術によって依然として被害を受けています。この攻撃は、Man-in-the-Middle (MitM)攻撃の優れた例です。よく知られているにもかかわらず、evil twin攻撃は適切なセキュリティ対策がないと防ぐのが難しいままです。
このブログでは、ロシアのハッカーが悪意のある双子攻撃を利用してWi-Fiネットワークに侵入し、著名な組織から機密データを抽出したGRUハッキング事件について掘り下げます。次に、証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションがこの攻撃をどのように軽減できたかを検討します。
悪意のある双子攻撃はどのように機能するのか？
セットアップ: サイバー犯罪者は、正規のネットワークに非常に似た名前（SSID）を持つ偽のWi-Fiネットワークを設定します。この模倣SSIDは見た目は同じかもしれませんが、悪意のあるネットワークは欺くために作られています。
獲物を誘う: インターネットアクセスを求める無防備なユーザーは、偽のネットワークを見て、それが本物だと思い込んで接続します。
データ傍受: 接続されると、ユーザーのすべてのデータトラフィック、ログイン資格情報、金融詳細、個人の通信などの機密情報が攻撃者の不正ネットワークを通過します。
ステルスと回避: 攻撃者は隠れたままで、疑われることなく、被害者が危険に気づくことなくデータを静かにキャプチャします。
Wi-Fiスパイ捕獲: GRUハッキング事件の暴露
SCEPlicity.orgによると、最近、ロシア軍のGRU内のハッカーによってevil twinアクセスポイント（AP）が展開された高名なハッキング事件が世界に知られました。
攻撃者はこれらの攻撃を実行して、Wi-Fiネットワーク上で送信される機密データを傍受しました。彼らのターゲットには、コロラド、ブラジル、カナダ、モナコ、スイスの反ドーピング機関、スイスのSpiez化学試験所、オランダの化学兵器禁止機関などの著名な組織が含まれていました。
ロシアのハッカーの手口は、洗練されていて大胆でした。彼らはターゲットの建物の近くに車を停め、それを作戦拠点に変えました。車には、攻撃に必要なツールのアーセナルが搭載されており、バッテリー、Wi-Fi Pineapple、高利得指向性Wi-Fiアンテナ、4Gモデム、小型コンピュータとストレージが含まれていました。
証明書ベースのWi-Fi RADIUS 認証の役割
組織は、悪意のある双子攻撃による脅威を軽減し、Wi-Fiネットワークのセキュリティを強化するために高度なセキュリティ対策を採用する必要があります。証明書ベースのWi-Fi RADIUS 認証 ソリューションは、これらの高度なサイバー脅威に対する強力な防御策です。
Foxpassが提供するようなソリューションでは、認証プロセスはユーザーの確認のためにデジタル証明書に依存しています。デジタル証明書の導入は、Wi-Fiネットワーク内の信頼性とセキュリティを大幅に向上させます。
Wi-Fiインフラ内で展開されると、Foxpassは接続デバイスとユーザーのデジタル証明書を検証します。ネットワークへのアクセスは、正当な証明書を持つ者にのみ許可され、ハッカーが不正なWi-Fiネットワークを確立しようとする試みを無効にします。
Foxpass: セキュアな証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションの実装
Foxpassは、SCEPベースのWi-Fi RADIUSソリューションの主要なプロバイダーであり、悪意のある双子攻撃や類似のサイバー脅威に対する強力な防御を提供します。その実装は次の利点を提供します：
強力なセキュリティ: Foxpassは証明書ベースの手段を通じて強力な認証を確保し、不正アクセスのリスクを軽減します。
集中管理: 集中管理プラットフォームを使用すると、ネットワーク管理者はユーザーアクセス、証明書、ネットワークデバイスを効率的に監督できます。
スケーラビリティ: Foxpassは、あらゆる規模のビジネスに対応し、進化するセキュリティ要件を容易に満たします。
シームレスな統合: Foxpassは既存のWi-Fiインフラストラクチャと簡単に統合し、設定プロセスを簡素化します。
Foxpassを無料で試す
GRUのハッキング事件とイービルツイン攻撃の使用は、組織が直面する進化するサイバー脅威の厳しい警告です。そのような高度な攻撃に対抗するために、Foxpassによって例示される証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションを採用することは、ネットワークセキュリティを強化する上で重要な役割を果たします。警戒と最先端のセキュリティ実装は、進化し続けるサイバー環境からの保護に不可欠です。
今すぐFoxpassの無料トライアルを試して、Wi-Fiネットワークへのアクセスを保護しましょう。