Monitor ERPは、世界中の顧客をリモートでサポートしながら、サイバーセキュリティリスクを劇的に削減します
スウェーデンのERPプロバイダーは、5,000以上の顧客システムをセキュアで制御されたリモートサポートセッションを通じて完全にサポートしています
一目でわかる
課題: Monitor ERPのスウェーデン拠点のITサポートチームは、30か国以上で5,000以上の顧客と30万人の毎日のユーザーに対して、強力なセキュリティと迅速な解決時間を提供する必要がありました。
ソリューション: Monitor ERPのITチームは、以前のソリューションをSplashtop On-Premに置き換えました。彼らは、顧客のユニークなサポートニーズに対応する際に、制御、セキュリティ、速度を最大化するために切り替えを行いました。
結果: Splashtopを使用することで、Monitor ERPのITチームは、以前のソリューションよりも50％低いコストで、安全でカスタマイズされたサポート体験を提供しています。チームはまた、ユーザー固有のシステムとサーバーの使用に関する包括的なログデータを持ち、過剰な責任を防いで安心しています。
「異なるグループにリモートサポートを設定する際のセキュリティとコントロールの組み合わせが重要です。Splashtopのポリシーとグループ化は本当に強力です。」– Christopher Hagman, Monitor ERPのITおよびクラウドのチームマネージャー
概要
Monitor ERPは、スウェーデンのHudiksvallに拠点を置き、30か国以上で5,000以上の顧客と300,000人の毎日のユーザーにトレーニング、コンサルティング、サポートサービスを提供しています。Monitor ERPのITチームはリモートサポートにTeamViewerを使用していましたが、リモートサポートソリューションからより多くの制御とより良いセキュリティを必要としていました。その上、顧客はサイバーセキュリティ侵害の拡大がビジネスを麻痺させることに対する懸念を高めていました。
Monitor ERPのリモートサポートチームは、これまで使用していたリモートサポートに頼ることができなくなったことに気付きました。それは基本的なログ機能や高度な認証機能が欠けていたため、サーバーアクセスを制御したりユーザーを確認したりすることができませんでした。Monitor ERPがセキュリティ設定をカスタマイズするための支援を求めたとき、その要求は無視されました。会社のITリーダーは迅速に行動する必要がありました。彼らは、各顧客の特定のニーズに合わせて設定できるカスタマイズ可能なソリューションを必要としていました。
現在、Monitor ERPはSplashtop On-Premを使用して、ERPシステムを24時間365日稼働させる必要があるサードパーティのコンサルタントを含む数千の顧客をリモートでサポートしています。彼らは、追加費用をかけずに、顧客それぞれのユニークなニーズに合わせてリモートサポート体験をカスタマイズしました。実際、環境の制御を最適化しながら、リモートサポートのコストを50%削減しました。その結果、エンドユーザーにとってリモートサポートの体験がよりセキュアで効率的になりました。
課題: 30カ国で5,000のユニークな顧客ERP設定をサポートすること
中小規模の製造業者にとって、エンタープライズリソースプランニング（ERP）は会社の命綱です。ERP ソフトウェアは、ビジネスのあらゆる側面を計画し管理するために使用されます。財務やサプライチ�ェーン管理から製造やフルフィルメント業務まで、すべてをカバーします。その結果、ERPシステムを安全かつ高性能に保つことが、製造業者の成功にとって重要です。
Monitor ERPのITサポートチームは、世界中の何千もの企業にサービスを提供しており、近年アジアでの成長が著しいです。彼らの顧客は、多くの中小企業を悩ませていた広範なサイバーセキュリティ侵害にますます懸念を抱いていました。彼らは、Monitor ERPが会社のリモートサポートを可能な限り安全にし、サポートプロセスを遅らせないようにしたいと考えていました。
Monitor ERPは、よりカスタマイズ可能で安全なソリューションにリモートサポートソリューションを迅速に変更する必要があると認識していました。「もうTeamViewerを完全にコントロールできているとは感じませんでした」とMonitor ERPのITおよびクラウドのチームマネージャー、Christopher Hagmanは述べました。「それは、顧客が望むように安全なリモートサポートを保証できないことを意味しました。」
