SplashtopがBeyondTrust Applianceよりも柔軟性とスケーラビリティを提供し、ITチームにとってより価値のあるリモートサポートソリューションである理由を学びましょう。
ITチームは、組織に最適なリモートアクセスソフトウェアを選ぶ際に考慮すべきことがたくさんあります。全体的なコストからライセンスや設定オプションまで、情報に基づいた選択をするのは難しいことがあります。特に、市場で最も評価の高いソリューションを比較する際には。
Splashtopでは、あなたの旅のあらゆる側面をできるだけ簡単にすることを目指しています。そのため、BeyondTrust ApplianceからSplashtop Enterpriseに切り替えるべきトップ5の理由を紹介します。
BeyondTrustはITのためのトップリモートサポートツールの一つです。しかし、実際のところ、ITチームはSplashtop Enterpriseを使用することで、BeyondTrust Applianceよりも優れた価値を得ることができます。それでは始めましょう。
1. SplashtopはBeyondTrust Applianceよりも全体的に優れた価値を提供します
Splashtopは、BeyondTrustよりも優れた価値で、ITチームとエンドユーザーが必要とするセキュリティ、パフォーマンス、使いやすさを提供します。
BeyondTrust Appliance（旧称Bomgar Appliance）は、セッション管理とアクセス制御のための集中プラットフォームを通じて特権リモート�アクセスを提供します。オンプレミスの設定は、重要なデータを会社のファイアウォールの背後に保持することを目的としていますが、柔軟性やスケールの余地はあまりありません。
Splashtop Enterpriseは、リモートアクセスとリモートサポートの両方を柔軟な価格で組み込んだオールインワンツールです。Enterpriseは、シンプルで使いやすいソリューションで、ユーザーフレンドリーなインターフェース、自動アップグレード、直感的な機能を備えています。
SSO 統合
SERVICE DESK
Splashtop Connector (ジャンプポイント)
AR注釈付きのカメラ共有
Splashtop EnterpriseがIT予算を圧迫せずにどのようにより多くの価値を提供するか
年間保守費用なし：Splashtopは、上記のすべてをBeyondTrustよりも低コストで提供し、保守費用を請求しません。BeyondTrustの永久ライセンスの初期費用は高額ですが、それが唯一のコストではありません。彼らの年間保守費用は積み重なります。Splashtopでは、すべてが年間サブスクリプション料金に含まれています。見たままが得られるものです。
BeyondTrustの永久ライセンスは、ユーザーに必要な改善を提供するためにメンテナンス料金を請求する必要があります。サブスクリプションベースのライセンスを提供することで、バグや新機能を自動的にアップグレードできます。Splashtopの最新バージョンを常に即座に利用できます。
幅広いデバイスサポート: Splashtop製品は、どのデバイスからでも物理環境と仮想環境の両方にリモートアクセスできるように設計されています。だからこそ、私たちの製品はWindows、Mac、Linux、iOS、Android、Chromeと互換性があります。私たちはデバイス間で信頼性のある一貫したパフォーマンスを提供します。
大規模環境のサポート: 多数のエンドポイントを扱うことがこれまでになく簡単になりました。私たちのプラットフォームは、高いパフォーマンスとスケーラビリティで知られており、10万以上のエンドポイントを簡単に管理します。
強力なセキュリティとコンプライアンス: Splashtop Enterpriseは業界をリードするセキュリティを提供し、SSO、2段階認証、クラウドでのセッション録画の保存、グループベースの管理、業界標準の暗号化、詳細設定などの機能を備えています。Enterpriseでは、エンドポイントセキュリティのためにBitdefender Antivirusを設定および管理するオプションもあります。
Splashtopが提供する標準的なセキュリティ機能は、ITチームがサイバーセキュリティを強化しながら努力を最大化するのに役立ちます。さらに、SplashtopはISO 27001、SOC 2、GDPRなどの業界コンプライアンスをサポートしています。
どの環境でも簡単に設定、管理、スケール可能： その上、Splashtopはトレーニングなしで簡単に設定、管理、スケール、使用できます。オンプレミスとクラウドの両方のオプションを備えたSplashtopは、環境に簡単に適応します。
もし一貫性のある高性能なリモート接続と優れた使いやすさを求めているならば、Splashtop Enterpriseはあ��なたにぴったりのソフトウェアです。BeyondTrust competitorsの中でもトップの選択肢となっています。
2. サブスクリプション vs 永続ライセンス
リモートアクセスソフトウェアの世界では、サブスクリプションライセンスと永久ライセンスの両方に居場所があります。より伝統的なモデルは、期限のない単一のライセンスを購入する永続ライセンスです。頻繁な更新や追加機能が不要な製品を購入する場合には最適です。
特にクラウドベースのソリューションで人気が高まっているモデルは、サブスクリプションベースのライセンスです。サブスクリプションベースのライセンスでは、ユーザーは一定の請求期間にソフトウェアを使用する権利を購入します。通常、月額または年額で請求されます。
