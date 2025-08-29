2025年 安全なリモートサポートに最適なLogMeIn Rescue代替製品
Splashtopを選択すると80％以上のコスト削減が可能
Splashtop Remote Support は、コストが低く、実行速度が速く、LogMeIn Rescue と同じ主要な機能を備えています
LogMeIn Rescue の価格設定にうんざりしていて、より価値のあるソリューションをお探しですか?このLogMeIn Rescue代替手段でSplashtopに切り替え、70%から90%節約している多くのLogMeIn顧客に加わりましょう。Splashtop Remote Support を使用して、Windows、Mac、iOS、Android デバイスにリモートでアクセスしてサポートします。
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
月額開始料金
¥3,400
¥14,583
モバイ�ルデバイスへのリモート接続(iOSおよびAndroid)
無料で含まれています
追加 ¥50,000/月
Windows と Mac のサポート
無制限のデバイスをサポート
セッション内の主な機能
LogMeIn Rescue ではなく Splashtop を選ぶ 5 つの理由
1. 品質を犠牲にすることなくコストを削減: Splashtop は、エンタープライズ グレードのリモートサポート LogMeIn Rescueのわずかなコストで、企業が高いパフォーマンスを維持しながら大幅に節約できるよう支援します。
2. 高性能リモート セッション: 4K ストリーミング、低遅延、マルチモニターのサポートにより、スムーズで信頼性の高い接続を体験し、技術者が問題を迅速かつ効果的に解決できるようにします。
3. 強力なセキュリティとコンプライアンス: Splashtop は AES-256 暗号化、MFA、SSO を使用し、SOC 2、ISO 27001、GDPR、HIPAA への準拠を提供するため、IT チームはリモート デバイスをサポートする際に安心感を得ることができます。
4. あらゆるデバイスの柔軟なサポート: 1 つのプラットフォームから Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook をサポートします。Splashtop は、有人と無人アクセスも提供するため、IT チームや MSPsにとって多用途になります。
5. 簡単な統合と管理: Splashtop は、ServiceNow、Zendesk、Autotask、Freshservice などの主要な ITSM および PSA ツールの統合が組み込まれているため、技術者のワークフローを合理化し、解決時間を短縮します。
LogMeIn Rescue から Splashtop に切り替えた際のユーザーの声
他の人を利用したことがある。LogMeIn、TeamViewerなど。Splashtop が最速で最も信頼性が高いことがわかりました。サポートされている人々も、サポート ソフトウェアが最も使いやすいものであり、うまく機能していると感じています。
Michael Tott - Fore Computers
オンデマンドの迅速なサポートを提供するために必要なすべての主要な機能を入手してください
- 有人および無人のサポート
- シンプルなセッションコードによる迅速な接続
- Windows、Mac、iOS、Androidデバイスをサポート
- Windows、Mac、iOS、Androidからリモート
- SOSアプリを会社のテキスト、ロゴ、色で��ブランド化する
- PSAとの統合
- チャット
- ファイル転送
- クロスプラットフォームのドラッグ アンド ドロップ ファイル転送 (LogMeIn Rescue にはない)
- 技術者の画面共�有
- マルチモニターナビゲーション
- セッションログ
- セッション録画
- 堅牢なセキュリティ
ケーススタディー
Fast Break Tech が LogMeIn Central から Splashtop に切り替えます
Splashtopへの切り替えがこのMSPにとって最良の選択肢であった主な理由をご覧ください