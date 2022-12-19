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Person using video editing software on a laptop and monitor

Connessioni remote ad alte prestazioni

Accesso remoto veloce e sicuro alle workstation di fascia alta

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Accedi alle postazioni di lavoro ad alta intensità di risorse da remoto

Grazie alle funzionalità altamente performanti di Splashtop, i professionisti possono accedere alle postazioni di lavoro a elevato consumo di risorse da remoto come se fossero presenti sul posto.

Le funzioni includono...

  • Il supporto multi-monitor offre la possibilità di eseguire lo streaming di più monitor collegati alla tua postazione di lavoro

  • Streaming 4K a 40 fotogrammi al secondo (fps) e streaming iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza 

  • Riduzione dell'utilizzo della CPU e maggiore spazio per l'elaborazione delle applicazioni

  • Possibilità di ottimizzare le impostazioni di Splashtop per migliorare le prestazioni

  • Motore di codifica e decodifica ottimizzato per sfruttare la più recente accelerazione hardware di Intel, NVIDIA e AMD

  • Colore 4:4:4 e audio ad alta fedeltà per la migliore accuratezza del colore e la massima qualità dell'audio

Close-up of video editing software on a computer screen

Benchmark delle prestazioni di Splashtop

  • Risoluzione Windows 1080, 60fps 

  • Risoluzione Mac 1080, 60fps 

  • Risoluzione Windows 4K, 60fps  

  • Risoluzione Mac 4K, 41fps 


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Per uso individuale e team

Splashtop Remote Access

Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato

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Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

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