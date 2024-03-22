メインコンテンツへスキップ
Foxpass
Person using the Foxpass RADIUS Create NetID Web Portal feature

Foxpass Cloud RADIUSでBYOD Wi-Fiアクセスを簡素化

Foxpass Cloud RADIUSは、エージェントレスの証明書インストーラーを導入し、複雑なソフトウェアを必要とせずにBYODクライアントを保護されたEAP-TLS WiFiに即座に設定します。

Foxpass RADIUS screenshot of Create NetID Web Portal page highlighting BYOD Installer Config

Foxpass Cloud RADIUSはゼロタッチプロビジョニングでBYODを保護

管理されていないBYOD（持ち込みデバイス）の安全な接続を簡素化するために、Foxpassはエージェントレスの証明書インストーラーを導入しました。モバイルデバイス管理（MDM）ツールは管理されたデバイスに資格情報をインストールできますが、Foxpassはエージェントレスアプローチでこの機能をBYODエンドポイントに拡張します。

With no leftover クライアント ソフトウェア residue, Foxpass instantly configures Mac, Windows, iOS, Android, and Chromebook systems for EAP-TLS Wi-Fi 認証. Chromebookをカバーすることで、FoxpassはK-12および高等教育の学生とスタッフにとって安全なアクセスを簡素化します。

Foxpass Cloud RADIUSエージェントレス証明書インストーラーが提供するもの:

  • 強化されたセキュリティ: ソフトウェアエージェントを最小限に抑えることで攻撃面を削減
  • 最適化されたパフォーマンス: 持続的なソフトウェアによるリソース使用への影響を回避
  • 簡素化されたアクセス: 手動設定なしでBYODデバイスを即座にオンボード
  • 幅広いプラットフォームサポート: 主要なすべてのオペレーティングシステムをサポート
  • ユーザープライバシーの尊重: スムーズなセキュリティを提供しながらプライバシーを守る

幸せなお客様から

Foxpass はユーザー管理を大幅に簡素化し、ホストでのセットアップが非常に簡単です。彼らのサポートチームは非常に役に立ちました!

Todd M.

ITセキュリティを変革する準備はできていますか？

