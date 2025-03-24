メインコンテンツへスキップ
Splashtop
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

ベスト LogMeIn Resolve 代替アプリ 2025

Splashtop Enterprise はコストが低く、実行速度が速くなります

LogMeIn Resolve のより良い代替手段を入手

Splashtop Enterprise は、LogMeIn Resolve よりも低価格で高いパフォーマンスを提供し、カスタマイズされたニーズに適応する柔軟なライセンス モデルを提供します。リモートサポート、リモートコントロール、エンドポイント管理、サービスデスクなどをオールインワンソリューションでカバーしています。Splashtop Enterprise は、高い使いやすさを備えた直感的なインターフェイスを提供します。

パフォーマンスをアップグレードする リモートデスクトップ ソリューションの選択 Splashtop ではなく LogMeIn Resolve!

Splashtop Enterprise と LogMeIn Resolve の比較

リモートサポート

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解決

管理対象デバイス

同時ライセンスあたり 300 台のコンピューター

100 エンドポイント

Attended リモートアクセス セッション

無制限の

無制限の

モバイルサポート

含ま

アドオン月額20ドル

AR機能によるカメラ共有

アドオン

AR機能のないアドオン

サードパーティの統合

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解決

ITSMおよびチケット発行ソリューション

チャット

リモートセッション機能

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解決

USBリダイレクト

セッションの記録

スクリーンブランキング

リモート印刷

リモート監視と管理

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解決

警告

ウイルス対策ソフトウェア

アドオン

アドオン

スクリプトとタスク

Splashtop Enterpriseを選ぶと、LogMeIn Resolveと比べて20%以上お得！

