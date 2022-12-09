Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

Scopri di più sulle nostre funzionalità

Funzioni di accesso e supporto remoto di alto livello per qualsiasi esigenza

Prova gratuitaScopri tutti i prodotti

Caratteristiche Splashtop

Accesso supervisionato

L'accesso supervisionato di Splashtop consente di controllare da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. È inoltre possibile visualizzare da remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.

Ulteriori informazioni

Chatta

Invia e ricevi messaggi verso un computer remoto prima, durante o dopo le sessioni di accesso remoto.

Ulteriori informazioni

Accesso remoto multipiattaforma

Indipendentemente dal dispositivo a cui ti stai collegando e dal dispositivo da cui lo stai facendo, avrai un'esperienza impeccabile con connessioni ad alte prestazioni, trasmissione e audio di qualità HD.

Ulteriori informazioni

Trasferimento file

La funzione di trasferimento di file da desktop remoto di Splashtop semplifica il trasferimento di file tra computer, attraverso una connessione remota. Inoltre, è più sicura rispetto all'invio di file via e-mail. 

Ulteriori informazioni

Prestazioni elevate

Grazie alle funzionalità altamente performanti di Splashtop, i professionisti possono accedere alle postazioni di lavoro a elevato consumo di risorse da remoto come se fossero presenti sul posto.

Ulteriori informazioni

Registrazione

Esamina i registri delle connessioni al desktop remoto, dei trasferimenti di file, delle sessioni di chat e di altre cronologie.

Ulteriori informazioni

Desktop remoto multi monitor

La funzione di desktop remoto multimonitor di Splashtop consente di visualizzare più monitor su un unico schermo mentre si controlla un computer remoto. 

Ulteriori informazioni

Audio da desktop remoto

Ascolta l'audio di un computer remoto in tempo reale sul tuo computer locale, tablet o dispositivo mobile grazie a Splashtop. 

Ulteriori informazioni

Stampa remota

Stampa qualsiasi cosa dal computer remoto a cui stai accedendo sulla tua stampante locale.

Ulteriori informazioni

Riavvio remoto

Riavvia il computer remoto dalla console web di Splashtop o dall'app Splashtop Business

Ulteriori informazioni

Riattivazione remota

La funzione di wake-on-LAN di Splashtop consente di riattivare a distanza i computer Windows o Mac a condizione che un altro computer nella stessa rete sia già acceso.

Ulteriori informazioni

Accesso remoto programmato

Utilizza una console di amministrazione centralizzata per impostare, gestire e monitorare una pianificazione per consentire l'accesso ai computer autorizzati in sede a orari prestabiliti.

Ulteriori informazioni

Condividi il mio schermo

Condividi lo schermo del tuo desktop con gli spettatori remoti mentre accedi da un altro dispositivo. Questa funzione è ideale per le dimostrazioni, per impartire istruzioni e per condividere informazioni.

Ulteriori informazioni

Autenticazione singola

Splashtop SSO utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali provider di identità.

Ulteriori informazioni

Accesso multiutente a un singolo computer

Consenti a tre utenti di accedere da remoto a un computer contemporaneamente.

Ulteriori informazioni

Accesso remoto Android non supervisionato

Accedi e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o dispositivo Android, anche senza la presenza di un utente finale. È possibile controllare da remoto telefoni e tablet Android dal computer per completare le attività IT e di supporto con facilità.

Ulteriori informazioni

Gestione dei computer degli utenti

Splashtop ti offre gli strumenti per invitare gli utenti, impostare le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, pianificare l'accesso e organizzare gli utenti e i computer in gruppi.

Ulteriori informazioni

Registrazione delle sessioni video

Registra le tue sessioni di assistenza remota per mostrare agli utenti finali come eseguire un'attività o insegnare ai colleghi informatici come risolvere determinati problemi.

Ulteriori informazioni

Whiteboard

Evidenzia, disegna o scrivi facilmente sulle tue presentazioni usando la tua tavoletta. Con la lavagna puoi migliorare l'interattività durante le presentazioni, la formazione o l'insegnamento.

Ulteriori informazioni

Vuoi iniziare?

Prova gratuitaContattaci