PETStock ITチームはTeamViewerからSplashtopに切り替えました
PETstockは運用コストを削減し、ITチームにSSOを備えたよりユーザーフレンドリーなリモートサポートツールを提供できました
概要
PETstockのITマネージャーであるShaun Dunstanは、PETstockがIT運用ニーズをサポートするためにSplashtopに切り替えた方法を説明します。PETstockは以前はTeamViewerを使用していましたが、運用コストを削減し、シングルサインオン（SSO）を有効にしたよりユーザーフレンドリーなリモートサポートツールをITチームに提供するためにSplashtopに切り替えることを決定しました。
課題: 運用コストとコンピュータCPUの削減
会社のサポートチームのITマネージャーとして、Shaunと彼のチームはIT運用の維持とサポートを任されていました。プロセスを自動化し効率を高めるために、サポートチームはTeamViewerを使用してほとんどのタスクを実行しました。
しかし、TeamViewerは高コストで、コンピュータリソースを多く消費しました。「インストールが軽く、管理が簡単な製品が欲しかった」とShaunは言いました。
彼はさらに、TeamViewerを使用したことがある人なら、比較的重いクライアントをインストールする必要があることを知っていると説明しました。「TeamViewerのポリシーと設定オプションは適用が難しく、クライアントのアップグレードに多くの問題がありました」とShaunは述べました。
PETstockのITチームは、Splashtopを試すまでいくつかのツールを探りました。Splashtopは、必要なすべての機能を備えているだけでなく、チームのRMMを通じて非常に簡単に設定できることがわかりました。
ソリューション: Splashtop
Splashtopは、PETstockにすべての技術的なリモートサポートニーズを簡単に管理する方法を提供しました。Splashtopは、TeamViewerが提供していたのと同じトップ機能を、はるかに低コストで、より少ないコンピュータリソースで提供します。
「SplashtopはTeamViewerの本当に良い代替手段です」とShaunは言いました。「詳細な権限を持たせ、技術者が単一のデバイスにのみアクセスできるようにするのは簡単です。」Splashtopには、TLSや256ビットAES暗号化、デバイス認証、2段階認証、複数の2段階目のパスワードオプションなどの強力なセキュリティ機能も備わっています。
そして最近、Splashtopはそのリモートアクセスソリューションに追加の保護層を追加しました: SSO 統合により、ユーザーは集中管理されたSSOユーザーIDとパスワードを使用してSplashtopアカウントを認証できます。これは、Azure Active Directoryを使用していたShaunのチームにとって特に重要でした。
結果：より軽量で安全で信頼性の高いリモートアクセスソリューションへのスムーズな移行
PETstockのサポートチームは、TeamViewerからSplashtopへの移行を簡単に行うことができました。ShaunのチームはRMMツールを使用してSplashtop Streamerを設定し、同時にTeamViewerを無効化しました。
PETstockのITチームは、約1,200のクライアントをサポートする25人の技術者のためにAzureでSSOを有効にするために、Splashtopサポートチームの簡単な指示に従いました。
すべてが順調に進んでおり、Shaunと彼のチームはサポートチームから受けている信頼性とサポートに非常に満足しています。さらに、PETstockはTeamViewerからSplashtopに切り替えた後、20%の節約を達成しました。
制限事項
PETstockについて
2002年に設立されたPETstockは、100%オーストラリアの家族経営のビジネスで、ペットに最高品質の製品とサービスを提供しています。
Splashtop Enterpriseについて
Splashtop Enterpriseは、企業向けの最高の価値を持つリモートコンピュータアクセスおよびリモートサポートソリューションです。ITチームは、オンデマンドでリモートサポートを任意のデバイスに提供し、無人のコンピュータにリモートアクセスできます。ITはまた、従業員や学生がリモートアクセスを通じて自宅で仕事用コンピュータにアクセスできるようにすることができます。Splashtop Enterpriseには、SSO/SAML 統合やその他のリモートコンピュータ管理機能も含まれています。
SplashtopのSSOとの統合について
SSO 統合により、Splashtop ユーザーは集中管理されたSSOユーザーIDとパスワードを使用してSplashtopアカウントを認証できます。Splashtop SSOはSAML 2.0標準を利用し、すべての主要なアイデンティティプロバイダーと統合します。
お客様の声
Splashtopが本当に良いTeamViewerの代替ソリューションであることがわかりました。リソース消費が少なく、デフォルトでクライアントローカルIDやパスワードを持たないため、誰でも接続できる点が優れています。
Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock