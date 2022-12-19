Accesso remoto non supervisionato ai dispositivi Android

Accesso e supporto remoto non supervisionato per Android
Accedi e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o Android, anche senza la presenza di un utente finale. Puoi controllare in remoto i telefoni e i tablet Android dal tuo computer per completare.
Splashtop offre diverse soluzioni per l'accesso non supervisionato ai dispositivi Android
Per l'accesso remoto automatico a telefoni e tablet Android
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
Per l'accesso remoto automatico a dispositivi Android robusti e IoT
Supporto remoto & IoT robusto Splashtop
Accesso non supervisionato a telefoni e tablet Android
Distribuisci Splashtop sui tuoi dispositivi Android gestiti e accedi da remoto in qualsiasi momento per fornire manutenzione e assistenza. Splashtop offre accesso remoto non supervisionato e supporto completo per il controllo remoto a tutti i dispositivi con sistema operativo Android 8.0 e versioni successive.
Una volta distribuito Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi Android, potrai avviare una sessione di accesso remoto da qualsiasi computer con un semplice clic.
Disponibile su
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità
Accesso remoto automatico a dispositivi Android & IoT robusti
Splashtop Rugged e IoT Remote Support è la soluzione migliore se si ha bisogno di accedere da remoto, supportare e gestire i dispositivi IoT da qualsiasi luogo. Non dovrai mai più preoccuparti di non essere collegato con i tuoi dispositivi IoT e rugged.
Puoi supportare e accedere in remoto ai tuoi dispositivi rugged Android dal tuo computer Windows o Mac. I dispositivi rugged Android includono, tra gli altri, smartphone, tablet, dispositivi per punti vendita, chioschi e set-top box.
Produttori di dispositivi che supportano l'accesso remoto e il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi su misura per Splashtop Rugged e IoT
- Zebra
- - Panasonic
- Honeywell
- Sonim
- Kyocera
- Intermec
- NextGen