ほとんどのチームはWi-Fiアクセスを確保していますが、会議室、オフィス、ラボにはまだ開いたEthernetジャックが残っています。有線アクセスが認可されていない場合、1つのプラグインが機密システムへの直接の道となる可能性があります。
有線LAN認可のためのRADIUSはそのギャップを埋めます。Foxpass Cloud RADIUSを使用すれば、無線で使用しているのと同じIDに基づくコントロールをすべての有線接続に適用できるため、信頼できるユーザーとデバイスのみがネットワークに接続します。
このガイドでは、Foxpassでポリシーを一元化することで、管理が簡単になり、Wi-FiとLANで一貫したゼロトラストの強制が可能になる方法を学びます。
なぜ有線LANアクセスのセキュリティが重要か
ネットワークセキュリティといえば、Wi-Fiが注目されがちです。しかし、管理されていないイーサネットポートはすべて潜在的な裏口になります。認証なしに、物理的なアクセス権を持つ誰もがプラグインして、あなたのワイヤレスコントロールを完全に回避できてしまいます。
以下が有線LAN認可が不可欠な理由です:
不正な侵入を防ぐ: 訪問者、請負業者、または学生ですら、ノートパソコンを差し込んで、ポートが開いたままだと即座に機密システムに接続できます。
“ダム”デバイスの認可: プリンター、ホワイトボード、会議システムはしばしば証明書のサポートがありませんが、依然として接続性が必要です。セーフガードがなければ、それらはネットワークを露出する可能性があります。
機能に応じたトラフィックの分割: VLANの強制を通じて、限定されたデバイス（例えばプリンターやビデオ会議装置）に必要な接続性を提供しながら、社員のノートパソコンと同じネットワークVLANには置かないようにすることができます。
Ethernetポートを無視すると、セキュリティ態勢に盲点ができます。有線ネットワーク認可を追加することで、有線または無線のすべてのデバイスが、環境に参加する前に認証、登録、または承認されなければならなくなります。
有線LAN認可の仕組み
有線LAN認可は、RADIUSをバックにした802.1Xに依存して、ポートレベルで接続するものを確認します。このアプローチは、ゼロトラストのセキュリティをスイッチまで拡張し、管理されていないデバイスや認証されていないデバイスが通り抜けるのを防ぎます。
証明書付き802.1X: 管理されたノートパソコンやデスクトップはデジタル証明書（EAP-TLS）またはセキュアな資格情報（EAP-TTLS）で認証できます。これにより強力なパスワードレスのIDベースのアクセスコントロールが可能になります。
MAC認可バイパス（MAB）: すべてのデバイスが802.1Xをサポートするわけではありません。プリンター、テレカンシステム、ラボ機器、IoTエンドポイントは、そのMACアドレスを通じて認可されることができます。Foxpassを使えば、
これらのデバイスをFoxpassコンソールの許可リストに追加し、スイッチ固有の例外を管理する必要を避けましょう。
ハイブリッドスイッチモード: エンタープライズスイッチは最初に802.1Xを試し、デバイスが証明書をサポートしていない場合はMACベースのチェックにフォールバックすることができます。このレイヤードアプローチにより、必要なデバイスを締め出すことなくセキュリティを厳格に保ちます。
有線LAN認可のためにRADIUSを使用することで、ITチームはWi-FiとEthernetの両方で一貫したアクセスモデルを作り出します。結果として、すべての接続が検証され、すべてのデバイスが管理され、ポートで不正なプラグインが停止されます。
Foxpass Cloud RADIUSによる一元管理
有線LAN認可を管理することはしばしばスイッチ設定、静的MACリスト、別々のWi-Fiポリシーの組み合わせをうまく処理することを意味します。このようなパッチワークは迅速に監査が困難になり、ほぼスケール不可能です。
Foxpass Cloud RADIUSは有線と無線アクセス両方の単一のコントロールポイントとして機能することでその複雑さを排除します:
統一されたポリシーの強制: どのデバイスもゼロトラストルールを回避しな�いように、Wi-FiとEthernetにわたって同じ認可基準を適用します。
簡易化された監査: すべてのスイッチとアクセスポイントをチェックする代わりに、一つの一元化されたコンソールでコンプライアンスを示すことができます。
オーバーヘッドの削減: 散在するACLを維持したり、手動でポート設定を更新したりする必要がありません。Foxpassで加えられた変更が一貫して環境全体に伝播します。
設計による高いレジリエンス: 高可用性と99.99%の稼働率を持つFoxpassは、ユーザーが必要なときに常に認証サービスを提供します。
コントロールを一元化することで、Foxpassは有線LANセキュリティを強化するだけでなく、ITチームの運用負荷も軽減します。有線または無線のすべての接続が適切に承認されていることを確認するために、視認性、一貫性、信頼性を得られます。
実際のユースケース
有線LAN認可は単なる理論ではなく、業界全体で日常のセキュリティ課題を解決します:
小中高等教育: 学生はしばしば教室またはキャンパスのEthernetジャックにノートパソコンを差し込もうとします。Foxpass Cloud RADIUSを使用すれば、学校は認可されたスタッフデバイスのみが機密VLANに到達できるようアクセスを制限できます。
企業オフィス: 会議室やオープンスペースには頻繁に露出したEthernetポートがあります。有線認可は訪問者や請負業者、または不正なデバイスが静かにあなたの企業ネットワークに接続するのを防ぎます。
規制産業: 医療、金融、ラボ環境は、証明書ベースの認可をサポートしない有線プリンターや診断機器、またはIoTデバイスに依存します。MACベースの許可リストを使用することで、これらの重要なツールはオンラインに留まり、厳しいコンプライアンス要件に従います。
有線LAN認可のためにRADIUSを適用することで、セクター全体の組織は使いやすさや運用効率を犠牲にすることなく、隠れたセキュリティギャップを埋めることができます。
あなたの有線および無線ネットワークを今すぐ守ろう
有線LAN認可は複雑である必要はありません。Foxpass Cloud RADIUSで、ポートベースのアクセスコントロールを数分で設定し、有線と無線のポリシーを統一し、現代のネットワークにおける最も見過ごされがちなセキュリティギャップを閉じることができます。
無料お試しを今すぐ始めよう!エンタープライズグレードのRADIUSで毎ポートを保護しましょう。