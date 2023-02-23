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Accesso remoto Splashtop per l'architettura e il design

Accedi alle applicazioni CAD/CAM/BIM da qualsiasi luogo senza sacrificare le prestazioni o la sicurezza

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Porta la tua workstation di fascia alta sempre con te

Sei un architetto, un designer, un ingegnere o un urbanista e hai bisogno di accedere da remoto a software ad alta intensità di elaborazione? Splashtop ti aiuta a connetterti e a lavorare in modo sicuro ovunque tu sia. 

Hai bisogno di usare un mouse 3D? Nessun problema. Hai un Mac? Abbiamo pensato a te. Splashtop offre accesso remoto sicuro e assistenza per un'ampia gamma di dispositivi, per permetterti di utilizzare i tuoi software ad alte prestazioni ovunque e in qualsiasi momento. 

Vantaggi principali

  • Facilità di accesso da qualsiasi dispositivo

    Puoi accedere rapidamente da remoto a computer o macchine virtuali Windows, Mac e Linux da qualsiasi computer o dispositivo mobile (compresi tablet e Chromebook).

  • Prestazioni elevate e affidabili

    Ottieni un accesso remoto quasi in tempo reale con lo streaming 4K e una latenza minima. Il tuo computer portatile avrà la stessa velocità e le stesse prestazioni della tua potente workstation in ufficio.

  • Lavora da qualsiasi luogo

    L'accesso remoto ti dà la libertà di spostarti. Puoi lavorare facilmente dal tuo bar preferito o ovunque ti venga l'ispirazione.

  • Mantenere connessioni sicure

    Grazie alle connessioni crittografate, alle opzioni di password multilivello, all'autenticazione a più fattori e ad altre funzioni di sicurezza, i dati dei tuoi clienti sono al sicuro. Scopri di più sulla sicurezza di Splashtop.

  • Gestione delle workstation distribuite

    Garantisci la sicurezza, l'aggiornamento e l'affidabilità delle postazioni di lavoro in ambienti d'ufficio, ibridi e remoti grazie agli strumenti di monitoraggio degli endpoint, applicazione delle patch e automazione di Splashtop AEM.

Accesso remoto alle applicazioni software per la progettazione e il rendering di modelli 2D/3D

  • Rhino 3D
  • Autodesk - AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • E altro ancora!

Dai nostri clienti soddisfatti

Abbiamo preso in considerazione altri prodotti, ma Splashtop ha offerto una soluzione competitiva che permetteva la gestione a livello aziendale e l'autenticazione a più fattori. Splashtop ci ha permesso di sfruttare le potenti macchine già assemblate che avevamo a disposizione, con gli utenti che accedevano ai loro desktop abituali.

Alistair Kell - Principale e responsabile della tecnologia dell'informazione e dei processi presso BDP

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