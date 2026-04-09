Prezzi relativi all'accesso e al supporto remoto

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Soluzioni sicure, altamente performanti e a prezzi competitivi a partire da 5,50 € al mese.
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Remote Access Solo
5,50 €
1 €
Al mese. Fatturati a 12 € per il primo anno, con rinnovo a 66 €
Progettato per i singoli utenti. Scopri gli elementi essenziali dell'accesso remoto, tra cui:
- Accesso da qualsiasi dispositivo
- Facile installazione
Progettato per i singoli utenti. Scopri gli elementi essenziali dell'accesso remoto, tra cui:
- Accesso da qualsiasi dispositivo
- Facile installazione
- Prestazioni elevate
- Sicurezza robusta
Pro
7,50 €/ mese / utente
Fatturazione su base annua a 90 € per utente
Per i singoli e i piccoli team che hanno bisogno di produttività nel lavoro a distanza
Tutti gli strumenti disponibili in Solo più
- Supporto multi-monitor
- Gestione dei ruoli utente e degli accessi
- Chat e registrazione delle sessioni
- Più utenti (fino a 3) in un unico computer
Per i singoli e i piccoli team che hanno bisogno di produttività nel lavoro a distanza
Tutti gli strumenti disponibili in Solo più
- Supporto multi-monitor
- Gestione dei ruoli utente e degli accessi
- Chat e registrazione delle sessioni
- Più utenti (fino a 3) in un unico computer
Performance
11,25 €/ mese / utente
Fatturazione su base annua a 135 € per utente
L'esperienza di lavoro a distanza definitiva
Tutti gli strumenti disponibili in Pro più
- Precisione del colore 4:4:4
- Capacità di 240 FPS
- Audio ad alta fedeltà
- Stilo remoto e Wacom Bridge
- Passthrough USB e altro ancora
L'esperienza di lavoro a distanza definitiva
Tutti gli strumenti disponibili in Pro più
- Precisione del colore 4:4:4
- Capacità di 240 FPS
- Audio ad alta fedeltà
- Stilo remoto e Wacom Bridge
- Passthrough USB e altro ancora
Enterprise
Contattaci per conoscere i prezzi e le licenze personalizzabili
Per la sicurezza avanzata, la gestibilità e il controllo degli accessi
Tutti gli strumenti disponibili in Performance più
- Integrazione SSO
- Controlli degli accessi granulari, accesso programmato, registrazione SIEM
- Accesso non supervisionato Android/IoT
- API, IP whitelist, registrazione nel cloud, Connector e molto altro
Per la sicurezza avanzata, la gestibilità e il controllo degli accessi
Tutti gli strumenti disponibili in Performance più
- Integrazione SSO
- Controlli degli accessi granulari, accesso programmato, registrazione SIEM
- Accesso non supervisionato Android/IoT
- API, IP whitelist, registrazione nel cloud, Connector e molto altro
Remote Support - SOS
A partire da
21 €/ Licenza utente mese / concorrente
Fatturazione annuale a 244 € o 369 € per utente simultaneo
- Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
- Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
- Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
- Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
- Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
- 1 licenza: 300 computer gestiti
- 2 licenze: 600 computer gestiti
- 3 licenze: 900 computer gestiti
- 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
- Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
- Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
- Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
- Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
- Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
- Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
- 1 licenza: 300 computer gestiti
- 2 licenze: 600 computer gestiti
- 3 licenze: 900 computer gestiti
- 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
- Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
Remote Support - Enterprise
Contattaci per conoscere i prezzi e le licenze personalizzabili
Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus
- Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
- Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
- Più di 1.200 dispositivi gestiti
Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus
- Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
- Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
- Più di 1.200 dispositivi gestiti
Autonomous Endpoint Management
- Automatizza l'applicazione di patch e gli aggiornamenti software per semplificare le operazioni IT
- Monitora la salute del dispositivo in tempo reale per risolvere i problemi in modo proattivo
- Ottieni un controllo centralizzato su più endpoint con un intervento manuale minimo
- Disponibile anche come componente aggiuntivo con le licenze SOS e supporto remoto aziendale
- Automatizza l'applicazione di patch e gli aggiornamenti software per semplificare le operazioni IT
- Monitora la salute del dispositivo in tempo reale per risolvere i problemi in modo proattivo
- Ottieni un controllo centralizzato su più endpoint con un intervento manuale minimo
- Disponibile anche come componente aggiuntivo con le licenze SOS e supporto remoto aziendale
Splashtop Antivirus con il componente aggiuntivo Bitdefender
- Proteggiti da virus, malware e ransomware
- Distribuisci l'antivirus senza problemi e gestisci criteri personalizzati dall'interno di Splashtop
- Risparmia sul prezzo con le offerte esclusive riservate ai clienti Splashtop
- Proteggiti da virus, malware e ransomware
- Distribuisci l'antivirus senza problemi e gestisci criteri personalizzati dall'interno di Splashtop
- Risparmia sul prezzo con le offerte esclusive riservate ai clienti Splashtop
Bitdefender GravityZone EDR
- Rileva, analizza e rispondi alle minacce informatiche avanzate in tempo reale con il rilevamento e la risposta avanzati degli endpoint
- Migliora la visibilità su endpoint, reti e ambienti cloud per una protezione completa
- Rileva, analizza e rispondi alle minacce informatiche avanzate in tempo reale con il rilevamento e la risposta avanzati degli endpoint
- Migliora la visibilità su endpoint, reti e ambienti cloud per una protezione completa
Sicurezza Wi-Fi di Foxpass
- Mitiga gli attacchi informatici e le violazioni dei dati con una soluzione di sicurezza Wi-Fi completa di tutte le funzionalità
- Garantisci la sicurezza e la privacy: impedisci agli ospiti e agli studenti di accedere alla rete del personale
- Implementazione flessibile e robusta fornita con autenticazione con password e senza password
- Mitiga gli attacchi informatici e le violazioni dei dati con una soluzione di sicurezza Wi-Fi completa di tutte le funzionalità
- Garantisci la sicurezza e la privacy: impedisci agli ospiti e agli studenti di accedere alla rete del personale
- Implementazione flessibile e robusta fornita con autenticazione con password e senza password
Secure Workspace
- Piattaforma di accesso sicuro unificata con servizi SSE e SASE
- Accesso sicuro di terze parti con accesso just-in-time, registrazione delle sessioni, monitoraggio in tempo reale e molto altro
- Piattaforma di accesso sicuro unificata con servizi SSE e SASE
- Accesso sicuro di terze parti con accesso just-in-time, registrazione delle sessioni, monitoraggio in tempo reale e molto altro
Classroom Cloud
29,99 USD/ insegnante / anno
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe.
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe.
Mirroring360 Pro
29,99 USD/ insegnante / anno
Esegui il mirroring dello schermo di un cellulare o di un desktop sul tuo PC o Mac senza alcun cavo.
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Enterprise per l'istruzione
Migliora l'esperienza di apprendimento a distanza e di persona con soluzioni per studenti, insegnanti e IT
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La soluzione di accesso e supporto remoto più votata in assoluto
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