Prezzi relativi all'accesso e al supporto remoto

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  • Accesso da qualsiasi dispositivo
  • Facile installazione

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Pro

7,50 €/ mese / utente

Fatturazione su base annua a 90 € per utente

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Per i singoli e i piccoli team che hanno bisogno di produttività nel lavoro a distanza

Tutti gli strumenti disponibili in Solo più

  • Supporto multi-monitor
  • Gestione dei ruoli utente e degli accessi
  • Chat e registrazione delle sessioni
  • Più utenti (fino a 3) in un unico computer

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Performance

11,25 €/ mese / utente

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L'esperienza di lavoro a distanza definitiva

Tutti gli strumenti disponibili in Pro più

  • Precisione del colore 4:4:4
  • Capacità di 240 FPS
  • Audio ad alta fedeltà
  • Stilo remoto e Wacom Bridge
  • Passthrough USB e altro ancora

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Enterprise

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Per la sicurezza avanzata, la gestibilità e il controllo degli accessi

Tutti gli strumenti disponibili in Performance più

  • Integrazione SSO
  • Controlli degli accessi granulari, accesso programmato, registrazione SIEM
  • Accesso non supervisionato Android/IoT
  • API, IP whitelist, registrazione nel cloud, Connector e molto altro

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Remote Support - SOS

A partire da

21 €/ Licenza utente mese / concorrente

Fatturazione annuale a 244 € o 369 € per utente simultaneo

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  • Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
  • Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
    • Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
    • Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
    • Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
      • 1 licenza: 300 computer gestiti
      • 2 licenze: 600 computer gestiti
      • 3 licenze: 900 computer gestiti
      • 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
  • Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
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Remote Support - Enterprise

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Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus

  • Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
  • Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
  • Più di 1.200 dispositivi gestiti

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Autonomous Endpoint Management

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  • Automatizza l'applicazione di patch e gli aggiornamenti software per semplificare le operazioni IT
  • Monitora la salute del dispositivo in tempo reale per risolvere i problemi in modo proattivo
  • Ottieni un controllo centralizzato su più endpoint con un intervento manuale minimo
  • Disponibile anche come componente aggiuntivo con le licenze SOS e supporto remoto aziendale
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Splashtop Antivirus con il componente aggiuntivo Bitdefender

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  • Proteggiti da virus, malware e ransomware
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Bitdefender GravityZone EDR

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  • Migliora la visibilità su endpoint, reti e ambienti cloud per una protezione completa
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Sicurezza Wi-Fi di Foxpass

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  • Garantisci la sicurezza e la privacy: impedisci agli ospiti e agli studenti di accedere alla rete del personale
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Secure Workspace

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  • Piattaforma di accesso sicuro unificata con servizi SSE e SASE
  • Accesso sicuro di terze parti con accesso just-in-time, registrazione delle sessioni, monitoraggio in tempo reale e molto altro
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Classroom Cloud

29,99 USD/ insegnante / anno

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Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe.

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Mirroring360 Pro

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Esegui il mirroring dello schermo di un cellulare o di un desktop sul tuo PC o Mac senza alcun cavo.

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Enterprise per l'istruzione

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Migliora l'esperienza di apprendimento a distanza e di persona con soluzioni per studenti, insegnanti e IT

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