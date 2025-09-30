今日の進化するデジタル環境では、Wi-Fiネットワーク上での強力なアクセス制御の必要性がこれまで以上に重要です。組織は常に、ユーザーにシームレスで安全な体験を提供できるソリューションを探しています。
このブログでは、Wi-Fi（および有線）ネットワークを保護するための4つの主要なソリューション、Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR、そして私たちの提供するFoxpass RADIUSについて詳しく掘り下げます。
Cisco Identity Services Engine（ISE）
Cisco ISEは、Ciscoのセキュリティポートフォリオの重要なコンポーネントであり、企業ネットワークのセキュリティを提供する集中ポリシー施行ツールとして機能します。その機能の詳細な内訳はこちらです：
詳細なアクセス制御：ポリシーは、デバイスのプロファイリング、姿勢評価、特定のユーザーのアイデンティティと役割によって強化されます。
Holistic 統合: 他のCiscoセキュリティおよびネットワーキング製品とのシームレスな統合を提供し、セグメント化された制御されたアクセスを実現します。
ゲスト管理：ISEセルフ登録ゲストポータルを通じて、一時的なアクセスが容易に提供されます。
Cisco ISEは機能が豊富で業界のリーダーですが、その能力を真に活用するには、Ciscoのインフラストラクチャとトレーニングへの大規模な投資が必要です。それは強力なソリューションですが、Ciscoエコシステムに完全に組み込まれていない組織や、それを管理・維持するリソースがない組織にとっては過剰投資となる可能性があります。
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPassは、有線および無線ネットワーク全体でのアクセスセキュリティ機能で知られています。Aruba ClearPassはArubaのインフラストラクチャに最適化されており、次の機能を提供します:
Context-aware Access Control: HPE Arubaインフラストラクチャを活用して、詳細なネットワークアクセス制御を実現します。
BYOD管理: ClearPass Onboardは、非企業所有のデバイスを含むさまざまなデバイスのポスチャー評価と修正をサポートします。
ゲストオンボーディング：ClearPass Guestは、手間のかからないゲストのセルフサービスオンボーディングのための便利な組み込みポータルを提供します。
しかし、ClearPassがどれほど強力であっても、Arubaのインフラストラクチャとの統合が最適なパフォーマンスを得るために推奨されます。マルチベンダーサポートを提供していますが、最もシームレスな体験はArubaの完全なネットワーキングスイートを活用することで得られることが多いです。
Portnox CLEAR (Portnox Cloudの一部)
Portnox CLEARは、多様な企業環境全体でセキュリティと可視性を強調するマルチベンダーWi-Fiセキュリティソリューションです。Portnoxは、Portnox CLEAR/Portnox Cloudブランドの下でWi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Serviceの提供を行っています。Portnoxは、エージェントレスネットワークアクセス制御をサポートするオンプレミスソリューションも持っており、Portnox CLEARと統合して、企業デバイスとBYODの両方の管理を拡張できます。
Portnoxの共同ソリューションは以下を提供します：
Flexible デバイス Discovery: エージェントベースとエージェントレスのオプションでデバイスの分類と評価を行います。
エンドツーエンドのセキュリティ：包括的なアクセス制御ポリシーと人気のエンドポイントセキュリティツールとの統合。
クラウド中心の認証：管理の容易さのためにクラウドで管理されるRADIUS-as-a-Service。
Foxpass RADIUS
クラウドへの移行が進む世界で、Foxpass RADIUSは、組織がスムーズでスケーラブル、かつベンダーに依存しないネットワークアクセスソリューションを求める際のトップソリューションとして浮上しています。Foxpass RADIUSはシンプルさとスケーラビリティを強調します:
Simplified Cloud-Based Setup: Foxpass RADIUSの特徴の一つは、ユーザーフレンドリーでクラウド駆動のセットアップです。組織は、オンプレミスのインフラストラクチャの負担を軽減し、設定を簡素化し、ITのオーバーヘッドを削減することで、RADIUSサービスを迅速に確立および管理できます。
Scalability at its Core: Foxpassは、特に成長する企業の動的なニーズを理解しています。Foxpassを使用すると、�組織は特定の要件に基づいて簡単にスケールアップまたはスケールダウンできます。
モダンな証明書ベースの認証: サイバー脅威の時代において、Foxpassは証明書ベースの認証に焦点を当ててセキュリティを強調しています。自動化された公開鍵基盤（PKI）は、デバイスとユーザーが安全に認証され、パスワードベースのメカニズムに関連する脆弱性を減少させます。
シームレスなオンボーディング：増え続けるデバイス、ユーザー、Wi-Fiネットワークの中で、オンボーディングはしばしば複雑な作業になります。Foxpassはこのプロセスを簡素化し、デバイスとユーザーが最小限の摩擦でネットワークに追加されることを保証し、セキュリティとユーザー体験を向上させます。
ベンダーニュートラルなアプローチ：多くのWi-Fiセキュリティソリューションが組織を特定のエコシステムに縛るのとは異なり、Foxpass RADIUSはベンダーに依存しない設計で際立っています。これにより、ほぼすべてのネットワークおよびセキュリティハードウェアとシームレスに統合でき、企業に柔軟性を提供し、ベンダーロックインを防ぎます。
集中管理：クラウド中心のソリューションであるFoxpass RADIUSは、管理者がアクセスポリシー、ユーザープロファイル、デバイスリストを監視、管理、変更できる集中プラットフォームを提供します。この統一されたビューは効率を高め、応答時間を短縮し、一貫したポリシーの施行を保証します。
従来のソリューションとは異なり、Foxpass RADIUSは現代のネットワークアクセス制御を再構築します。シンプルさ、柔軟性、手頃な価格を重視しており、機敏なスタートアップから拡大する企業まで、組織にとって魅力的な提案となっています。複雑でしばしば高価なソリューションが支配する領域で、Foxpass RADIUSは新鮮な空気を提供し、堅牢なネットワークセキュリティが複雑である必要はないことを証明しています。
なぜFoxpassを選ぶべきか
Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnoxのようなソリューションは、大規模な企業に理想的に適しています。それらはライセンス、ハードウェア、メンテナンスに関する投資の影響を伴います。
中小規模の組織にとって、Foxpassはネットワーク認証とアクセス制御の理想的な代替手段を提供します。FoxpassのクラウドRADIUSソリューションの簡単なセットアップ、柔軟なスケーリング、低メンテナンスのオーバーヘッドにより、組織は典型的なコストと複雑さの障壁なしに強力なネットワークセキュリティを得ることができます。
技術的な能力を超えて、Foxpass RADIUSは予算を意識した組織向けにも設計されています。伝統的なオンプレミスシステムのコストと複雑さを排除することで、Foxpassはあらゆる規模と予算のビジネスにとって堅牢なWi-Fiネットワークセキュリティを実現可能にします。
結論として、コスト効果が高く、ユーザーフレンドリーでスケーラブルなWi-Fiセキュアアクセスソリューションをお探しなら、Foxpass RADIUSが最適な選択です。
あなたの組織が、手頃な価格で使いやすいシステムでネットワークセキュリティと認証を強化したい場合、Foxpass RADIUSは、従来のオンプレミスのネットワークアクセス制御の展開や複雑なクラウドソリューションと比較して最適な選択です。私たちの合理化されたクラウド配信モデルと直感的な管理により、あらゆる規模や予算の組織にとって最高クラスのネットワークアクセス制御が実現可能です。
Foxpassの無料トライアルを開始して、今すぐ始めることができます！