Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Pianificare l'accesso remoto al computer utilizzando Splashtop
Per consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer del campus durante le fasce orarie programmate
Pianifica orari di laboratorio aperti e sessioni di laboratorio specializzate in cui gruppi diversi di studenti possono accedere in remoto allo stesso laboratorio informatico con Splashtop.
Utilizza una console di amministrazione centralizzata per impostare, gestire e monitorare una pianificazione per consentire l'accesso ai computer autorizzati in sede a orari prestabiliti.
Consenti l'accesso temporaneo o limitato ai dipendenti e gestisci i turni dei dipendenti.
Utilizza impostazioni flessibili, come la possibilità di obbligare gli utenti a disconnettersi dai computer remoti allo scadere del tempo previsto. Oppure usa la "modalità esclusiva", che impedisce agli utenti remoti di connettersi quando qualcuno sta fisicamente utilizzando il computer.
Dai nostri clienti soddisfatti
Essere in grado di pianificare l'accesso ai laboratori di computer remoti ha cambiato il gioco. Siamo entusiasti del fatto che con Splashtop, ora abbiamo gli strumenti per gestire ciò che più alto e elementari e medie avrebbero bisogno per un semestre di apprendimento remoto di successo. Abbiamo tutti gli orari pronti e siamo pronti a partire.
Chris Gilbert, Analista Tecnico Applicativo, College of Fine Performance, and Communication Arts, Wayne State University