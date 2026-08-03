L'accesso remoto sicuro diventa un gioco da ragazzi

Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Sede centrale UE Splashtop BV (Paesi Bassi). Dati UE ospitati in Germania. Conformità GDPR, ISO 27001 e SOC 2. Offerta per utenti singoli a 1 € per il primo anno.

I migliori software per accesso e supporto remoto e gestione degli endpoint

Scegli una prova gratuita per iniziare

Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Per uso individuale e team

Accedi ai tuoi computer da qualsiasi altro dispositivo, ovunque tu sia, con Splashtop Remote Access. Ideale per lavorare da casa.

Prova gratuitaUlteriori informazioni
A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Per IT, Help Desk e MSP

Monitora e gestisci da remoto i dispositivi, offri assistenza remota e consenti l'accesso remoto agli utenti finali con Splashtop AEM o Splashtop Remote Support.

Prova gratuitaUlteriori informazioni

Esplora le nostre soluzioni più popolari

Accesso remoto

Ottieni un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. Lavora da remoto proprio come faresti in ufficio grazie a Splashtop Remote Access.

Prova gratuita

Supporto remoto

Offri supporto remoto a computer e dispositivi mobili con una soluzione di assistenza IT remota sicura, facile da usare, non supervisionata e on-demand: Splashtop Remote Support.

Prova gratuita

Gestione endpoint e patch

Tieni sotto controllo, gestisci e aggiorna i dispositivi con gestione delle patch in tempo reale, gestione del software, distribuzione, criteri e altro ancora con Splashtop AEM.

Inizia

Enterprise

Accesso e supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata grazie a Splashtop Enterprise. Versione on-premises disponibile.

Inizia

Scelto da 30 milioni di utenti e dall'85% delle aziende Fortune 500

Harvard University logo
UPS logo
GE logo
NHL logo
toyota logo
Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
In primo piano

Festeggiamo i 20 anni di Splashtop

Scopri la storia dietro i 20 anni di Splashtop

Scopri come si è evoluto Splashtop e come le esigenze dei clienti hanno influenzato ciò che abbiamo realizzato

Leggi di più
A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
Nuovo prodotto

Gestione, supporto e sicurezza: tutto in un unico posto

Semplifica le operazioni IT con Splashtop Autonomous Endpoint Management. Mantieni i tuoi endpoint aggiornati, conformi e sicuri grazie alle soluzioni di gestione degli endpoint e gestione delle patch per IT e MSP. Prenota una demo o contattaci per maggiori informazioni.

Ulteriori informazioni
Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
Nuovo studio di ricerca

Una ricerca di Splashtop rivela che la manutenzione degli endpoint assorbe metà delle risorse IT

Scarica il rapporto: In mezzo a due fuochi: perché la maggior parte dei team IT non riesce ad andare oltre la gestione reattiva degli endpoint.

Scarica il rapporto
A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
Blog

I migliori software per desktop remoto destinati alle aziende

Salva 40%

Affrontiamo le soluzioni di desktop remoto per le aziende, analizzando le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare nella scelta di uno strumento di desktop remoto e perché Splashtop Enterprise è la soluzione migliore.

Leggi di più

Protezione e sicurezza avanzata dei dati

Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastruttura sicura

    L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Funzioni di sicurezza avanzate

    Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standard e conformità

    La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.

    Ulteriori informazioni
Warner Bros Logo

Caso di studio

Warner Bros. si avvale di Splashtop per eseguire attività di post-produzione da qualsiasi luogo

Durante l'emergenza da COVID-19, Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand ha implementato Splashtop come soluzione di continuità aziendale per mantenere in esecuzione da remoto i flussi di post-produzione. Dopo aver testato altre soluzioni di accesso remoto, l'azienda ha scelto Splashtop per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza e produttività da remoto ad alte prestazioni.

Leggi il caso di studio

Esplora queste soluzioni popolari

Accesso remoto

Ottieni un accesso sicuro e ad alte prestazioni ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. Lavora da remoto proprio come faresti in ufficio grazie a Splashtop Remote Access.

Prova gratuita

Supporto remoto

Offri supporto remoto a computer e dispositivi mobili con una soluzione di assistenza IT remota sicura, facile da usare, non supervisionata e on-demand: Splashtop Remote Support.

Prova gratuita

Gestione endpoint e patch

Tieni sotto controllo, gestisci e aggiorna i dispositivi con gestione delle patch in tempo reale, gestione del software, distribuzione, criteri e altro ancora con Splashtop AEM.

Inizia

Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS e Cloud PKI semplifica la protezione delle reti Wi-Fi e delle reti in generale grazie all'autenticazione basata su identità e certificati.

Inizia

Dai nostri clienti soddisfatti

La sicurezza e la facilità d'uso di Splashtop sono impareggiabili. Il nostro supporto IT può ora dedicare più tempo agli utenti.

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

Dai nostri clienti soddisfatti

Ringrazio molto il team di assistenza di Splashtop per la sua cortesia. È un aspetto fondamentale per chi lavora nel settore tecnologico. Lo apprezzo molto perché mi facilita il lavoro, quindi vi ringrazio.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group

Gestione, supporto e sicurezza: tutto in un unico posto

Inizia la tua prova gratuita