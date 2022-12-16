レストランチェーンがSplashtopでPOS端末をリモートサポート
Bill Miller Bar-B-QはSplashtopに切り替えることで45%以上の節約を実現し、パフォーマンスも向上しました
概要
Bill Miller Bar-B-Qは2020年2月に他のリモートサポートソフトウェアからSplashtopに切り替えました。Robert CollazoがITディレクターに任命されたとき、Bill Miller Bar-B-Qがリモートサポートソリューションにどれだけ費用をかけていたかに驚きました。そこで彼の新しいソリューション探しが始まり、Splashtopで終わりました。
現在、Bill-Miller-Bar-B-QのITチームは、Splashtopを使用して、約1,000台のPOS端末、企業のコンピュータ、ビジネスユーザーのコンピュータにリモートでアクセスし、効果的にサポートしています。
課題: 最高の価値を持つリモートサポートソリューションを見つける
Bill Miller Bar-B-QのITチームは、テキサス州サンアントニオに4人の技術者がいて、ほぼ1,000のエンドポイントをサポートしています。彼らはリモートアクセスとリモートサポートのソリューションを必要としていました
彼らはPOS端末やコンピュータを積極的に監視・管理し、ソフトウェアを更新し、ファイルを転送することができます
必要なときに即座にリモートで接続し、即時の技術サポートを提供できるようにします
中断のない高性能なリモートセッションを提供し、ユーザーがレポートの実行やDigital Dining（レストランPOSソフトウェア）などのアプリケーションの使用を効率的にトレーニングできるようにします
PCIコンプライアンスをサポートする堅牢なセキュリティモデルを持っています
高額な費用をかけずに効果的��なリモートITサポートを提供できるようにします。
Robertのチームが以前使用していたリモートサポートソリューション（Robertが公に名前を出したくなかったもの）は、コストが高すぎ、安定したパフォーマンスを提供していませんでした。
The Solution: Bill Miller Bar-B-Q Find Splashtop, a High パフォーマンス, Low-Cost リモートサポートソフトウェア
ITチームがSplashtop SRS Premiumをテストしたとき、彼らが探していたすべての機能を見つけました。それはまた、年間数千ドルのサブスクリプションコストを節約し、以前のソフトウェアよりも優れたパフォーマンスを提供するソリューションでもありました。
実装と使用: チームは、デバイスをSplashtopに移行するのが非常に簡単だと感じました。Robertは言いました、「グループポリシーとして設定しました。それは迅速に設定され、私のITチームだけでなくビジネスユーザーにとっても非常に簡単な移行でした。Splashtopは直感的で、以前にリモートサポートツールを使用していたため、Splashtopに乗り換えるのに努力は必要ありませんでした。」
パフォーマンス: チームは、遅延や接続の問題がない高速で高パフォーマンスのリモート接続を体験しました。彼らは、ほぼ半分のコストでより良い体験を得られることに驚きました。Bill Miller Bar-B-Qのネットワーク管理者であるTyler Wilberは、Splashtopのパフォーマンスについてさらにコメントしました。「私はMacでSplashtopを使用しており、5台以上のコンピュータに同時にリモート接続しても一貫してスムーズな接続を体験しています。」
セキュリティ: Bill Miller Bar-B-Qはレストランチェーンであるため、高いセキュリティ機能が必要でした。彼らは、PCI準拠を含む他の機能を提供するSplashtopのセキュリティに満足していました。
POS端末のリモート監視と管理: 彼らのPOS端末と企業コンピュータは主にWindows OSを使用しており、いくつかのLinuxサーバーもあります。Splashtopのエンドポイント監視と管理機能により、ITチームは効果的にサポートを提供できました。Tylerは、彼らが頻繁に使用するSplashtopの機能をいくつか指摘しました:
スクリプトとタスク: 「1対多（現在はスクリプトとタスクと呼ばれる）機能を使用して、自己解凍型zipファイルをすべてのデバイスに一度に送信します。」
アラートの設定: 「ディスクスペース、CPU使用率などを監視するためにアラートを設定しました。「これまでのところうまく機能しており、問題はありませんでした。」
ユーザーへの即時サポート: POSシステムが故障した場合、技術者がSplashtopを通じて即座にリモート接続し、顧客に不便をかけたり請求プロセスに影響を与える前に問題を修正します。
トレーニング要件: POSシステムの管理とサポートに加えて、ITチームはビジネスユーザーからPOSソフトウェアの使用に関するヘルプのリクエストを受けることがよくあります。例えば、労働レポートや売上数値の実行などです。Splashtopを使用して、技術者はユーザーのPOS端末に即座にリモートでアクセスし、どのように行うかを示します。Splashtopの高速でスムーズなセッションは、効果的なトレーニングセッションを可能にします。
さらに、ロバートは「パンデミ�ックの間、Splashtopは特に役立ちました。なぜなら、私たちは全員が自宅で働いていても、ビジネスユーザーをシームレスにサポートし続けることができたからです。今では店舗に行く必要はほとんどありません。それは主にハードウェアの問題のためです。その他のことはすべてリモートで対応しています。Splashtopは私たちのすべてのリモートアクセスのニーズに応えています。私たちは満足しています！」
制限事項
Bill Miller Bar-B-Qについて
Bill Miller Bar-B-Qは、テキサス州サンアントニオに本社を置くフードサービス小売業者で、80以上の店舗を展開しています。このレストランチェーンは、バーベキュー料理、付け合わせ料理、焼き菓子に焦点を当てています。
Splashtop SRS Premiumについて
Splashtop SRS Premiumは、コンピュータ管理と制御機能を提供するソリューションを求めるMSPやITプロフェッショナル向けに設計されています。
Splashtop SRS Premiumは、LogMeIn Centralのようなリモートアクセス/サポート製品に対する、コストパフォーマンスが高く、使いやすい代替品です。また、より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。無料で試す（クレジットカード不要）、または詳細情報のためにデモをスケジュールしてください。
WindowsやMacのコンピュータを、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスからサポート
高いパフォーマンス: Splashtop SRS Premiumは、Splashtopの個人用ソリューションに見られるのと同じ受賞歴のあるリモートアクセスエンジンによって駆動されています。 HD品質とサウンドで高速な接続を楽しんでください。
主な機能: Splashtop SRS Premiumは、MSPやITチームが必要とするファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化などの主要機能を備えています。
低��価格: Splashtopは他のソリューションと比較して最大80%の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格上昇の歴史がありません。
お客様の声
Splashtopのおかげで、お客様へのサポートの継続が非常に容易になりました。競争力のある価格で、私たちが求めていたすべての機能を備えています。
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q