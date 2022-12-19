Accesso remoto non supervisionato ai dispositivi Android

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PC-based remote access and control of Android devices

Accesso e supporto remoto non supervisionato per Android

Accedi e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o Android, anche senza la presenza di un utente finale. Puoi controllare in remoto i telefoni e i tablet Android dal tuo computer per completare.

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Splashtop offre diverse soluzioni per l'accesso non supervisionato ai dispositivi Android

Per l'accesso remoto automatico a telefoni e tablet Android

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem


Per l'accesso remoto automatico a dispositivi Android robusti e IoT

  • Supporto remoto & IoT robusto Splashtop


Accesso non supervisionato a telefoni e tablet Android

Distribuisci Splashtop sui tuoi dispositivi Android gestiti e accedi da remoto in qualsiasi momento per fornire manutenzione e assistenza. Splashtop offre accesso remoto non supervisionato e supporto completo per il controllo remoto a tutti i dispositivi con sistema operativo Android 8.0 e versioni successive.

Una volta distribuito Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi Android, potrai avviare una sessione di accesso remoto da qualsiasi computer con un semplice clic.

Disponibile su

Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

Splashtop Enterprise

Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate

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Per esigenze speciali di conformità

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Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità

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Accesso remoto automatico a dispositivi Android & IoT robusti

Splashtop Rugged e IoT Remote Support è la soluzione migliore se si ha bisogno di accedere da remoto, supportare e gestire i dispositivi IoT da qualsiasi luogo. Non dovrai mai più preoccuparti di non essere collegato con i tuoi dispositivi IoT e rugged.

Puoi supportare e accedere in remoto ai tuoi dispositivi rugged Android dal tuo computer Windows o Mac. I dispositivi rugged Android includono, tra gli altri, smartphone, tablet, dispositivi per punti vendita, chioschi e set-top box.

Produttori di dispositivi che supportano l'accesso remoto e il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi su misura per Splashtop Rugged e IoT

  • Zebra
  • - Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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Ulteriori informazioni sull'accesso remoto ai dispositivi rugged e IoT

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Risorse

Per avere un accesso supervisionato e fornire assistenza ad-hoc a qualsiasi dispositivo Android, scopri come fornire assistenza su richiesta ad Android con Splashtop →

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Streamer Android non supervisionato →