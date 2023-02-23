Accesso remoto Splashtop per l'architettura e il design
Accedi alle applicazioni CAD/CAM/BIM da qualsiasi luogo senza sacrificare le prestazioni o la sicurezza
Porta la tua workstation di fascia alta sempre con te
Sei un architetto, un designer, un ingegnere o un urbanista e hai bisogno di accedere da remoto a software ad alta intensità di elaborazione? Splashtop ti aiuta a connetterti e a lavorare in modo sicuro ovunque tu sia.
Hai bisogno di usare un mouse 3D? Nessun problema. Hai un Mac? Abbiamo pensato a te. Splashtop offre accesso remoto sicuro e assistenza per un'ampia gamma di dispositivi, per permetterti di utilizzare i tuoi software ad alte prestazioni ovunque e in qualsiasi momento.
Vantaggi principali
Facilità di accesso da qualsiasi dispositivo
Puoi accedere rapidamente da remoto a computer o macchine virtuali Windows, Mac e Linux da qualsiasi computer o dispositivo mobile (compresi tablet e Chromebook).
Prestazioni elevate e affidabili
Ottieni un accesso remoto quasi in tempo reale con lo streaming 4K e una latenza minima. Il tuo computer portatile avrà la stessa velocità e le stesse prestazioni della tua potente workstation in ufficio.
Lavora da qualsiasi luogo
L'accesso remoto ti dà la libertà di spostarti. Puoi lavorare facilmente dal tuo bar preferito o ovunque ti venga l'ispirazione.
Mantenere connessioni sicure
Grazie alle connessioni crittografate, alle opzioni di password multilivello, all'autenticazione a più fattori e ad altre funzioni di sicurezza, i dati dei tuoi clienti sono al sicuro. Scopri di più sulla sicurezza di Splashtop.
Gestione delle workstation distribuite
Garantisci la sicurezza, l'aggiornamento e l'affidabilità delle postazioni di lavoro in ambienti d'ufficio, ibridi e remoti grazie agli strumenti di monitoraggio degli endpoint, applicazione delle patch e automazione di Splashtop AEM.
Accesso remoto alle applicazioni software per la progettazione e il rendering di modelli 2D/3D
- Rhino 3D
- Autodesk - AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- E altro ancora!
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo preso in considerazione altri prodotti, ma Splashtop ha offerto una soluzione competitiva che permetteva la gestione a livello aziendale e l'autenticazione a più fattori. Splashtop ci ha permesso di sfruttare le potenti macchine già assemblate che avevamo a disposizione, con gli utenti che accedevano ai loro desktop abituali.
Alistair Kell - Principale e responsabile della tecnologia dell'informazione e dei processi presso BDP
AbbonatiScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità
Per i team IT che gestiscono dispositivi distribuiti
Splashtop AEM
Gestione centralizzata degli endpoint per monitorare, applicare le patch e gestire le workstation in termini di architettura e progettazione su larga scala.