Log del desktop remoto in Splashtop
Esamina i registri delle connessioni al desktop remoto, dei trasferimenti di file, delle sessioni di chat e di altre cronologie
La funzione di registrazione di Splashtop consente di individuare i registri delle sessioni di accesso remoto, delle chat, dei trasferimenti di file e di altri dati cronologici.
La registrazione rende più facile:
Raggiungere la conformità durante gli audit
Fatturare ai clienti in base al tempo trascorso nelle sessioni di lavoro
Gli amministratori e i capisquadra avranno accesso ai registri di tutti i membri del team. I membri del team potranno vedere solo i propri registri. I registri possono essere visualizzati ed esportati nella console web di Splashtop.
Registri di sessione
I registri di sessione ti permettono di visualizzare tutte le connessioni remote. Vedrai gli indirizzi IP dei due dispositivi coinvolti, gli orari di inizio e fine, la durata della sessione, i dispositivi utilizzati e l'utente coinvolto. Vedrai anche se la connessione remota era locale o remota (i dispositivi erano sulla stessa rete o su reti diverse). Se sono stati trasferiti dei file durante la sessione, potrai vederne il nome.
Registri di trasferimento dei file
I registri di trasferimento dei file offrono maggiori informazioni sui trasferimenti di file. Inoltre, potrai vedere i record dei trasferimenti di file sia in sessione che fuori sessione. I registri di trasferimento dei file mostrano gli indirizzi IP e i nomi dei dispositivi coinvolti, l'ora in cui è avvenuto il trasferimento, l'utente interessato, il nome e le dimensioni del file. I registri indicano anche se il file è stato trasferito dal dispositivo locale a quello remoto (upload) o se è stato trasferito dal dispositivo remoto a quello locale (download). Questi registri non includono il contenuto dei file trasferiti.
Registri delle sessioni di chat
Tutte le sessioni di chat, siano esse avvenute in sessione o fuori sessione, saranno registrate nei registri delle sessioni di chat. Il contenuto della sessione di chat non è incluso nel log.
Registri cronologici
I registri cronologici mostrano tutte le azioni di tipo amministrativo, come l'aggiunta o la rimozione di un computer e le modifiche alle impostazioni o ai permessi di un gruppo. Come per gli altri registri, il registro della cronologia riporta l'ora, l'account e l'indirizzo IP dell'utente che ha compiuto l'azione.
Registri eventi
SRS Premium offre agli MSP molto di più con i log degli eventi. Per maggiori dettagli, consulta le funzioni di monitoraggio e gestione di SRS Premium.
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