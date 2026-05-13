Accesso remoto sicuro Splashtop per il settore sanitario

Accesso e supporto remoto sicuro per i fornitori di servizi sanitari
Dare ai fornitori di servizi sanitari la possibilità di fornire una migliore assistenza ai pazienti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Scelto dalle più importanti istituzioni sanitarie per rispondere alle loro esigenze di accesso remoto e di assistenza
Accesso remoto sicuro ed efficiente con Splashtop
Le soluzioni per l'accesso e il supporto remoto di Splashtop consentono agli operatori sanitari di svolgere il proprio lavoro con maggiore efficienza, permettendo una migliore assistenza e soddisfazione dei pazienti.
Grazie a Splashtop, medici, infermieri, personale amministrativo e team IT possono accedere in modo sicuro e veloce a computer o macchine virtuali da qualsiasi dispositivo e luogo. In tal modo, gli operatori sanitari possono accedere da remoto a programmi medici specializzati in esecuzione su computer di fascia alta (come l'analisi di campioni di sangue e di tessuto) per fornire diagnosi più accurate e tempestive.
Il personale docente può anche migliorare l'apprendimento simulando in remoto la grafica 3D negli ospedali universitari, per migliorare la formazione e la preparazione dei futuri professionisti del settore sanitario.
Garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi sanitari critici
I team IT del settore sanitario devono poter contare su soluzioni pratiche per mantenere aggiornate, monitorate e operative le workstation cliniche, i dispositivi amministrativi e gli endpoint distribuiti, in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività di assistenza quotidiana.
Splashtop AEM aiuta i team IT ad automatizzare l'applicazione delle patch, a monitorare lo stato di salute dei sistemi e a risolvere tempestivamente i problemi degli endpoint, il tutto da un'unica console centralizzata. Ciò significa che i team possono ridurre la manutenzione manuale, migliorare la visibilità su tutti i dispositivi e contribuire a prevenire interruzioni evitabili che rallentano il lavoro degli operatori sanitari e del personale.
Affidati a un accesso sicuro e conforme alle norme HIPAA
Sappiamo quanto sia importante proteggere le informazioni dei propri pazienti.
Ecco perché disponiamo di funzioni di sicurezza avanzate, come SSO, crittografia a 256 bit e MFA, nonché di criteri di sicurezza personalizzabili. Le nostre soluzioni sono conformi allo standard SOC2 Tipo 2, all'HIPAA e allo standard PCI (oltre a rispettare le normative di settore e governative relative a molti altri settori).
AbbonatiScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità
Per i team IT che gestiscono endpoint sanitari
Splashtop AEM
Gestione centralizzata degli endpoint per monitorare, aggiornare e garantire la manutenzione dei dispositivi clinici e amministrativi su larga scala.
Vantaggi principali
Proteggi i dati sensibili e rimani conforme
Tieni al sicuro i dati sensibili dei tuoi pazienti grazie al rispetto degli standard di settore garantiti da Splashtop, come SOC2, HIPAA e PCI, e alle funzionalità di sicurezza avanzate. Personalizza le policy di sicurezza in base alle esigenze specifiche del tuo istituto per garantire conformità e serenità.
Accedi alle cartelle cliniche dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento
Accedi alle cartelle cliniche, alle immagini e ai file dei pazienti all'interno del tuo sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR) da qualsiasi luogo, sia che tu sia in una sala visite, in un ufficio o in un altro reparto. Risparmia tempo e migliora l'assistenza ai pazienti grazie alla possibilità di avere a portata di mano tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Analizza i campioni da qualsiasi luogo con facilità
Utilizza sistemi software medici specialistici in esecuzione su computer di fascia alta quando e dove ne hai bisogno, grazie all'accesso ad alte prestazioni di Splashtop. Analizza i campioni e formula diagnosi accurate da qualsiasi luogo, in modo da fornire una migliore assistenza ai pazienti e migliorare i risultati.
Semplificare il supporto informatico per i professionisti
Consenti ai team IT di prestare assistenza on-demand al personale medico e di monitorare e gestire i dispositivi da remoto con Splashtop. Collegati facilmente all'assistenza e accertati che tutti i dispositivi funzionino correttamente, permettendo agli operatori di concentrarsi sull'assistenza ai pazienti.
