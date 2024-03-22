メインコンテンツへスキップ
Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop

会社や学校のWi-Fiネットワークへのアクセスを誰が持っているかを制御します。

なぜFoxpass Cloud RADIUSを選ぶのか

私たちの包括的なWi-Fiセキュリティソリューションで、潜在的な侵害から防御し、学生やゲストによる不正アクセスを防ぐことで、Wi-Fiネットワークのセキュリティを確保してください。

'セットして忘れる'のシンプルさを体験し、管理されたデバイスでも管理されていないデバイス (BYOD) でも、学生や従業員のオンボーディングとオフボーディングプロセスを効率化し、貴重な時間を節約します。

セキュリティニーズと予算に合わせて、パスワードとパスワードレス認証オプションを選択してセキュリティアプローチをカスタマイズしましょう。

機能

Icon with computers and lock representing full featured and fully managed

フル機能; 完全管理

すべての人気デバイス、IDプロバイダー、Wi-Fiベンダー、MDMに対応し、環境にフィットします。SCEP、EAP-TLS、EAP-TTLS、RADSECを含むさまざまなプロトコルをサポートする包括的なソリューション。

Icon representing flexible and robust deployment

柔軟で堅牢な設定

自動更新とスケーラブルなアーキテクチャを備えたセキュアなクラウドベースのホスティングを提供。主要なアイデンティティプロバイダーとMDMのサポートにより、設定と設定が簡単に。オンプレミス設定のオプションも利用可能。

Icon representing simple and scalable

シンプルでスケーラブル

Foxpass RADIUSは、簡潔なWebインターフェースで迅速かつ簡単にセットアップでき、手間のかからない、セット＆フォーゲットのWiFi認証体験を保証します。学生とスタッフのオンボーディングとオフボーディングを自動化します。

要件に合ったソリューションを選択

機能

Foxpass Cloud RADIUS

Foxpass Cloud RADIUS Advanced

クラウドホストされたRADIUSパスワード認証（EAP-TTLS）

ロールベースのアクセス制御

セキュアなWindows、Mac、Chromebooks

iOS、Androidデバイスのセキュリティ

Okta、Azure、Google Workspaceのサポート

主要なWi-Fiベンダーでテスト済み: Cisco Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquitiなど

サポート: RADSEC, EAP-TTLS/PAP, PEAP-MSCHAPv2

サポート: PKI/SCEP、EAP-TLS、

クラウドホスト型RADIUS証明書認証 (EAP-TLS)

RADIUS 証明書インストーラー (Mac, Windows, iOS, Android, and Chromebooks)

拡張RADIUSログ記録

✔* (*EDU のみ)

今日から始めよう

