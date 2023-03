Accesso remoto sicuro Splashtop per il settore sanitario

Le soluzioni di accesso remoto Splashtop offrono un modo veloce e sicuro per accedere in remoto a computer o macchine virtuali da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. In questo modo, aumentano la produttività di medici, infermieri, impiegati amministrativi e team IT. Inoltre, aiuta a migliorare l'esperienza del paziente.

I professionisti del settore sanitario possono accedere in remoto a sistemi software medici specializzati che girano su macchine di fascia alta per svolgere in modo efficiente attività come l'analisi di campioni di sangue e tessuti. Gli insegnanti possono anche migliorare l'apprendimento simulando in remoto la grafica 3D negli ospedali didattici.