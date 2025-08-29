メインコンテンツへスキップ
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
2025年 安全なリモートサポートに最適なLogMeIn Rescue代替製品

Splashtopを選択すると80％以上のコスト削減が可能

Splashtop Remote Support は、コストが低く、実行速度が速く、LogMeIn Rescue と同じ主要な機能を備えています

LogMeIn Rescue の価格設定にうんざりしていて、より価値のあるソリューションをお探しですか?このLogMeIn Rescue代替手段でSplashtopに切り替え、70%から90%節約している多くのLogMeIn顧客に加わりましょう。Splashtop Remote Support を使用して、Windows、Mac、iOS、Android デバイスにリモートでアクセスしてサポートします。

Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

月額開始料金

¥3,400

¥14,583

モバイルデバイスへのリモート接続(iOSおよびAndroid)

無料で含まれています

追加 ¥50,000/月

Windows と Mac のサポート

無制限のデバイスをサポート

セッション内の主な機能
(ファイル転送、チャット、リモート印刷、リモートウェイク/再起動、マルチツーマルチモニター、チャットなどを含む)

Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue ではなく Splashtop を選ぶ 5 つの理由

1. 品質を犠牲にすることなくコストを削減: Splashtop は、エンタープライズ グレードのリモートサポート LogMeIn Rescueのわずかなコストで、企業が高いパフォーマンスを維持しながら大幅に節約できるよう支援します。

2. 高性能リモート セッション: 4K ストリーミング、低遅延、マルチモニターのサポートにより、スムーズで信頼性の高い接続を体験し、技術者が問題を迅速かつ効果的に解決できるようにします。

3. 強力なセキュリティとコンプライアンス: Splashtop は AES-256 暗号化、MFA、SSO を使用し、SOC 2、ISO 27001、GDPR、HIPAA への準拠を提供するため、IT チームはリモート デバイスをサポートする際に安心感を得ることができます。

4. あらゆるデバイスの柔軟なサポート: 1 つのプラットフォームから Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook をサポートします。Splashtop は、有人と無人アクセスも提供するため、IT チームや MSPsにとって多用途になります。

5. 簡単な統合と管理: Splashtop は、ServiceNow、Zendesk、Autotask、Freshservice などの主要な ITSM および PSA ツールの統合が組み込まれているため、技術者のワークフローを合理化し、解決時間を短縮します。

LogMeIn Rescue から Splashtop に切り替えた際のユーザーの声

他の人を利用したことがある。LogMeIn、TeamViewerなど。Splashtop が最速で最も信頼性が高いことがわかりました。サポートされている人々も、サポート ソフトウェアが最も使いやすいものであり、うまく機能していると感じています。

Michael Tott - Fore Computers

オンデマンドの迅速なサポートを提供するために必要なすべての主要な機能を入手してください

  • 有人および無人のサポート
  • シンプルなセッションコードによる迅速な接続
  • Windows、Mac、iOS、Androidデバイスをサポート
  • Windows、Mac、iOS、Androidからリモート
  • SOSアプリを会社のテキスト、ロゴ、色でブランド化する
  • PSAとの統合
  • チャット
  • ファイル転送
  • クロスプラットフォームのドラッグ アンド ドロップ ファイル転送 (LogMeIn Rescue にはない)
  • 技術者の画面共有
  • マルチモニターナビゲーション
  • セッションログ
  • セッション録画
  • 堅牢なセキュリティ

すでに LogMeIn ライセンスをお持ちですか?

追加料金なしで Splashtop をいち早く始めましょう!

Strobel Energy Group facility at night

ケーススタディー

StrobelはLogMeIn Centralから切り替えることで80%の節約を実現

LogMeIn Centralよりもはるかに低価格のトップリモートサポート機能

MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

ケーススタディー

Fast Break Tech が LogMeIn Central から Splashtop に切り替えます

Splashtopへの切り替えがこのMSPにとって最良の選択肢であった主な理由をご覧ください

他の LogMeIn ツールを使用していますか?また、LogMeIn ProLogMeIn Central の代替品も提供しています。LogMeIn の最良の代替手段については、完全なガイドを参照してください。

よくある質問(FAQ)

LogMeIn Rescue から切り替える前に Splashtop を試すことはできますか?
Splashtop は LogMeIn Rescue と同じレベルのセキュリティを提供しますか?
LogMeIn RescueとSplashtopのどちらが費用対効果が高いですか?
IT サポート業務の拡張という点で、Splashtop は LogMeIn Rescue とどのように比較されますか?
