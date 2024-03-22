なぜFoxpass Cloud RADIUSを選ぶのか
私たちの包括的なWi-Fiセキュリティソリューションで、潜在的な侵害から防御し、学生やゲストによる不正アクセスを防ぐことで、Wi-Fiネットワークのセキュリティを確保してください。
'セットして忘れる'のシンプルさを体験し、管理されたデバイスでも管理されていないデバイス (BYOD) でも、学生や従業員のオンボーディングとオフボーディングプロセスを効率化し、貴重な時間を節約します。
セキュリティニーズと予算に合わせて、パスワードとパスワードレス認証オプションを選択してセキュリティアプローチをカスタマイズしましょう。
機能
フル機能; 完全管理
すべての人気デバイス、IDプロバイダー、Wi-Fiベンダー、MDMに対応し、環境にフィットします。SCEP、EAP-TLS、EAP-TTLS、RADSECを含むさまざまなプロトコルをサポートする包括的なソリューション。
柔軟で堅牢な設定
自動更新とスケーラブルなアーキテクチャを備えたセキュアなクラウドベースのホスティングを提供。主要なアイデンティティプロバイダーとMDMのサポートにより、設定と設定が簡単に。オンプレミス設定のオプションも利用可能。
シンプルでスケーラブル
Foxpass RADIUSは、簡潔なWebインターフェースで迅速かつ簡単にセットアップでき、手間のかからない、セット＆フォーゲットのWiFi認証体験を保証します。学生とスタッフのオンボーディングとオフボーディングを自動化します。
要件に合ったソリュ��ーションを選択
機能
Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass Cloud RADIUS Advanced
クラウドホストされたRADIUSパスワード認証（EAP-TTLS）
✔
✔
ロールベースのアクセス制御
✔
✔
セキュアなWindows、Mac、Chromebooks
✔
✔
iOS、Androidデバイスのセキュリティ
✔
✔
Okta、Azure、Google Workspaceのサポート
✔
✔
主要なWi-Fiベンダーでテスト済み: Cisco Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquitiなど
✔
✔
サポート: RADSEC, EAP-TTLS/PAP, PEAP-MSCHAPv2
✔
✔
サポート: PKI/SCEP、EAP-TLS、
✔
クラウドホスト型RADIUS証明書認証 (EAP-TLS)
✔
RADIUS 証明書インストーラー (Mac, Windows, iOS, Android, and Chromebooks)
✔
拡張RADIUSログ記録
✔* (*EDU のみ)