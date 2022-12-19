Connessioni remote ad alte prestazioni
Accesso remoto veloce e sicuro alle workstation di fascia alta
Accedi alle postazioni di lavoro ad alta intensità di risorse da remoto
Grazie alle funzionalità altamente performanti di Splashtop, i professionisti possono accedere alle postazioni di lavoro a elevato consumo di risorse da remoto come se fossero presenti sul posto.
Le funzioni includono...
Il supporto multi-monitor offre la possibilità di eseguire lo streaming di più monitor collegati alla tua postazione di lavoro
Streaming 4K a 40 fotogrammi al secondo (fps) e streaming iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza
Riduzione dell'utilizzo della CPU e maggiore spazio per l'elaborazione delle applicazioni
Possibilità di ottimizzare le impostazioni di Splashtop per migliorare le prestazioni
Motore di codifica e decodifica ottimizzato per sfruttare la più recente accelerazione hardware di Intel, NVIDIA e AMD
Colore 4:4:4 e audio ad alta fedeltà per la migliore accuratezza del colore e la massima qualità dell'audio
Benchmark delle prestazioni di Splashtop
Risoluzione Windows 1080, 60fps
Risoluzione Mac 1080, 60fps
Risoluzione Windows 4K, 60fps
Risoluzione Mac 4K, 41fps
Disponibile su tutti i prodottiScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità