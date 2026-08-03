L'accesso remoto sicuro diventa un gioco da ragazzi

I migliori software per accesso e supporto remoto e gestione degli endpoint
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Per uso individuale e team
Accedi ai tuoi computer da qualsiasi altro dispositivo, ovunque tu sia, con Splashtop Remote Access. Ideale per lavorare da casa.
Per IT, Help Desk e MSP
Monitora e gestisci da remoto i dispositivi, offri assistenza remota e consenti l'accesso remoto agli utenti finali con Splashtop AEM o Splashtop Remote Support.
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Accesso remoto
Ottieni un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. Lavora da remoto proprio come faresti in ufficio grazie a Splashtop Remote Access.
Supporto remoto
Offri supporto remoto a computer e dispositivi mobili con una soluzione di assistenza IT remota sicura, facile da usare, non supervisionata e on-demand: Splashtop Remote Support.
Gestione endpoint e patch
Tieni sotto controllo, gestisci e aggiorna i dispositivi con gestione delle patch in tempo reale, gestione del software, distribuzione, criteri e altro ancora con Splashtop AEM.
Enterprise
Accesso e supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata grazie a Splashtop Enterprise. Versione on-premises disponibile.
Scelto da 30 milioni di utenti e dall'85% delle aziende Fortune 500
Festeggiamo i 20 anni di Splashtop
Scopri la storia dietro i 20 anni di Splashtop
Scopri come si è evoluto Splashtop e come le esigenze dei clienti hanno influenzato ciò che abbiamo realizzato
Gestione, supporto e sicurezza: tutto in un unico posto
Semplifica le operazioni IT con Splashtop Autonomous Endpoint Management. Mantieni i tuoi endpoint aggiornati, conformi e sicuri grazie alle soluzioni di gestione degli endpoint e gestione delle patch per IT e MSP. Prenota una demo o contattaci per maggiori informazioni.
Una ricerca di Splashtop rivela che la manutenzione degli endpoint assorbe metà delle risorse IT
Scarica il rapporto: In mezzo a due fuochi: perché la maggior parte dei team IT non riesce ad andare oltre la gestione reattiva degli endpoint.
I migliori software per desktop remoto destinati alle aziende
Salva 40%
Affrontiamo le soluzioni di desktop remoto per le aziende, analizzando le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare nella scelta di uno strumento di desktop remoto e perché Splashtop Enterprise è la soluzione migliore.
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.
Caso di studio
Warner Bros. si avvale di Splashtop per eseguire attività di post-produzione da qualsiasi luogo
Durante l'emergenza da COVID-19, Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand ha implementato Splashtop come soluzione di continuità aziendale per mantenere in esecuzione da remoto i flussi di post-produzione. Dopo aver testato altre soluzioni di accesso remoto, l'azienda ha scelto Splashtop per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza e produttività da remoto ad alte prestazioni.
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Accesso remoto
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Supporto remoto
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Gestione endpoint e patch
Tieni sotto controllo, gestisci e aggiorna i dispositivi con gestione delle patch in tempo reale, gestione del software, distribuzione, criteri e altro ancora con Splashtop AEM.
Dai nostri clienti soddisfatti
La sicurezza e la facilità d'uso di Splashtop sono impareggiabili. Il nostro supporto IT può ora dedicare più tempo agli utenti.
John Williams, International IT Director at GE
Dai nostri clienti soddisfatti
Ringrazio molto il team di assistenza di Splashtop per la sua cortesia. È un aspetto fondamentale per chi lavora nel settore tecnologico. Lo apprezzo molto perché mi facilita il lavoro, quindi vi ringrazio.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group