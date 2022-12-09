Scopri di più sulle nostre funzionalità
Funzioni di accesso e supporto remoto di alto livello per qualsiasi esigenza
Caratteristiche Splashtop
Accesso supervisionato
L'accesso supervisionato di Splashtop consente di controllare da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. È inoltre possibile visualizzare da remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.
Chatta
Invia e ricevi messaggi verso un computer remoto prima, durante o dopo le sessioni di accesso remoto.
Accesso remoto multipiattaforma
Indipendentemente dal dispositivo a cui ti stai collegando e dal dispositivo da cui lo stai facendo, avrai un'esperienza impeccabile con connessioni ad alte prestazioni, trasmissione e audio di qualità HD.
Trasferimento file
La funzione di trasferimento di file da desktop remoto di Splashtop semplifica il trasferimento di file tra computer, attraverso una connessione remota. Inoltre, è più sicura rispetto all'invio di file via e-mail.
Prestazioni elevate
Grazie alle funzionalità altamente performanti di Splashtop, i professionisti possono accedere alle postazioni di lavoro a elevato consumo di risorse da remoto come se fossero presenti sul posto.
Registrazione
Esamina i registri delle connessioni al desktop remoto, dei trasferimenti di file, delle sessioni di chat e di altre cronologie.
Desktop remoto multi monitor
La funzione di desktop remoto multimonitor di Splashtop consente di visualizzare più monitor su un unico schermo mentre si controlla un computer remoto.
Audio da desktop remoto
Ascolta l'audio di un computer remoto in tempo reale sul tuo computer locale, tablet o dispositivo mobile grazie a Splashtop.
Stampa remota
Stampa qualsiasi cosa dal computer remoto a cui stai accedendo sulla tua stampante locale.
Riavvio remoto
Riavvia il computer remoto dalla console web di Splashtop o dall'app Splashtop Business
Riattivazione remota
La funzione di wake-on-LAN di Splashtop consente di riattivare a distanza i computer Windows o Mac a condizione che un altro computer nella stessa rete sia già acceso.
Accesso remoto programmato
Utilizza una console di amministrazione centralizzata per impostare, gestire e monitorare una pianificazione per consentire l'accesso ai computer autorizzati in sede a orari prestabiliti.
Condividi il mio schermo
Condividi lo schermo del tuo desktop con gli spettatori remoti mentre accedi da un altro dispositivo. Questa funzione è ideale per le dimostrazioni, per impartire istruzioni e per condividere informazioni.
Autenticazione singola
Splashtop SSO utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali provider di identità.
Accesso multiutente a un singolo computer
Consenti a tre utenti di accedere da remoto a un computer contemporaneamente.
Accesso remoto Android non supervisionato
Accedi e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o dispositivo Android, anche senza la presenza di un utente finale. È possibile controllare da remoto telefoni e tablet Android dal computer per completare le attività IT e di supporto con facilità.
Gestione dei computer degli utenti
Splashtop ti offre gli strumenti per invitare gli utenti, impostare le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, pianificare l'accesso e organizzare gli utenti e i computer in gruppi.
Registrazione delle sessioni video
Registra le tue sessioni di assistenza remota per mostrare agli utenti finali come eseguire un'attività o insegnare ai colleghi informatici come risolvere determinati problemi.
Whiteboard
Evidenzia, disegna o scrivi facilmente sulle tue presentazioni usando la tua tavoletta. Con la lavagna puoi migliorare l'interattività durante le presentazioni, la formazione o l'insegnamento.