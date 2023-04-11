Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Una soluzione di annotazione di altissimo livello che consente a educatori, professionisti delle vendite, formatori e altri professionisti di trasformare i tablet in lavagne interattive

Contattaci
Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Trasforma qualsiasi tablet in una lavagna interattiva

Evidenzia, disegna o scrivi facilmente sulle tue presentazioni usando la tua tavoletta. Con la lavagna puoi migliorare l'interattività durante le presentazioni, la formazione o l'insegnamento.

  • Annota su QUALSIASI — Usa i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto.

  • Attira l'attenzione con il puntatore laser

  • Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria, quindi condividile.

  • Registra e condividi le lezioni


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

La tua classe migliorata

Utilizza la lavagna su Splashtop Classroom per migliorare il coinvolgimento dei tuoi studenti. Condividi il tuo Mac/PC con i dispositivi degli studenti e passa il controllo durante le lezioni senza che questi debbano mai lasciare il loro posto.

Prova Splashtop Classroom

Disponibile su

Scopri tutti i prodotti

Per insegnanti e istruttori

Classroom

Soluzione di condivisione e annotazione dello schermo per insegnanti e docenti che desiderano coinvolgere l'intera aula

Prova gratuitaUlteriori informazioni

Per uso individuale e team

Splashtop Remote Access

Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

Ulteriori informazioniProva gratuita

Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

Splashtop Remote Support

Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato

Ulteriori informazioniProva gratuita

Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

Splashtop Enterprise

Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate

Ulteriori informazioniContattaci

Per uso individuale

Splashtop Personal

Accesso remoto al computer per uso domestico e personale

Provalo subito gratuitamenteUlteriori informazioni

Caratteristiche

  • Collaborare con gli studenti sui contenuti
  • Annota su qualsiasi cosa utilizzando i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto
  • Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria, quindi condividile
  • Riproduci contenuti Adobe Flash, musica iTunes, DVD, CD, ecc. senza latenza
  • Lascia il tuo PC acceso e connettiti in remoto dalla comodità di casa tua
  • Prova l'esperienza di una riproduzione realistica: i video e l'audio sono riprodotti in alta definizione sul tuo tablet

Inizia con Splashtop