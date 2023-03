Accesso remoto non supervisionato ai dispositivi Android

Distribuisci Splashtop sui tuoi dispositivi Android gestiti e accedi da remoto in qualsiasi momento per fornire manutenzione e assistenza. Splashtop offre accesso remoto non supervisionato e supporto completo per il controllo remoto a tutti i dispositivi con sistema operativo Android 8.0 e versioni successive.

Una volta distribuito Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi Android, potrai avviare una sessione di accesso remoto da qualsiasi computer con un semplice clic.