Funzioni principali per i fornitori di servizi sanitari
Stampa remota
La funzione di stampa remota disponibile in Splashtop consente agli operatori sanitari di stampare in sicurezza le cartelle cliniche dei pazienti e altri documenti importanti da qualsiasi luogo, semplificando così la consultazione dei dati più importanti anche mentre si è in viaggio. Grazie a questa funzione, gli operatori sanitari possono migliorare l'efficienza e la produttività, assicurando che i dati dei pazienti siano sempre accessibili e aggiornati.
Trasferimento dati criptato
La funzione di trasferimento dati crittografato di Splashtop garantisce la sicurezza dei dati sensibili dei pazienti durante l'accesso remoto e le sessioni di assistenza. Grazie a un sistema di crittografia leader del settore e a ulteriori funzioni di sicurezza, Splashtop offre agli operatori sanitari la tranquillità necessaria per rispettare le normative e proteggere i dati dei pazienti.
Autenticazione a più fattori
La funzione di autenticazione a più fattori di Splashtop offre un ulteriore livello di sicurezza agli operatori sanitari quando accedono e supportano i dati sensibili dei pazienti da remoto. Grazie a metodi di verifica leader nel settore, Splashtop contribuisce a prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati, garantendo la conformità a normative come la HIPAA.
Opzioni di implementazione flessibili su cloud o on-premise
Prova l'eccellente accesso remoto con la nostra soluzione basata su cloud o integra facilmente Splashtop con i tuoi server on-premise e il tuo ambiente IT.
Accedi da remoto a computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi computer o dispositivo mobile.
Dai ai team IT la possibilità di supportare in remoto computer e dispositivi.
Monitora e gestisci gli endpoint con riavvio remoto, installazioni push di APK e invio di file.
Eseguire l'inventario e la reportistica del sistema.
Sfrutta Active Directory o SSO per l'autenticazione centralizzata.
Aumenta la produttività degli operatori sanitari e migliora l'assistenza ai pazienti.
Offri un'esperienza utente senza soluzione di continuità con le funzioni di facile utilizzo di Splashtop.
Ospedale di Slingeland
La trasformazione dell'assistenza ai pazienti da parte dell'ospedale Slingeland grazie all'accesso remoto sicuro
Scopri come Splashtop ha permesso all'ospedale di Slingeland di fornire servizi sanitari migliori grazie a soluzioni di accesso remoto facili e sicure.
Home Farm Family Medicine
Dare agli operatori sanitari in prima linea la possibilità di beneficiare di un accesso remoto sicuro
Scopri come Splashtop ha rivoluzionato l'erogazione dell'assistenza sanitaria fornendo soluzioni di accesso remoto sicure ed efficienti per gli operatori sanitari che lavorano in prima linea.
Dai nostri clienti soddisfatti
Il Dental Whale Savings Network è entusiasta di collaborare con Splashtop per offrire ai dentisti di tutti gli Stati Uniti la possibilità di accedere ai loro sistemi desktop da remoto. Inoltre, aiuterà i membri del DWSN a tenersi informati sulle attività non cliniche dei loro studi durante la pandemia di COVID-19.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
Dai nostri clienti soddisfatti
Come abbiamo avuto modo di vedere con la pandemia che ha colpito il mondo, l'accesso remoto è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda e siamo lieti di essere partner di Splashtop. Grazie all'affidabilità, alle prestazioni e all'assistenza clienti offerti dall'azienda, abbiamo potuto disporre di strumenti eccezionali per garantire a noi, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti la possibilità di portare avanti un lavoro importante, anche in remoto.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop offre prestazioni impareggiabili e funziona perfettamente su tutti i dispositivi su cui lo abbiamo utilizzato. Il software si avvale di rigorose procedure di sicurezza che mantengono al sicuro le nostre sessioni remote e i nostri dati. Inoltre, il team di assistenza clienti di Splashtop è stato assolutamente straordinario e ha fatto sì che questa soluzione diventasse il nostro software di accesso remoto preferito.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è facile da usare ed è un'azienda lungimirante con cui pensiamo di continuare a lavorare in futuro.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic