高速で安全なリモートアクセスを実現する、2025年のAnyDeskベス��ト代替ソリューション － Splashtop
AnyDeskとSplashtopを比較し、Splashtopを無料でお試しください
Splashtop が AnyDesk のトップ代替品として際立っている理由
Splashtop は AnyDesk よりも優れたパフォーマンスを発揮します。 リモートアクセスセッション中に、リモートデバイスの前にいるかのような気分になります。
Splashtop には、リモートワーク、IT サポート、リモート管理などに必要なすべての主要な機能が備わっています。
Splashtop は、TrustRadius によってリモートアクセスとサポート 2023 のリーダーとして認められ、ベスト バリュー、ベスト リレーションシップ、ベスト フィーチャー セット、ベスト ソフトウェアが認められました。
Splashtopを使用すると、より少ない料金で支払うことができます。 より優れた顧客サービスを備えた、非常に安全で最高のパフォーマンスのソリューションが得られます。
Splashtop の紹介: AnyDesk の最高評価の競合他社すべての製品を見る
AnyDesk ではなく Splashtop を選択する利点
信頼性と高いパフォーマンス
Splashtop は、その信頼性により、ユーザー満足度で常に高い評価を獲得しています。常に高性能なリモート接続が利用できるため、デスクトップにリモートアクセスしながら、ビデオ編集、オーディオミキシング、リップシンク、3D CAD描画などのタスクが簡単になります。
Splashtop は、使用するオペレーティング システムをサポートし、クロスプラットフォーム リモートアクセスを提供します。 取得 リモートデスクトップアクセス 他のWindowsから Windows、 Mac 、 Linux コンピューターにアクセス 、 Mac、 Android、または Chromebook デバイス。IT 部門は、任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスにアクセスして、リモートサポートを提供できます。
ユーザーフレンドリーなコンピュータ管理
アカウント内で複数のユーザーを管理する必要がありますか?
Splashtop の機能を使用すると、一元化された管理コンソールを通じてすべてのユーザーとデバイスを簡単に管理できます。
ユーザーとコンピューターを簡単にグループ化したり、セキュリティ設定を調整したりすることができます。
パスワードを覚える必要もありません 無人アクセス: – 各ユーザーが自分のコンピュータにアクセスするためのアクセス許可を設定するだけです。
理にかなった価格設定
Splashtop は、一貫した価格設定とビジネス慣行により、最も��シンプルで最速のリモートアクセスおよび リモートサポートソリューション を非常に手頃な価格で提供することを目指しています。
そのため、Splashtop Remote Accessは、特定のユースケースに合わせて拡張できるようにし、ユーザーごとに価格を設定し、購入したユーザー数に応じて拡張されるコンピューター制限を設けています。個人やリモートアクセスユーザーの小グループにとっては、このモデルが最も簡単だと感じるかもしれません。
Splashtopには、一度も値上げをしなかった歴史もあります。Splashtop と AnyDesk の価格を比較します。
堅牢なセキュリティ
Splashtop は、安全なインフラストラクチャ、侵入防止、アプリのセキュリティでネットワーク、データ、情報を保護します。
これは、堅牢なファイアウォール、データ暗号化、DDoS緩和、24×7侵入検知、防御メカニズム、マルチレベルのパスワードセキュリティ、画面の自動ロック、セッションアイドルタイムアウト、リモート接続通知、プロキシサーバー認証、デジタル署名されたアプリケーションを意味します。
また、最大限のセキュリティを実現するために、 cloud 環境を設計および保守するための最新の業界標準に従っています。
Splashtop vs. AnyDesk: どちらのリモートアクセスツールが優れていますか?
Splashtop は、いくつかの理由から、より有利な AnyDesk の代替手段として浮上しています。
パフォーマンスとスピード: Splashtop は高解像度のリモートアクセスを提供し、ユーザーがまるでリモートデバイスの真正面にいるかのように感じることができます。 ビデオ編集、オーディオ ミキシング、3D CAD 描画などのタスクがシームレスになり、比類のないユーザー エクスペリエンスを提供します。
費用対効果: Splashtop 、数分の 1 のコストで最高レベルのリモートアクセスおよびサポート ソリューションを提供することに誇りを持っています。 Splashtop と AnyDesk の価格を比較すると、機能やセキュリティを犠牲にすることなく、ユーザーは Splashtop の方がコストパフォーマンスに優れています。
セキュリティ: Splashtop には、ファイアウォール、データ暗号化、DDoS 軽減、24 時間 7 日の侵入検知などの堅牢なセキュリティ対策が備わっています。これらの機能により、ユーザー データが常に保護され、個人ユーザーや企業に安心感を与えます。
クロスプラットフォームのサポート: Splashtop は幅広いオペレーティング システムをサポートしているため、ユーザーは別のコンピューター、タブレット、モバイル デバイスなど、ほぼすべてのデバイスから Windows、Mac、Linux コンピューターにアクセスできます。この柔軟性は、今日の多様なテクノロジー環境において非常に重要です。
ユーザーフレンドリーな管理: Splashtop の一元管理コンソールを使用すると、管理者はユーザーとデバイスを簡単に管理できます。Splashtop は、ユーザーのグループ化からセキュリティ設定の調整まで、より直感的な管理エクスペリエンスを提供します。
カスタマーレビュー: Splashtop は常に高いユーザー評価を受けており、その機能、パフォーマンス、カスタマー サポートに満足していることを示しています。このユーザーの信頼は、Splashtop の卓越性への取り組みの証です。
結論として、Splashtop はより包括的で安全かつユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。信頼できるリモートアクセス ツールを求めている個人であっても、従業員の能力を強化したいと考えている企業であっても、 Splashtop AnyDesk最良の代替品として際立っています。
SplashtopがAnyDeskのより良い代替製品である理由
Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、任意のパソコン、タブレット、モバイルデバイスを使用して、どこからでもコンピューターにアクセスできます。高速リモート接続により、まるで離れた場所にあるパソコンの前に座っているかのように感じられます。さらに、次の主要なリモートデスクトップ機能も利用できます。
ドラッグ&ドロップファイル転送
リモート印刷
リモート再起動
リモートWake-on-LAN
マルチモニターサポート
チャット
2段階認証
...さらに他にもたくさんあります！