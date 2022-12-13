Soluzioni per l'accesso e il supporto remoto sicuro
Dare potere a individui, team e organizzazioni con soluzioni di accesso e supporto remoto sicure, affidabili e ad alte prestazioni, personalizzate in base alle loro esigenze.
Soluzioni Splashtop
Esiste una soluzione per ogni impiego, esigenza e settore. Trova quella che fa per te.
Lavoratori remoti
Collegati senza problemi alla tua postazione di lavoro in ufficio da qualsiasi luogo.
Supporto IT e Helpdesk
Offri un supporto remoto immediato per i dispositivi supervisionati e non supervisionati.
Gestione e sicurezza degli endpoint
Automatizza l'applicazione di patch, monitora lo stato dei dispositivi e proteggi gli endpoint in tempo reale.
MSPs
Offri ai clienti servizi remoti di qualità superiore e semplifica la gestione.
OEM
Integra l'accesso remoto Splashtop e il mirroring dello schermo nelle tue soluzioni.
Gestione delle vulnerabilità e delle patch
Automatizza gli aggiornamenti per il sistema operativo e per i software di terze parti e riduci i rischi per la sicurezza in modo efficiente.
Alternativa RDP/VPN
Sostituisci l'infrastruttura RDP/VPN con un accesso remoto sicuro e veloce.
Alternativa VDI/DAAs
Accesso remoto ad alte prestazioni e rapido da implementare a computer, server e macchine virtuali Windows, Mac e Linux esistenti.
Distribuzione locale
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità.
Supporto remoto per l'IoT
Gestisci i dispositivi IoT e risolvi i problemi senza problemi senza team IT in loco.
Supporto sul campo
Collega esperti e team in loco con l'assistenza remota abilitata all'AR e risolvi i problemi più velocemente.
Accesso remoto tramite RDP/SSH/VNC
Utilizza Splashtop Connector per connessioni sicure senza VPN o installazione di un agente.
Lavoro a distanza con Wacom
La collaborazione tra Splashtop e Wacom consente di utilizzare senza problemi i dispositivi Wacom su qualsiasi computer.
Accesso remoto al laboratorio
Accesso remoto per gli studenti da qualsiasi dispositivo o luogo, in qualsiasi momento.
Antivirus
Proteggi i tuoi computer Windows e Mac con la pluripremiata tecnologia antimalware di Bitdefender.
Istruzione
Accesso e supporto remoto per garantire che l'apprendimento e il lavoro continuino anche al di fuori delle lezioni per studenti, docenti e IT.
Media e intrattenimento
Crea e modifica ovunque ti trovi grazie all'accesso remoto veloce e sicuro a postazioni di lavoro di alto livello.
Assistenza sanitaria
Aiuta più pazienti, aumenta la tua produttività e lavora da una stanza all'altra con l'accesso remoto.
Vendita
Incrementa i ricavi e la soddisfazione dei clienti in più sedi con una piattaforma unificata per la gestione degli endpoint e l'assistenza agli utenti finali.
Settore pubblico
Sicurezza: lavoro remoto, supporto e collaborazione per le agenzie statali e locali.
Architettura e Design
Accesso remoto ad alte prestazioni a software specializzati e ad alta intensità di risorse da qualsiasi luogo.
Contabilità
Accedi in modo sicuro da remoto ai computer dei clienti o accedi al software di contabilità per supportare tutte le attività legate alle tasse.
Dai nostri clienti soddisfatti
La sicurezza e la facilità d'uso di Splashtop sono impareggiabili. Il nostro supporto IT può ora dedicare più tempo agli utenti.
John Williams, CEO of Mediator
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo raccomandato Splashtop per una serie di motivi: costo, client persistente, autenticazione a due fattori applicata e gestione degli utenti per singoli tecnici.
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
Dai nostri clienti soddisfatti
La disponibilità dell'accesso remoto per i nostri clienti è un punto di forza enorme; abbiamo oltre 20 clienti che utilizzano Splashtop per accedere ai loro sistemi da remoto.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH