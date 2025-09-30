メインコンテンツへスキップ
なぜ顧客はAnyDeskの代替を探しているのか？

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
AnyDeskの代替をお探しですか？Many users searching for an AnyDesk alternative are switching to Splashtop リモートアクセス Pro - the best alternative to AnyDesk.

AnyDeskをSplashtopに置き換える5つの理由

AnyDeskからの移行を検討している場合、Splashtopは個人、チーム、企業にとってより強力な選択肢となる明確な利点を提供します。

  1. より良い価値を低コストで: Splashtopは、AnyDeskの有料プランと比較して、より手頃で予測可能な価格でエンタープライズグレードの機能を提供します。

  2. クロスプラットフォームサポート: WindowsやMacOSに主に焦点を当てたツールとは異なり、SplashtopはLinux、iOS、Android、Chromebooksもサポートしており、デバイス間での柔軟性を提供します。

  3. エンタープライズグレードのセキュリティ: SplashtopはISO 27001、SOC 2、HIPAA基準を満たしており、MFA、SSO/SAML、セッションログなどのセキュリティ機能を備えています。これらの機能はAnyDeskでは同じレベルで一致しません。

  4. 高性能リモートセッション Splashtopは、低遅延で最大60fpsの4Kストリーミングを提供し、シームレスなパフォーマンスを必要とするクリエイティブなプロフェッショナルやハイブリッドワーカーに最適です。

  5. ITチーム向けのオプションアドオン Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) を使用したパッチ適用と自動化、Bitdefenderによって強化されたSplashtop Antivirus、リモートガイダンス用のSplashtop ARを利用することで、ITチームはSplashtopを基本的なリモートアクセスを超えて拡張できます。

これらの利点により、SplashtopはAnyDeskの代替品としてだけでなく、ニーズに応じてスケールする長期的なアップグレードとなります。

  • Splashtop リモートアクセス Pro は月額 ¥1,500 から始まり、AnyDesk Professional は月額 $19.90 から始まります。これは、AnyDesk から Splashtop に切り替えるユーザーにとって50%以上の節約になります。

  • Splashtopユーザーは、より多くの機能を持ち、しばしばより良いセキュリティを享受しています。

これは、ABCisにとって、リテールスペースでクライアントと協力し、店舗の日常業務を改善するための継続的なソリューションを提供するSaaSプロバイダーの場合でした。

私たちのAnyDeskの価格比較をご覧ください。

ABCisは、AnyDeskの代替としてSplashtopを選びました

ABCisは、AnyDeskを使用して顧客のコンピュータにリモートアクセスした後、特にマルチユーザー環境でのセキュリティ対策が不十分であることを共有しました：

ABCis Seeks Enhanced Security

「AnyDeskはユーザーを管理する機能を提供していないため、無人アクセス:のために共有パスワードを持たなければならないことが懸念です」と、ABCisの統合システムマネージャーであるBraeden Saxon氏は述べています。「それは全く理想的ではありません。チームメンバーが会社を離れた場合にアクセスを制限する方法がありません。「そのため、マルチユーザーサポートがあり、より優れたセキュリティを提供する代替ソリューションを探し始めました。」

セキュアなリモートアクセスソフトウェアに関しては、Splashtopが提供します。Splashtopは、強力なファイアウォール、データ暗号化、DDoS緩和、24×7侵入防御メカニズム、デバイス認証、2段階認証、TLS（TLS 1.2を含む）＆256ビットAES暗号化、マルチレベルのパスワードセキュリティ、画面の自動ロック、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知、プロキシサーバー認証、マルチユーザー環境向けのセキュリティ対策など、ユーザーデータを安全に保つための技術と機能を使用しています。これはまさにABCisが必要としていたものです。

ABCisはよりコスト効果の高いリモートアクセスソリューションを必要としていました

しかし、マルチユーザ管理とセキュリティは、ABCisがAnyDeskの代替ソリューションを探していた唯一の理由ではありませんでした。

多くのユーザーが AnyDesk の代替を求めているように、ABCis はコスト効果の高いリモートアクセスソリューションを求めていました。LogMeIn CentralLogMeIn Rescue、TeamViewerなどの代替ソリューションを試した後、ABCisはSplashtopがAnyDeskに対する最良の代替手段であると判断しました。機能と価格の面で。

「Splashtopはお客様のサポートを継続するのを非常に簡単にし、競争力のある価格で、私たちが探していたすべての機能を備えています」とBraedenは言いました（ABCisのケーススタディ全文を読む）。

Splashtopのような多くのリモートアクセスツールが存在しますが、ほとんどが高価すぎたり、セキュリティが不十分だったり、機能が最小限だったりします。これにより、Splashtopは市場で最も価値のあるリモートアクセスソリューションとして位置づけられています。競合他社よりも80%低い価格、エンタープライズレベルのセキュリティ、4Kストリーミングのようなプレミアム機能を備えています。AnyDeskの代替を探しているリモートアクセスユーザーはこれに気づき、Splashtopに切り替えています。

無料トライアルを開始して、なぜSplashtopがAnyDeskのベストな代替品であるかを発見してください

Splashtop リモートアクセス vs AnyDesk Professionalの並列比較を探索するか、私たちのソリューションを無料で試して、なぜSplashtopがあなたのリモートアクセスニーズに最適なソリューションであるかを自分で判断してください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

