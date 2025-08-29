メインコンテンツへスキップ
AnyDeskの商用利用が検出されましたか?接続がブロックされていますか?

これが、Splashtopに切り替えるべき理由です...

AnyDeskの商用検出に不満を感じていますか?

AnyDeskの無料版を使用していて、商用利用の疑いにより数分後にリモート接続がブロックされた場合は、私たちがサポートします。AnyDeskは、あなたが無料ライセンスを商用目的で使用していることを検出すると、リモート接続を制限して、商用プランの料金を支払わせます。

Splashtop は、AnyDesk に代わる手頃な価格の代替手段を提供します。Splashtop と AnyDesk の価格を比較すると、Splashtop を使用すると 40% 以上節約できます。クレジットカードやコミットメントは不要の無料トライアルから始めましょう!

リモートアクセスのニーズに最適な代替手段を見つける

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

月額¥825から

AnyDesk Soloの月額 ¥3,090と比較

あらゆるデバイスからパソコンにリモートでアクセス可能。在宅勤務を導入したい個人や企業・学校に最適です。

無料トライアル詳細はこちら

IT、サポート、ヘルプデスク向け

Splashtop Remote Support

¥3,400から開始

¥4,990から始まるAnyDeskプランとの比較

有人および無人のリモートサポートソフトウェア。オンデマンドのリモートサポート(QuickSupport)を、あらゆるコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスに提供します。

無料トライアル詳細情報

大規模チーム向け

Splashtop Enterprise

ビジネス、組織、教育機関全体でリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアを組み合わせることができます。

お問い合わせ詳細はこちら

G2 リモートデスクトップのユーザー満足度スコア – Splashtop 対 AnyDesk

Splashtop に切り替える: より安全で信頼性が高く、コスト効率の高いソリューション

Splashtop は、 AnyDeskと比較して、信頼性が高く、安全で、パフォーマンスが高く、費用対効果が高くなります。 いつでも、どこからでも、どのデバイスからでもコンピューターに無制限にアクセスできます。さらに、ドラッグ アンド ドロップ ファイル転送、リモート印刷、チャット、マルチモニター サポートなどの主要な機能をすべて利用できます。

Splashtop を使用すると、業界をリードするカスタマー サービス エクスペリエンスが得られるため、Splashtop は業界最高の NPS スコアを獲得しました (ユーザーとサードパーティのレビュアー G2 によって評価されました)。また、AnyDeskは、サブスクリプションをキャンセルするために28日前に通知する必要があります。Splashtopでは、Web管理コンソールでクリックするだけで、いつでも自動更新を無効化できます。Splashtop は、最高の価値とサービスを提供することをお約束します。

そのため、Splashtop は AnyDesk の最良の代替品です。

顧客がAnyDeskよりもSplashtopを好む理由:TrustRadiusレビュー

Splashtopの無料トライアルを始めましょう:AnyDeskの最良の代替品である理由をご覧ください

