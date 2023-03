Log del desktop remoto in Splashtop

I registri di trasferimento dei file offrono maggiori informazioni sui trasferimenti di file. Inoltre, potrai vedere i record dei trasferimenti di file sia in sessione che fuori sessione. I registri di trasferimento dei file mostrano gli indirizzi IP e i nomi dei dispositivi coinvolti, l'ora in cui è avvenuto il trasferimento, l'utente interessato, il nome e le dimensioni del file. I registri indicano anche se il file è stato trasferito dal dispositivo locale a quello remoto (upload) o se è stato trasferito dal dispositivo remoto a quello locale (download). Questi registri non includono il contenuto dei file trasferiti.