サブスクリプションと永久ライセンスの答えは、主に組織のニーズに依存します。しかし、パンデミックはITチームに、瞬時にスケールできる柔軟なソリューションを持つことが不可欠であることを教えました。サブスクリプションソフトウェアはその柔軟性を提供しますが、永久ライセンスはそうではありません。
Splashtopでは、ユーザーに最大の価値を提供することに専念しています。そのため、年間サブスクリプションを提供しており、BeyondTrustの永久ライセンスよりも全体的にコストが低く、より柔軟性があります。
「Splashtopを使用してその有益性を確認した後、BeyondTrustからの切り替えを決定しました。数千ドルを節約しました。」Steve Burdick, システム管理者 / 社長, Galveston Computer Solutions LLC
3. クラウド対オンプレミスの設定
オンプレミスの設定は、独立して作業し、リモートアクセスソフトウェアを自社のサーバーにホストする必要がある組織にとって優れたオプションです。また、個別のセキュリティポリシーを持ち、データを社内ネットワーク内に保持する必要がある組織にも適しています。
オンプレミスの欠点: 内部インフラの管理はしばしば困難で、時間がかかり、費用がかかります。これにより、迅速なスケーリングがほぼ不可能になります。
リモートワークやハイブリッドワークの増加に伴い、多くの組織がより柔軟性を求めてクラウドベースのリモートアクセスに移行しています。クラウドソリューションでは、内部インフラストラクチャを管理する必要がありません。需要に応じて迅速にスケールすることができます。
クラウドベースのリモートアクセスを称賛しつつも、一部の組織はITチームがソリューションを自社でホストし、管理する必要があることを理解しています。そのため、Splashtopはオンプレミス設定も提供しています。
4. 優れたカスタマーサービス
Splashtopは、何よりもまず顧客主導の製品です。私たちは、連絡を取りやすくするだけでなく、迅速に対応します。私たちの顧客満足度は単なるベンチマークではなく、コアバリューです。サブスクリプションの変更やキャンセルも簡単にできます。私たちが世界クラスのカスタマーサービスを販売前後のミッションとしていると言うとき、それは本気です。
Splashtopは、顧客満足度において競合他社を常に上回り、G2、TrustRadiusなどからトップの満足度賞を受賞しています。競合他社が低い応答率で知られている一方で、私たちは迅速で効率的なカスタマーサポートを最優先目標の一つにしています。会社の規模に関係なく、Splashtopは即時のグローバルサポートで専門家と直接話すことができることを保証します。
「BeyondTrustの高額な価格と、見積もりや更新が必要なときの対応の悪さはひどかったです。」– Steve Burdick, System Admin / President, Galveston Computer Solutions LLC
5. ITサポートおよびエンドユーザーのリモートアクセス用に構築
BeyondTrust Applianceは、特権アクセス制御や監査とコンプライアンスの簡素化などの機能を備えた、主にITサポート機能のために設計されています。
一方、Splashtop Enterpriseは、ITサポートとエンドユーザーのリモートアクセスの両方に対応しています：
IT Support – Enterpriseは、有人および無人コントロールのようなサポート機能とチケッティングやPSAシステムとの統合を備え、大規模な設定、更新、スケールを簡単に行えます。すべてがBeyondTrust Applianceよりも低価格で提供されています。
エンドユーザーアクセス – Enterpriseは、エンドユーザーにHD品質の高速接続と複数の同時セッションをリアルタイムで提供します。リモートアクセス機能には、USBデバイスのリダイレクト、リモート印刷、マルチモニター対応、セッション録画が含まれており、エンドユーザーはSplashtopのリモートアクセス機能を気に入るでしょう。
標準機能に加えて、EnterpriseはSplashtop Connectorを通じたRDP接続やSplashtop ARを通じたAR機能付きのカメラ共有も提供します。
結論：Splashtop Enterpriseに切り替えることで、より柔軟性のある優れた価値の製品を手に入れましょう
BeyondTrust ApplianceはITチームにとって堅実なツールです。しかし、より柔軟なオプションをより良い価値でお探しなら、Splashtop Enterpriseがあなたのためのソリューションです。ITサポートだけでなく、USBデバイスのリダイレクトやマルチモニターサポートなどのリモートアクセス機能を備えたオールインワンツールをお楽しみください。Splashtop Enterpriseを使用すると、業界標準のセキュリティとコンプライアンスを維持しながら、これらすべてとさらに多くの機能を手に入れることができます。
購入前に無料トライアルで試すことができるので、Splashtopを体験してから切り替えを決めることができます。移行の準備ができたら、Splashtopは簡単に設定できるので、BeyondTrustからの切り替えもスムーズです。
今すぐお問い合わせいただき、詳細はこちら、デモのスケジュール、またはSplashtop Enterpriseの無料トライアルを開始してください！
詳細はこちら about why Splashtop is the Best BeyondTrust リモートサポート alternative.