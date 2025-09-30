RealVNCは、Mac、Windows、Linuxコンピュータを含むデバイス間で動作するように設計されたリモートアクセスソリューションです。これは、ローカルとリモートデバイス間で画面と入力を送信するVirtual Network Computing (VNC)技術に基づいており、自宅や外出先での作業を可能にします。
しかし、多くの潜在的な顧客は、RealVNCの最良の代替品が何かを知りたいかもしれません。
そのため、RealVNCの安全な代替手段としてトップ7のリストを集めました。各製品が提供するものと、なぜRealVNCよりも選ぶべきかを見てみましょう。
なぜRealVNCの代替を検討するのか？
RealVNCユーザーや潜在的な顧客であれば、なぜRealVNCの代替を検討するのか疑問に思うかもしれません。
まず、基盤となる技術を考慮してください。VNCプロトコルは現在20年以上経過しており、リモートアクセスの方法としては時代遅れです。また、データ集約型であるため、接続速度を遅くする大きな帯域幅が必要で、現代のリモートアクセスソリューションよりもセキュリティが低いです。これにより、VNCの安全な代替手段の必要性が高まります。
VNCはまた、ポート、ファイアウォール、クライアントなどの管理を含む複雑なセットアップを必要とします。そのため、多くの組織��はデバイスにリモートでアクセスするためのより迅速でユーザーフレンドリーな方法を必要とするかもしれません。
RealVNCの顧客レビューでは、「製品のセキュリティを確保するのが難しい」や「プログラムが非常にバグが多い」といった懸念が強調されています。
シームレスなリモートアクセスのためのRealVNCの7つの強力な代替案
それを念頭に置いて、最高のRealVNCの代替品をいくつか探ってみましょう。オプションを比較することで、RealVNC、Splashtop、その他のどれがビジネスニーズに最も適しているかを判断できます。
1. Splashtop
どこからでもデバイスにアクセスしたい場合、Splashtopは市場で最高のVNC代替です。Splashtopは、ユーザーがどのデバイスからでもリモートデバイスに簡単にアクセスできるようにし、リモートおよびハイブリッドワーカー、ITチーム、その他の移動中の人々を支援します。
Splashtopを使用すると、リモートアクセスは迅速で簡単かつ効率的です。アプリとクイックログインだけで、必要なすべてのリモートデバイス、プログラム、ツールにアクセスできます。また、ドラッグアンドドロップによるファイル転送、USB デバイスのリダイレクト、Wake-on-LAN、リモート印刷などのツールや機能も備えています。
その間、Splashtopは、セキュリティ機能、多要素認証、リモート接続通知、エンドツーエンド暗号化、セッションアイドルタイムアウトなど、複数の高度な機能でアカウントとデバイスを保護します。
Splashtopは、最もコスト効果の高いリモートアクセスとサポートソリューションの一つでもあります。これにより、あらゆる規模の企業にとって手頃で強力な選択肢となります。
2. TeamViewer
TeamViewerもリモートアクセスとサポートソリューションです。それはリモート接続を提供し、セッション内自動化、セッション録画、ファイル転送などの機能を含みます。
しかし、TeamViewerの価格は市場で最も高価なオプションの1つでもあるため、予算を重視する組織は投資をためらうかもしれません。
もう一つの欠点は、TeamViewerの無料版が個人使用に制限されており、多くのユーザーが商用活動としてフラグを立てられたと報告していることです。TeamViewerはそのキャンセルポリシーについてもユーザーから批判されています。
TeamViewerと比較して、Splashtopは個人、小規模企業、大規模組織向けに柔軟な��プランを提供し、侵入的な使用検出や予期しないライセンス制限なしで、より低く透明な価格を提供します。
3. AnyDesk
AnyDeskは、ユーザーがコンピュータ、iOSデバイス、Androidデバイスを介してリモートデバイスに接続できるリモートデスクトップツールです。多くのリモートアクセスソリューションと同様に、Windows、macOS、Linux、Chrome OSを含むデバイスとオペレーティングシステム間で動作するように設計されています。
AnyDeskの機能には、デスクトップ共有、ファイル管理、リモート印刷、テキストチャット、ホワイトボードツールが含まれます。
しかし、AnyDeskはもう1つの高価なオプションです。これは価格帯の上位に位置し、TeamViewerほど高くはありませんが、確かにSplashtopよりも高価です。
4. RemotePC
RemotePCは、リモートデスクトップとモバイルサポートオプションを含む別のリモートデスクトップアクセスソリューションです。それは、リモートアクセスと有人アクセスを可能にし、リモートコンピュータ上のファイルやダウンロードへのアクセスを含みます。それはPC、Max、Linux、iOS、Androidデバイス、およびウェブブラウザで動作します。
RemotePCの機能には、リモート再起動、リモート印刷、リモートファイルアクセスと転送、チャット、ホワイトボードツールが含まれます。
Splashtopと比較すると、ウェブリンク画面共有、リモート再起動、マルチユーザー同時アクセス、下位パッケージ内での詳細なユーザー/コンピュータグループ化などの機能が欠けており、これらの機能はより高価なエンタープライズプランでのみ利用可能です。
5. BeyondTrust
BeyondTrustは、リモートアクセスとサポートを可能にするツールです。
BeyondTrust is more focused on security than リモートアクセス, so it lacks many of the features that other solutions on this リスト offer, such as セッション録画, USB デバイスのリダイレクト, and リモート印刷. また、非常に高価なツールであり、個人や中小規模のチームには手が届きにくいかもしれません。
なぜTrustRadiusユーザーがSplashtopをRealVNCのより良い代替として評価するのか
RealVNCの代替案を比較すると、Splashtopが際立っています。Splashtopは、VNCよりも信頼性が高く、使いやすい強力で安全、かつコスト効果の高いリモートアクセスを提供します。さらに、Splashtopにはマルチモニターサポート、ドラッグ＆ドロップファイル転送、リモート印刷、Wake-on-LANなどの機能が含まれており、どこからでも、どのデバイスでも簡単に作業できます。
Splashtopのセキュリティは、アクセスのしやすさを損なうことなく、常にアカウントとデバイスを保護するように設計されています。Splashtopには、マルチファクター認証、画面の自動ロック、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知などのセキュリティ機能が含まれており、ユーザーはリモートデバイスに安全にアクセスできます。
レビューを見ると、ユーザーが同意していることが明らかです。TrustRadiusで、Splashtopは10点中8.7の総合評価を受けており、RealVNCの7.2と比較して、ユーザーはSplashtopの使�いやすさ、信頼性、パフォーマンス、カスタマーサポートを称賛しています。したがって、VNCの代替を探しているときは、Splashtopを選んで間違いありません。
RealVNCに妥協しないでください - Splashtopで優れたパフォーマンス、セキュリティ、価値を手に入れましょう
最良のRealVNCの代替を探しているなら、Splashtopで間違いありません。Splashtopは高性能でシームレスな接続を提供し、あらゆるタイプと規模のビジネスにとって信頼できるVNCの代替となります。
ITチームはSplashtopを使用して、どこからでもリモートデバイスに簡単にアクセスし、トラブルシューティングを行うことができ、効率的なサポートを提供します。同様に、リモートおよびハイブリッドの従業員は、デバイスを超えて作業用コンピュータ、プログラム、ツールにアクセスできるため、仕事が手の届かないところにあることはありません。
コスト効果が高く安全なリモートアクセスソフトウェアを求めているなら、Splashtopはあなたのニーズに応えます。
Splashtopを自分で試してみたいですか？無料トライアルを始めて、高性能なリモートアクセスを体験してください。