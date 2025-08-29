AnyDeskの商用検出に不満を感じていますか?
AnyDeskの無料版を使用していて、商用利用の疑いにより数分後にリモート接続がブロックされた場合は、私たちがサポートします。AnyDeskは、あなたが無料ライセンスを商用目的で使用していることを検出すると、リモート接続を制限して、商用プランの料金を支払わせます。
Splashtop は、AnyDesk に代わる手頃な価格の代替手段を提供します。Splashtop と AnyDesk の価格を比較すると、Splashtop を使用すると 40% 以上節約できます。クレジットカードやコミットメントは不要の無料トライアルから始めましょう!
G2 リモートデスクトップのユーザー満足度スコア – Splashtop 対 AnyDesk
Splashtop に切り替える: より安全で信頼性が高く、コスト効率の高いソリューション
Splashtop は、 AnyDeskと比較して、信頼性が高く、安全で、パフォーマンスが高く、費用対効果が高くなります。 いつでも、どこからでも、どのデバイスからでもコンピューターに無制限にアクセスできます。さらに、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、リモート印刷、チャット、マルチモニター サポートなどの主要な機能をすべて利用できます。
Splashtop を使用すると、業界をリードするカスタマー サービス エクスペリエンスが得られるため、Splashtop は業界最高の NPS スコアを獲得しました (ユーザーとサードパーティのレビュアー G2 によって評価されました)。また、AnyDeskは、サブスクリプションをキャンセルするために28日前に通知する必要があります。Splashtopでは、Web管理コンソールでクリックするだけで、いつでも自動更新を無効化できます。Splashtop は、最高の価値とサービスを提供することをお約束します。
そのため、Splashtop は AnyDesk の最良の代替品です。