Splashtop Whiteboard
Una soluzione di annotazione di altissimo livello che consente a educatori, professionisti delle vendite, formatori e altri professionisti di trasformare i tablet in lavagne interattive
Trasforma qualsiasi tablet in una lavagna interattiva
Evidenzia, disegna o scrivi facilmente sulle tue presentazioni usando la tua tavoletta. Con la lavagna puoi migliorare l'interattività durante le presentazioni, la formazione o l'insegnamento.
Annota su QUALSIASI — Usa i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto.
Attira l'attenzione con il puntatore laser
Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria, quindi condividile.
Registra e condividi le lezioni
La tua classe migliorata
Utilizza la lavagna su Splashtop Classroom per migliorare il coinvolgimento dei tuoi studenti. Condividi il tuo Mac/PC con i dispositivi degli studenti e passa il controllo durante le lezioni senza che questi debbano mai lasciare il loro posto.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per insegnanti e istruttori
Classroom
Soluzione di condivisione e annotazione dello schermo per insegnanti e docenti che desiderano coinvolgere l'intera aula
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per uso individuale
Splashtop Personal
Accesso remoto al computer per uso domestico e personale
Caratteristiche
- Collaborare con gli studenti sui contenuti
- Annota su qualsiasi cosa utilizzando i gesti per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto
- Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria, quindi condividile
- Riproduci contenuti Adobe Flash, musica iTunes, DVD, CD, ecc. senza latenza
- Lascia il tuo PC acceso e connettiti in remoto dalla comodità di casa tua
- Prova l'esperienza di una riproduzione realistica: i video e l'audio sono riprodotti in alta definizione sul tuo tablet