認証も以前のソリューションでは大きなセキュリティギャップとなっていたと、Monitor ERPでリモートサポートを担当しているIT技術者のTeija Öbergは述べています。「人々は、顧客のサーバーに接続し、顧客のコンピュータを表示し、幅広いタスクを実行するために、単一のIDコードだけが必要でした。同じIDコードを誰とでも共有できました」とTeijaは説明しました。「さらに悪いことに、同じTeamViewer ソフトウェアを持っている誰もがサーバーやコンピュータに接続できる可能性があります。これにより、セキュリティが露出しました。」
ソリューション: Monitor ERPは柔軟�なセキュリティとコントロールのためにSplashtopに切り替えました
Monitor ERPは10種類のリモートサポートソリューションを評価し、そのうち5つをテストした後、最終的にSplashtopを選択しました。クリストファーは、試した他の4つのソリューションには高品質な機能があったが、必要なすべての機能を備えている点でSplashtopに匹敵するものはなかったと述べました。
「異なるグループに対してリモートサポートを異なる方法で設定する際のセキュリティとコントロールの組み合わせが重要です」とクリストファーは説明しました。「Splashtop内のポリシーとグループ化は本当に強力です。」
Christopherは、オンプレミスサーバーからのリモートサポートのオプションが重要な差別化要因であると述べました。「それは私たちにとって非常に重要でした。なぜなら、最もセキュリティ意識の高い顧客に、ERPシステムへの接続が私たちと彼らの間だけで行われることを保証したいからです。仲介者はありません。」
Splashtop On-Premの設定オプションとともに、Monitor ERPはSplashtopの2段階認証と高度な暗号化方法を取り入れ、Active Directory認証に支えられた独自の4レベルのユーザー認証プロセスを構築しました。「Splashtopの認証は、以前のものよりはるかに安全です」とテイジャは言いました。
責任の露出を最小限に抑える: Monitor ERPは、以前のリモートサポートソリューションからログデータを取得する方法がありませんでした。しかし、Splashtopを使用することで、ユーザーの活動をレビューし、何か問題が発生した場合にバックトラックするためにログデータを使用しています。「Monitor ERPはお客様の製造環境全体を管理していることを理解しなければなりません。アクセスがあるので、すべてをコントロールします。何か悪いことが起こった場合、私たちはその損失に対して責任を負う可能性があります」とChristopherは説明しました。
Splashtopは、Monitor ERPのサポートおよび法務チームに、特定の人物がシステムに接続していた場所や行ったアクションをリアルタイムおよび履歴で確認できる安心感を提供します。「これにより、『ここで間違えました』とか『私たちのせいではないので、これには責任を負いません』と言う自信が得られます」とTeijaは言いました。「責任は非常に高いコストになる可能性があります。そして、私たちとしては、あなたが私たちのリモートソフトウェアを使用している場合、私たちだけがアクセスできることを知りたいのです。」
コンサルタントネットワークの成功を導く: Monitor ERPの内部コンサルタントもSplashtopを使用しており、ユーザーグループは予想以上に急速に拡大しています。彼らは、顧客のERPシステムをサーバーにセットアップする際や、サーバーの変更、サーバーの更新、データベースの移行などの際に、Splashtopを使用します。「スウェーデンのオフィスのコンピュータに座りながら、ドイツのコンサルタントのAndroid電話のメールを設定するのは非常に解放感がありました」とテイヤは言いました。
Splashtopは、Monitor ERPが異なるコンサルタントに異なる権限を付与することを可能にします。「これはVPNを使用するよりもはるかに簡単で、全体的により安全です。なぜなら、各コンサルタントを特定の権限グループに割り当て、他のエリアに��流れるのを防ぐからです」とテイジャは述べました。
Splashtopは、Monitor ERPの本社が権限を管理し、コンサルタントが直接サービスを提供しているクライアントにのみアクセスを許可することを可能にします。これにより、Monitor ERPの顧客に対してアドホックでローカルにサービスを提供するサードパーティのコンサルタントとの関係が強化されました。これらのコンサルタントは、Monitor ERPソリューションを通じて直接Splashtopを使用してクライアントを安全にサポートできます。
「Splashtopを使えば、サードパーティのコンサルタントはワンクリックでアクセス可能です。彼らが電話中の場合、単に9桁のアクセスコードをサポートエージェントに伝えるだけで、すぐに接続されます。それは効果的で迅速なサポートです」とTeijaは言いました。
Monitor ERPのコンサルタントも、Splashtop接続を通じてサーバーに誰も侵入したり、顧客の環境を改ざんしたりしていないことを知って安心しています。「基本的に、正しい方法で来ないサポートは受け入れません」とTeijaは明確にしました。
結果：カスタムコントロールとセキュリティがより低コストでのTTRを加速
Splashtopは、Monitor ERPにITチームがリモートサポートの全体像と管理を持つことを可能にするすべてのコントロールとセキュリティの側面を提供します。「システム内でポリシーやグループ化などの変更が必要な場合、自分たちで行うことができます」とクリストファーは言いました。Teijaは追加しました：「Splashtopは、私たちが何か間違ったことをした場合に、自分たちのサポートで飛び込む方法も知っています。それは特に初期の設定時に、さまざまな顧客に対するサポートをカスタマイズする方法を探求したときに非常に価値がありました。」
Monitor ERPのITサポートチームは、海外の顧客にも迅速な解決時間（TTR）を低コストで提供し、喜ばれています。チームは今、スウェーデンにあるサーバーから中国やマレーシアの顧客に即座に接続できます。その結果、インフラストラクチャの支出を削減しました。「以前は、TeamViewerの接続が遅れるため、アジアに拠点を置くサーバーが必要でした。300,000件のケースがあると、接続に1分か2分かかると多くの時間を失ってしまいます」とTeijaは言いました。「それはSplashtopでは起こりません。」
彼らのクライアントは、変化に抵抗していたにもかかわらず、最終的にはSplashtopを気に入りました。Teijaは私たちに言いました、「多くの人が『このソフトウェアは何ですか？』と不満を言っていました。もっと悪くなるのか？なぜ変えるのか？しかし、使い始めたすべての人が私たちのところに戻ってきて、「うん、これは本当に良い。ポジティブな変化だ。」と言いました。”
全体として、リモートサポートのセキュリティとコントロールを最適化することで、Monitor ERPはサポートコストを50%削減することができました。「より良いリモートサポートのセキュリティ、コントロール、スピードを持ちながら、それを得るためにこれほど少ない費用で済むのは驚くべきことです」とChristopherは述べました。「私たちはSplashtopと長期契約を結びました。成長する中で主要なツールの一つとなるでしょう」とChristopher Hagman
制限事項
Monitor ERPについて
Monitor ERPはスウェーデンのHudiksvallに拠点を置き、30カ国以上の5,000以上の顧客にトレーニング、コンサルティング、サポートサービスを提供しています。彼らは、現代の製造会社にビジネス全体を管理するための完全なERPシステムを提供しています。
Splashtop On-Premについて
Splashtop On-Premは、企業ネットワーク内で完全に自己ホストできるリモートサポートおよびリモートアクセスソリューションです。Splashtop On-Premは、今日のデジタル企業のニーズを満たすために構築されています。強力なセキュリティ、高いパフォーマンス、そして多くの便利な機能が詰まっています。カスタマイズ可能で、さまざまなツールやオペレーティングシステムと互換性があります。
お客様の声
実装が簡単で、高速かつ信頼性が高く、費用対効果が非常に高くなります。私はどのような状況でも、Splashtopを選択するでしょう。
Christopher Hagman - Team Manager of IT and Cloud at Monitor ERP